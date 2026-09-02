Sporting Liești - Dinamo 1-4. Nuno Campos (51 de ani), antrenorul „câinilor”, a fost fost scos din sărite de delegatul Lucas Cladoveanu (22 de ani) în timpul partidei din grupa D din Cupa României.

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În meciul de la Galați, Dinamo l-a pierdut pe căpitanul Cătălin Cîrjan, care s-a accidentat și a fost schimbat înainte de pauză.

VIDEO GOLAZO.ro / Nuno Campos, plin de nervi în meciul cu Sporting Liești

În debutul reprizei secunde și fundașul Răzvan Radu s-a accidentat, jucător care a fost titularizat în premieră în acest sezon de Nuno Campos.

Acesta a fost înlocuit de Diogo Pinto.

Momentul l-a enervat foarte tare pe antrenorul „câinilor”, acesta reproșându-i lui Lucas Cladoveanu, delegatul clubului, mai multe lucruri.

Nuno Campos a țipat la Cladoveanu și și-a vărsat nervii și pe doctorul echipei, Dan Florin Tănase, după accidentarea lui Radu. Medicului i-a fost reproșat faptul că a grăbit ieșirea fundașului fără ca inlocuitorul acestuia să fie pregătit.

Situația a fost confuză la marginea terenului.

Când s-a accidentat Radu, Raul Opruț a venit la încălzire pentru că a crezut că va fi introdus pe teren, post pe post. Acesta a fost trimis înapoi și au fost chemați Pinto și Hintsa.

Nuno Campos discuta în contradictoriu cu doctorul în acel moment și nu a avut timp să le dea indicații jucătorilor care urmau să intre pe teren, astfel că a țipat la Lucas Cladoveanu din cauză că acesta se grăbea să efectueze schimbările.

În cele din urmă, Răzvan Radu a fost înlocuit cu Diogo Pinto în minutul 60, iar Musi cu Hintsa.

Campos și Cladoveanu au discutat și după meci, portughezul explicându-i ce l-a deranjat:

Lucas Cladoveanu este nepotul lui Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova.

La Dinamo, acesta se ocupă de o parte dintre documentele necesare înaintea partidelor, verifică situația jucătorilor trecuți pe foaia de joc și ține legătura cu arbitrii și cu ceilalți oficiali.

Lucas Cladoveanu. Foto: Instagram, @lucascladoveanu

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