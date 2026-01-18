Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”

Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul lui FC Botoșani, a vorbit despre venirea lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) la Rapid.

După o jumătate de sezon sub așteptări la Aris Salonic, Moruțan ar urma să revină în campionatul României, la Rapid, marea rivală a celor de la FCSB, echipă pentru care fotbalistul a jucat timp de 3 ani.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, sosirea lui Moruțan în România se va produce abia după ce acesta își va rezolva situația cu gruparea din Grecia.

Valeriu Iftime, despre revenirea lui Moruțan în Liga 1: „Ar fi util la Rapid”

Patronul de la FC Botoșani, echipă pentru care Moruțan a evoluat în perioada 2016-2018, consideră de bun augur transferul acestuia la Rapid. Iftime a vorbit și despre posibilitatea ca Moruțan să ajungă la FCSB.

„Chiar zilele trecute am vorbit cu Moruțan. Eu chiar i-am făcut invitație și la Botoșani, pentru că am văzut că în Grecia nu joacă, din păcate.

Are aproape 27 de ani, acum trebuie să joace. E bun oriunde, nu am dubii. La FCSB nu știi care e bun și care-i slab. E o tocătoare de fotbaliști acolo.

În schimb, la Rapid, acolo la mijloc, ar fi util. E clar că are o relație bună și cu cei de la FCSB, are mult bun simț. Îmi e (n.r. teamă) că face vreun meci prost și îl face domnul Becali de nu mai joacă” , a declarat Valeriu Iftime, conform digisport.ro.

2 milioane de euro este cota lui Olimpiu Moruțan, conform Transfermarkt

La echipa patronată de Iftime, FC Botoșani, Olimpiu Moruțan a jucat 59 de meciuri, reușind să înscrie două goluri și să ofere 5 pase decisive.

Moruțan a fost transferat de FCSB de la FC Botoșani în ianuarie 2018, pentru 1,2 milioane de euro.

