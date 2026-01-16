Președintele ia toate milioanele! Ce venit are Infantino azi la FIFA și cât câștiga în urmă cu 10 ani: salariu, bonusuri, compensații!

Gianni Infantino, 55 de ani, este președintele FIFA din februarie 2016.

De atunci, venitul elvețianului a crescut de peste patru ori.

De la început a câștigat peste un milion de euro!

Într-un interviu pentru The Guardian, Michel Platini îl descria astfel pe Gianni Infantino, cel care i-a fost secretar general la UEFA și care a profitat de căderea francezului pentru a deveni președintele FIFA, în februarie 2016:

„Infantino are o problemă. Îi plac oamenii bogați și puternici. Cei cu bani”.

Infantino, conectat la șefi de stat controversați

În zece ani, avocatul elvețian s-a întâlnit cu mulți șefi de stat controversați.

Unul dintre ei, Vladimir Putin, dictatorul Rusiei. Altul, Mohammed bin Salman, prințul moștenitor și prim-ministrul Arabiei Saudite, care conduce țara cu mână de fier, încălcând grav drepturile omului.

Infantino și Putin, președintele Rusiei. Foto: Imago

În ultimul timp, cu cât se apropie mai mult Campionatul Mondial, e aproape nedespărțit de președintele american Donald Trump.

Infantino: de la 1,28 la 5,27 milioane de euro la FIFA

Infantino nu poate câștiga precum un șef de stat, dar are venituri mari la FIFA. Și cresc tot mai mult de la un an la altul, de la o competiție la alta, a decoperit Le Monde în declarațiile fiscale depuse de forul de la Zurich la Serviciul de Venituri Interne.

Infantino, într-o discuție cu premierul saudit Mohammed bin Salman. Foto: Imago

În 2016, după ce a fost ales la FIFA în locul lui Sepp Blatter (1998-2015), avea 1,28 milioane de euro. În 2024, urcase la 5,27 de milioane, de peste patru ori mai mult.

Cum erau împărțite câștigurile în 2024?

2,5 milioane de euro salariu.

1,6 milioane bonusuri.

1 milion „compensații raportabile”.

170.000 „compensații amânate”.

Ce bonus a câștigat Infantino după Mondial

În 2019, a declarat 2,6 milioane de euro, iar Mondialul din Qatar 2022 i-a adus altă primă substanțială.

1,77 milioane de euro a primit Gianni Infantino ca bonus pentru CM 2022

În 2023, după realegerea sa la Zurich, a înregistrat alt plus financiar. Un an mai târziu, numai salariul a atins 2,5 milioane.

Salariu mărit și la al 3-lea mandat. Se așteaptă realegerea în 2027

În 2026, se profilează alt bonus impresionant în contul lui Infantino, odată cu turneul final din SUA, Canada și Mexic.

💰 1 280 000 € en 2016 (année de sa prise de fonction à la présidence de la FIFA), 5 270 000 € en 2024... Le salaire du patron de la FIFA Gianni Infantino ne cesse d'augmenterhttps://t.co/R2V7eWOk8e pic.twitter.com/lxOXvHmqGH — RMC Sport (@RMCsport) January 15, 2026

Anul viitor, e așteptată încă o victorie la alegerile FIFA și salariu mărit iar pentru al treilea mandat, ultimul, 2027-2031.

