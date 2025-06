„De-acolo i s-a tras!” Conflictul lui Cîrjan cu FRF, care ar avea repercusiuni în prezent: apropiații jucătorului fac dezvăluiri

Cătălin Cîrjan (22 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, nu a fost convocat de către selecționerul Daniel Pancu (47 de ani) la Campionatul European.

Pancu a anunțat lotul final al României U21 pentru Campionatul European, iar Cătălin Cîrjan nu s-a regăsit pe listă, motivul fiind o declarație dată de fotbalist în anul 2023.

Motivul pentru care Pancu nu l-a convocat pe Cătălin Cîrjan

După ce s-a oficializat lista convocărilor pentru turneul final, iar Cătălin Cîrjan nu a fost luat în lot, au apărut întrebări legate de decizia luată de Daniel Pancu.

Apropiați ai lui Cîrjan spun că renunțarea la el vine în urma unor declarațiilor făcute de fotbalist în urmă cu doi ani, în care a criticat selecția de la naționalele de tineret ale României: „De-acolo i s-a tras!”.

La acel moment, mijlocașul a contestat modul de selecție de la naționala U20, condusă de Daniel Pancu, actualul selecționer de la U21.

Aceștia au menționat pentru GOLAZO.ro că jucătorul a fost mereu tratat diferit în privința selecțiilor, iar ce s-a întâmplat în 2023 a rămas ca o bilă neagră în mintea celor de la Federație.

Cătălin Cîrjan, în 2023: „Cu Pancu nu am vorbit în viața mea”

La acel moment, Cîrjan a reacționat ferm, după ce a fost acuzat că a refuzat să se prezinte la lotul național.

„Așa cum i-am explicat și domnului Vlad Munteanu la acea vreme, eu nu am refuzat să vin la echipa națională.

Am cerut doar înțelegere pentru că în acea perioadă mă pregăteam să merg cu echipa mare (n.r. a lui Arsenal) în turneul din Dubai, împotriva lui Lyon și AC Milan.

Cred că era mai important pentru viitorul naționalei ca eu să ajung să joc pentru prima echipă a lui Arsenal și acolo era o șansă foarte bună. Era păcat să o ratez. Nici nu putem compara nivelul adversarilor.

La Arsenal nu s-a primit nicio convocare de la U20. Cu domnul Pancu nu am vorbit in viața mea, de asta am și rămas dezamăgit când a spus că a aflat de la Emil Săndoi că nu vreau să vin.

Poate era mai corect să-mi afle și mie punctul de vedere, atât spun. Știu de la alți băieți că îi sună să se intereseze mereu de situația lor.

Nu știu ce ar fi schimbat, dar măcar m-ar fi înțeles dacă ar fi știut întreaga poveste”, declara Cîrjan, în urmă cu doi ani, pentru playsport.ro.

Mihai Stoichiță, despre Cîrjan: „A refuzat convocarea”

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, a comentat atunci subiectul legat de fotbalist, declarând că acesta a refuzat să participe la acțiunea naționalei.

„De ce nu întrebați antrenorii de la echipele naționale? (n.r. dacă el, Stoichiță, se implică în selecții și schimbări). Să fim serioși! Nu vreau să-i răspund lui Cîrjan, e un băiat pe care îl urmăresc foarte mult.

El a refuzat convocarea că a zis că are meciul mai importante cu Lyon și Milan. Când vrei să fii văzut de antrenorii echipei naționale dacă tu nu te prezinți la convocări? Vă întreb și eu. Cum se poate integra un astfel de jucător ? Am citit că a fost văzut doar 10 minute la un antrenament.

Va fi în continuare observat și chemat la echipele naționale unde poate să joace. Mi se pare că se creează o problemă falsă. Eu nu cred acest lucru (n.r. că sunt jucători chemați pe pile).

Când mă contactează un părinte eu chem doi sau trei martori la mine în birou. Nu vreau niciodată să stau de vorbă singur”, declara Stoichiță, citat de digisport.ro.

VIDEO Răzvan Burleanu la TOP LEVEL, ep. 2 | Podcast GOLAZO.ro

Citește și