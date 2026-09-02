„Dinamo, cea mai în formă” Cătălin Cîrjan vrea să profite de problemele de la FCSB și să câștige derby-ul » Detalii despre oferta din MLS

Sporting Liești - Dinamo 1-4 . Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, a vorbit despre derby-ul cu FCSB de sâmbătă și despre problemele cu care se confruntă roș-albaștrii.

Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, a vorbit despre derby-ul cu FCSB de sâmbătă și despre problemele cu care se confruntă roș-albaștrii. Cîrjan a comentat și oferta primită de la Minnesota United, formație din MLS.

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Derby de România se va juca pe 5 septembrie, în etapa #8 din Superliga, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București.

Cătălin Cîrjan, despre derby-ul cu FCSB: „E dificil pentru ei”

După meciul câștigat cu Sporting Liești din grupa D a Cupei României, Cătălin Cîrjan a prefațat derby-ul cu FCSB și a comentat situația actuală a roș-albaștrilor.

„Nu știu cum sunt ei, nu urmăresc adversarii din Liga 1. Important e să fim noi bine. Cred că ne simțim foarte bine, avem încredere foarte mare. Suntem un grup unit, lucrurile merg bine și trebuie să arătăm bine sâmbătă.

Am văzut ce s-a întâmplat acolo, știm. E dificil pentru ei, dar și noi am avut momente dificile și ei ne-au bătut atunci. Așa trebuie să facem și noi acum. Eu simt că Dinamo e cea mai în formă echipă din campionat.

Mister (n.r. Nuno Campos) și-a impus ideile de joc. Toți ascultăm și vrem să ne îmbunătățim la fiecare antrenament joc și cred că asta se vede în rezultatele noastre. Important e s-o ținem tot așa”, a declarat Cătălin Cîrjan la Prima Sport.

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Cătălin Cîrjan, despre oferta din MLS: „ N-am vorbit cu nimeni din club despre asta”

În ultimele zile, clubul american Minnesota United a înaintat o ofertă pentru căpitanul lui Dinamo.

Formația din MLS vrea să-l împrumute pe Cîrjan în următorul sezon, cu opțiune de transfer definitiv pentru aproximativ 2,9 milioane de euro.

„Am auzit din presă de ofertă. N-am vorbit cu nimeni din club despre asta. Nu am putut să mă gândesc deloc. Am avut meci, m-am gândit 100% la el pentru că știam că voi fi titular. Aici mi-a fost gândul.

Conducătorii trebuie să vorbească, eu chiar nu știu ce se întâmplă cu asta. Nu m-am gândit la transfer, sunt după meci, sunt fericit că am câștigat și nu pot să zic mai multe”, a precizat Cătălin Cîrjan.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Cătălin Cîrjan, conform Transfermarkt

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