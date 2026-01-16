Președintele ia toate milioanele! Ce venit are Infantino azi la FIFA și cât câștiga în urmă cu 10 ani: salariu, bonusuri, compensații!
Gianni Infantino, selfie cu Donald Trump pe 5 decembrie, la tragerea la sorți a grupelor CM 2026 Foto: Imago
Campionate

Președintele ia toate milioanele! Ce venit are Infantino azi la FIFA și cât câștiga în urmă cu 10 ani: salariu, bonusuri, compensații!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.01.2026, ora 21:39
alt-text Actualizat: 16.01.2026, ora 21:39
  • Gianni Infantino, 55 de ani, este președintele FIFA din februarie 2016.
  • De atunci, venitul elvețianului a crescut de peste patru ori.
  • De la început a câștigat peste un milion de euro!

Într-un interviu pentru The Guardian, Michel Platini îl descria astfel pe Gianni Infantino, cel care i-a fost secretar general la UEFA și care a profitat de căderea francezului pentru a deveni președintele FIFA, în februarie 2016:

„Infantino are o problemă. Îi plac oamenii bogați și puternici. Cei cu bani”.

Creatorul de vedete la PAOK Răzvan Lucescu a descoperit și promovat încă un supertalent la Salonic
Citește și
Creatorul de vedete la PAOK Răzvan Lucescu a descoperit și promovat încă un supertalent la Salonic
Citește mai mult
Creatorul de vedete la PAOK Răzvan Lucescu a descoperit și promovat încă un supertalent la Salonic

Infantino, conectat la șefi de stat controversați

În zece ani, avocatul elvețian s-a întâlnit cu mulți șefi de stat controversați.

Unul dintre ei, Vladimir Putin, dictatorul Rusiei. Altul, Mohammed bin Salman, prințul moștenitor și prim-ministrul Arabiei Saudite, care conduce țara cu mână de fier, încălcând grav drepturile omului.

Infantino și Putin, președintele Rusiei. Foto: Imago Infantino și Putin, președintele Rusiei. Foto: Imago
Infantino și Putin, președintele Rusiei. Foto: Imago

În ultimul timp, cu cât se apropie mai mult Campionatul Mondial, e aproape nedespărțit de președintele american Donald Trump.

Infantino: de la 1,28 la 5,27 milioane de euro la FIFA

Infantino nu poate câștiga precum un șef de stat, dar are venituri mari la FIFA. Și cresc tot mai mult de la un an la altul, de la o competiție la alta, a decoperit Le Monde în declarațiile fiscale depuse de forul de la Zurich la Serviciul de Venituri Interne.

Infantino, într-o discuție cu premierul saudit Mohammed bin Salman. Foto: Imago Infantino, într-o discuție cu premierul saudit Mohammed bin Salman. Foto: Imago
Infantino, într-o discuție cu premierul saudit Mohammed bin Salman. Foto: Imago

În 2016, după ce a fost ales la FIFA în locul lui Sepp Blatter (1998-2015), avea 1,28 milioane de euro. În 2024, urcase la 5,27 de milioane, de peste patru ori mai mult.

Cum erau împărțite câștigurile în 2024?

  • 2,5 milioane de euro salariu. 
  • 1,6 milioane bonusuri. 
  • 1 milion „compensații raportabile”. 
  • 170.000 „compensații amânate”.

Ce bonus a câștigat Infantino după Mondial

În 2019, a declarat 2,6 milioane de euro, iar Mondialul din Qatar 2022 i-a adus altă primă substanțială.

1,77 milioane de euro
a primit Gianni Infantino ca bonus pentru CM 2022

În 2023, după realegerea sa la Zurich, a înregistrat alt plus financiar. Un an mai târziu, numai salariul a atins 2,5 milioane.

Salariu mărit și la al 3-lea mandat. Se așteaptă realegerea în 2027

În 2026, se profilează alt bonus impresionant în contul lui Infantino, odată cu turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Anul viitor, e așteptată încă o victorie la alegerile FIFA și salariu mărit iar pentru al treilea mandat, ultimul, 2027-2031.

Citește și

Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc
Nationala
13:10
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc
Citește mai mult
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc
Răzvan Marin, amendat de patron! Sumă mare oprită jucătorilor la AEK Atena. De ce au fost pedepsiți. Condiție dificilă să scape
Stranieri
11:41
Răzvan Marin, amendat de patron! Sumă mare oprită jucătorilor la AEK Atena. De ce au fost pedepsiți. Condiție dificilă să scape
Citește mai mult
Răzvan Marin, amendat de patron! Sumă mare oprită jucătorilor la AEK Atena. De ce au fost pedepsiți. Condiție dificilă să scape

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
FIFA salariu FINANCIAR gianni infantino presedinte bonusuri
Știrile zilei din sport
„Indolență, lejeritate”    Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?”
Superliga
16.01
„Indolență, lejeritate” Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?”
Citește mai mult
„Indolență, lejeritate”    Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?”
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț”  Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!”
Superliga
16.01
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț” Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!”
Citește mai mult
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț”  Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!”
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 »  Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Superliga
16.01
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 » Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Citește mai mult
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 »  Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei
Superliga
16.01
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei
Citește mai mult
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:36
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique”
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique”
11:00
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
11:23
„Cum să iei bani pe el?!” După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător e criticat de patronul de la FCSB
„Cum să iei bani pe el?!”  După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător  e criticat de patronul de la FCSB
11:15
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj  Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Top stiri din sport
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
Superliga
16.01
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
Citește mai mult
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
Superliga
16.01
„FIFA i-a obligat” Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB
Citește mai mult
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Tenis
16.01
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Citește mai mult
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Superliga
16.01
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 30 rapid 25 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
17.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share