Omagiu pentru Hîldan Florentin Petre, mesaj emoționant în ziua în care „Unicul Căpitan” ar fi împlinit 50 de ani: „Dinamo încă te aşteaptă!”

Florentin Petre (50 de ani), antrenor secund la FC Dinamo, a transmis un mesaj emoționant în ziua în care Cătălin Hîldan, „Unicul Căpitan” al roș-albilor, ar fi împlinit 50 de ani.

Cătălin Hîldan s-a născut pe 3 februarie 1976, la Brănești. „Unicul Căpitan” al lui Dinamo s-a stins tragic, la doar 24 de ani, în timpul unui meci amical disputat de „câini” la Oltenița, pe 5 octombrie 2000.

În minutul 74 al acelei partide, Hîldan s-a prăbușit pe gazon, medicii au încercat să-l resusciteze, dar din păcate acesta s-a stins în drum spre spital, în urma unui accident vascular cerebral.

Florentin Petre nu l-a uitat pe Cătălin Hîldan: „Dinamo încă te așteaptă”

Florentin Petre, coechipier cu Hîldan la Dinamo (1996-2000), dar și la echipa națională, a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Căpitane, astăzi ai fi împlinit 50 de ani. Pentru mine și pentru toți cei care au intrat cu tine pe teren, ziua asta nu trece niciodată normal. Ne întoarcem mereu acolo, la momentul în care fotbalul s-a oprit și nimic nu a mai fost la fel.

Au trecut generații întregi care au schimbat vestiarul. Dar tu ai rămas. Tricoul tău nu a mai fost atins. Numărul tău a rămas al tău. Peluza îți poartă numele. Nu din nostalgie, ci din respect.

Ce mă emoționează cel mai tare este altceva. Copiii care vin azi pe stadion nu te-au văzut jucând. Nu știu cum intrai la minge. Nu știu cum strigai în teren.

Și totuși îți știu numele. Îl scandează. Îl simt. Pentru că Dinamo a avut grijă să nu te lase să dispari.

Ești încă prezent la fiecare meci important. Ești în fiecare scandare care începe din peluză. Ești în fiecare moment în care Dinamo luptă până la capăt. Asta înseamnă că n-ai plecat cu adevărat.

Astăzi nu te plângem. Astăzi te salutăm. Pentru ce ai fost. Pentru ce ai lăsat. Pentru faptul că, după atâția ani, încă reușești să ții un stadion unit.

Dinamo încă te așteaptă! Dinamo încă te strigă!” se arată în mesajul postat de Florentin Petre pe pagina sa de Facebook.

Cifrele lui Cătălin Hîldan

Cătălin Hîldan - 6 goluri în 138 de partide în Liga 1 pentru Dinamo, în perioada 1994-2000

În sezonul 1999/2000, Hîldan a cucerit eventul (campionatul și cupa) cu Dinamo

A adunat 8 selecții și a marcat un gol pentru echipa națională a României.

