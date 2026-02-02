Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul lui Al-Okhdood, a explodat de nervi la finalul meciului cu Neom, scor 1-1.

Deși era aproape de victorie, echipa lui Șumudică a fost egalată și a pierdut două puncte importante în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Șumudică a ajuns la 5 meciuri consecutive fără victorie în Golf, după remiza cu Neom. Tehnicianul român a avut o ieșirea nervoasă în prelungirile partidei, când scorul era deja 1-1.

Tehnicianul a strigat disperat la arbitru să fluiere finalul meciului, după ce echipa sa fusese egalată în minutul 85, iar Asiri, unul dintre fundașii săi, fusese eliminat în primul din cele 9 minute de prelungiri dictate.

Marius Șumudică, ieșire nervoasă la Al-Okhdood - Neom SC 1-1

În ultimele minute ale partidei, tehnicianul român a fost surprins de camerele televiziunii arabe gesticulând nervos. Mai întâi către teren, apoi către cameră, cerând arbitrului Fareeh Al Jaloud ca meciul să se încheie.

Antrenorul român urla la „central”: „Fluieră! Fluieră! Ai dat penalty, cartonaș roșu, de toate!”.

Echipa lui Marius Șumudică a marcat rapid, în minutul 4, prin Khaled Narey.

Servit în careu de Christian Bassogog, atacantul togolez a finalizat fără emoții în fața lui Luis Maximiano, fost portar la Lazio și Sporting.

Lucrurile păreau să se îndrepte în favoarea lui Șumudică, care ar fi putut obține prima victorie după patru meciuri fără succes. Totul s-a schimbat însă în minutul 85, când gazdele au primit un penalty.

Francezul Alexandre Lacazette, fost atacant la Lyon și Arsenal, a transformat lovitura de la 11 metri.

Naif Asiri, avertizat cu cartonaș galben în minutul 84, a mai văzut un cartonaș galben în minutul 90+1, fiind eliminat.

Arbitrul a indicat 9 minute de prelungire, decizie care a declanșat reacția nervoasă a lui Marius Șumudică din ultimele secunde ale partidei.

Al-Okhdood se află pe locul 17, poziție direct retrogradabilă, cu 10 puncte acumulate după 19 partide disputate.

Transfer reușit de Șumudică

Totuși, tehnicianul român a primit și o veste bună. Al-Okhdood a ajuns la un acord final cu Khaled Al-Lazam, jucător legitimat la Al-Batin, pentru un contract pe doi ani și jumătate.

Transferul ar fi costat clubul din Najran aproximativ 2 milioane de euro.

9 goluri a înscris Khaled Al-Lazam în cele 18 meciuri jucate pentru Al-Batin în sezonul 2025-2026

