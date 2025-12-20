„UTA a fost echipa mai bună” Zeljko Kopic nu și-a menajat elevii după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „Nu am avut creativitate” +5 foto
Zeljko Kopic/ Foto: sportpictures.eu
„UTA a fost echipa mai bună" Zeljko Kopic nu și-a menajat elevii după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „Nu am avut creativitate"

Alexandru Smeu
Publicat: 20.12.2025, ora 23:02
Actualizat: 21.12.2025, ora 00:01
  • UTA ARAD - DINAMO 2-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, s-a arătat dezămăgit de superficialitatea cu care elevii săi au tratat unele faze.

Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc, după ce a suferit doar a treia înfrângere a sezonului.

UTA ARAD - DINAMO. Zeljko Kopic: „A fost altceva ce am pregătit și cum ne doream să arătăm azi

Antrenorul croat al „câinilor” și-a taxat elevii pentru greșelile făcute și a recunoscut superioritatea celor de la UTA.

„UTA a fost echipa mai bună, noi am făcut prea multe greșeli. Am oferit prea multe spații, iar când faci asta nu te poți aștepta la un alt rezultat.

Este prima oară, după mult timp, când pare că nu suntem conectați la ce trebuie să jucăm. Se întâmplă pe parcursul unui sezon.

A fost altceva ce am pregătit și cum ne doream să arătăm azi. UTA a folosit toate spațiile din spatele nostru.

UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)
UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)

UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)
Nu am avut creativitate, am pierdut multe mingi ușoare. În prima repriză am avut situația cu Soro, când a fost ofsaid. Nu am fost destul de buni azi”, a declarat Kopic la Prima Sport.

Este foarte dezamăgitor, dar a fost o seară neagră pentru noi. Foarte multe greșeli. Ei și-au dorit mai mult și asta a fost. Cătălin Cîrjan, căpitan Dinamo

Zeljko Kopic: „Sper să facem câteva mutări bune

Kopic a ținut din nou să sublinieze faptul că la Dinamo se discută despre viitoare mutări în perioada de mercato.

„Discutăm despre transferuri, avem câteva poziții, analizăm piața și vom vedea. Sper să facem câteva mutări bune”, a concluzionat croatul.

VIDEO. Golul marcat de Costache în UTA Arad - Dinamo 2-0

