„Dădea și el din mână” Cum se purta Ianis Hagi când juca la Viitorul, sub comanda tatălui său, Gică Hagi: „Bă, ce naiba?! Vreau să merg acasă!”

Eric de Oliveira (40 de ani) a vorbit despre Ianis Hagi (27 de ani), la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea.

Eric și Ianis Hagi au fost colegi la Viitorul Constanța (acum denumită Farul) în 2019

Brazilianul Eric de Oliveira a povestit cum se comporta Ianis Hagi când juca la Constanța, sub comanda tatălui său, Gică Hagi.

Cum se purta Ianis Hagi când juca la Viitorul, sub comanda tatălui său, Gică Hagi

Mulți se întreabă: cum era Ianis Hagi în vestiar, când jucați împreună la Farul?

Eu sunt unul care îl voi apăra pe Ianis toată viața. Ianis e un jucător extraordinar. Nu sunt un prieten bun al lui Ianis, dar ne cunoaștem, ne respectăm.



Și a fost un băiat de caracter. Când erai supărat, se abținea (n.r. - în vestiar). Dacă ziceai „bă, dă-l dracu de program!”, Ianis nu zicea mai departe.

Nu se comporta în grup și în vestiar ca fiind copilul lui Hagi, ci din contră, ca unul dintre voi?

Niciodată, niciodată. Când era nemulțumit, dădea și el din mână (n.r. - la adresa lui Gică Hagi). „Bă, da' ce naiba, vreau să merg acasă!”, zicea și el. Adică, un om normal, din punct de vedere al caracterului.



Plus cum lovește el și cu dreptul, și cu stângul … N-are cum să zică cineva că nu e fotbalist copilul ăla! Dar fiindcă are numele ăla pe spate … e un nume prea greu.

