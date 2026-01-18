„Suntem cu tine, căpitane” Cătălin Cîrjan, idol pentru Dinamo! Mesajul care l-a făcut să tremure înaintea meciului + gestul unui fan
Cătălin Cîrjan (Dinamo), în meciul cu Universitatea Cluj (FOTO: Sport Pictures)
„Suntem cu tine, căpitane" Cătălin Cîrjan, idol pentru Dinamo! Mesajul care l-a făcut să tremure înaintea meciului + gestul unui fan

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 18.01.2026, ora 22:00
alt-text Actualizat: 18.01.2026, ora 22:00
  • Cătălin Cîrjan a ales să rămână la Dinamo, deși a primit o ofertă tentantă din Ucraina.
  • Tânărul căpitan al lui Dinamo București a refuzat recent o ofertă bună financiar, venită de la Metalist Harkov, unde ar fi urmat să câștige un salariu de patru ori mai mare decât cel pe care îl are în prezent în Ștefan cel Mare.

Dovada de loialitate a lui Cîrjan nu a trecut neobservată. Din contră, a stârnit un val de admirație în rândul suflării dinamoviste, care vede în el nu doar un jucător important, ci un adevărat simbol al reconstrucției clubului.

Refuzul banilor și alegerea continuității au fost percepute ca un gest rar în fotbalul modern.

Elogiu din partea fanilor

Momentul a fost subliniat emoționant chiar înaintea meciului cu U Cluj. Crainicul stadionului, Ștefan Știucă, a început prezentarea echipelor cu numele lui Cîrjan, și nu cu cel al portarului, așa cum se întâmplă de obicei. Iar mesajul transmis a trezit fanii prezenți la meci:

„Într-o săptămână în care fotbalul a vorbit mult despre bani, oferte și tentații, el a ales altceva, a ales să rămână. A ales echipa. A ales drumul început aici. Nu e un gest spectaculos, dar un gest rarisim și tocmai de aceea merită respectul nostru. Căpitane, suntem cu tine”.

Cuvintele au fost întâmpinate cu aplauze puternice, un semn clar că tânărul lider al lui Dinamo a devenit deja un idol pentru „câini”.

Iar suporterii știu să-și arate dragostea: unul dintre ei a venit la stadion purtând o căciulă cu un mesaj simplu și direct, dar care spune totul despre relația dintre tribună și căpitan: „Te iubesc, Cîrjan”.

„Suntem cu tine, căpitane" Cătălin Cîrjan, idol pentru Dinamo! Mesajul care l-a făcut să tremure înaintea meciului + gestul unui fan

