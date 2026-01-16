Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”

Antrenorul dinamovist Zeljko Kopic, 48 de ani, a vorbit despre oferta primită de club pentru căpitanul Cătălin Cîrjan, 23 de ani

Croatul crede că fotbalistul trebuie să ia decizia cea mai bună pentru el, ca să nu regrete mai târziu, și spune că semnalele sunt că acesta va continua la Dinamo.

Kopic despre oferta primită de Cîrjan: „E tentat să rămână cu noi”

„Nu am terminat campania, mai e deschisă, căutăm încă soluții pentru câteva posturi. Desigur, trebuie să ne completăm lotul cât mai curând posibil.

Am vorbit ieri dimineață cu Cîrjan și am discutat opțiunile, pentru mine e important ca nimeni să nu regrete o decizie.

Poate fi decizia clubului, pentru ca e o sumă importantă de bani, iar Cătălin și familia lui să înțeleagă plusurile și minusurile.

Dar decizia trebuie să vină de la el. Informațiile de la club și de la Cătălin sunt că el e tentat să rămână cu noi. Nu vreau să pun presiune pe el, pe nimeni, să spun eu că rămâne orice ar fi. În viață vin oferte.

Ce știu sigur e că mintea lui și dorința lui e să rămână și să câștige ceva cu Dinamo”, a spus Kopic la emisiunea Liga Digi Sport.

GOLAZO.ro are documentul! Suma propusă de Metalist pentru transferul lui Cîrjan

GOLAZO.ro a intrat în posesia ofertei ucrainenilor de la Metalist Kharkov pentru căpitanul lui Dinamo și a publicat-o azi dimineață.

„FC Metalist 1925 Kharkov este interesată de transferul definitiv al jucătorului Cătălin Cîrjan, (născut la 01.12.2002).

În urma scrisorii dumneavoastră din data de 14 ianuarie 2026, mărim propunerea noastră pentru transferul jucătorului după cum urmează:

4.000.000 de euro care trebuie plătită în patru tranșe egale:

1 .000. 000 de euro până la 1 martie 2026;

1.000.000 de euro până la 1 august 2026;

1.000.000 de euro până la 1 februarie 2027;

1.000.000 de euro până la 1 august 2027;

10% comision de revânzare (comisionul de revânzare trebuie calculat ca fiind comisionul de transfer minus cheltuielile FC Metalist 1925 Kharkiv, conform acordului de transfer).

Maximum 500.000 de euro bonusuri constând în

următoarele realizări ale clubului (fiecare realizare trebuie considerată îndeplinită dacă jucătorul a jucat cel puțin 75% din meciurile oficiale ale clubului într-un sezon (cu excepția perioadei de accidentare a jucătorului). Faza grupelor Ligii Campionilor 200.000 de euro;

Faza grupelor Europa League 100.000 de euro;

Faza grupelor Conference League 50.000 de euro;

Locul 1 în UPL 200.000 de euro;

Locul 2 în UPL 100.000 de euro;

Locul 3 în UPL 50.000 de euro;

Cupa Ucrainei 75.000 de euro”.

