Cerințele lui Costel Gâlcă Ce își dorește antrenorul de la Rapid, la finalul cantonamentului din Antalya: „Aștept și sper” + Reacția lui Onea +14 foto
Costel Gâlcă
Superliga

Cerințele lui Costel Gâlcă Ce își dorește antrenorul de la Rapid, la finalul cantonamentului din Antalya: „Aștept și sper” + Reacția lui Onea

alt-text Ștefan Neda , Iosif Popescu (foto/video) , Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.01.2026, ora 19:52
alt-text Actualizat: 11.01.2026, ora 21:13
  • Rapid - CSKA 1948 Sofia 2-1. Costel Gâlcă (53 de ani) a tras primele concluzii după al doilea amical al cantonamentului din Antalya.
  • Perioada de pregătire a ajuns la final pentru giuleșteni, iar tehnicianul își dorește transferuri și constanță din partea jucătorilor.

Rapid a încheiat cantonamentul din Turcia și urmează să revină în România, unde sâmbăta viitoare va disputa primul meci oficial al anului, cu Metaloglobus, de la 20:00.

Atac armat   Trei persoane au fost ucise pe un teren de fotbal » Una dintre victime era liderul unei grupări cunoscute
Citește și
Atac armat Trei persoane au fost ucise pe un teren de fotbal » Una dintre victime era liderul unei grupări cunoscute
Citește mai mult
Atac armat   Trei persoane au fost ucise pe un teren de fotbal » Una dintre victime era liderul unei grupări cunoscute

Rapid - CSKA 1948 Sofia 2-1. Costel Gâlcă: „Sper să avem un joc mai constant”

Tehnicianul de la Rapid a abordat mai multe subiecte, în mod special nevoia de transferuri.

„Sunt mulțumit că nu am avut accidentări. Avem ceva jucători care sunt mai încărcați, vreo patru, dar e important că am terminat cantonamentul cu bine.

Greul de-abia acum începe și, cum am zis, mai așteptăm să vină ceva jucători.

Mai avem timp (n.r. - să integreze jucători noi). Avem jucători să începem campionatul. Tot timpul mai sunt lucruri de corectat. Sper să ajungem cât mai bine la începerea campionatului, să avem un joc mai constant”, a spus Gâlcă, la finalul partidei.

Întrebat de ce Rapid face transferuri atât de greu și dacă există dificultăți în a-i convinge pe jucători sau pe patroni, Gâlcă a transmis:

„E greu să poți să găsești acei jucători. Să fie și convenabil pentru noi, din punct de vedere financiar.

Normal că aducem jucători care să fie complementari. De exemplu, în linia de mijloc sau o extremă, să integreze în stilul nostru de jucători”.

Cât despre posibile plecări, precum cea a lui Ciobotariu, tehnicianul a răspuns: „Nu știu. Deocamdată nu știu nimic și nu pot să spun. Întrebați-l pe el. Poate să plece oricine din echipă, dacă e convenabil pentru club și pentru jucător”.

Mă bucur pentru el. A depus un efort foarte mare. A marcat și un gol foarte frumos. Costel Gâlcă, antrenor Rapid, despre Daniel Paraschiv
Amical Rapid - CSKA 1948 Sofia. Foto - Iosif Popescu (6).JPG
Amical Rapid - CSKA 1948 Sofia. Foto - Iosif Popescu (6).JPG

Galerie foto (14 imagini)

Amical Rapid - CSKA 1948 Sofia. Foto - Iosif Popescu (1).JPG Amical Rapid - CSKA 1948 Sofia. Foto - Iosif Popescu (2).JPG Amical Rapid - CSKA 1948 Sofia. Foto - Iosif Popescu (3).JPG Amical Rapid - CSKA 1948 Sofia. Foto - Iosif Popescu (4).JPG Amical Rapid - CSKA 1948 Sofia. Foto - Iosif Popescu (5).JPG
+14 Foto
labels.photo-gallery

Răzvan Onea: „A fost un cantonament benefic”

Fundașul giuleștenilor a oferit și el o scurtă reacție, la finalul perioadei de pregătire.

„A fost un meci în condiții puțin mai speciale, vânt, ploaie. Mă bucur că suntem sănătoși, în primul rând, și că am obținut o victorie de moral, care sper să ducă la mai multe victorii în campionat.

Da, a fost mai greu la început, pentru că am făcut două antrenamente pe zi foarte intense, după care, bineînțeles, intensitatea a scăzut puțin, pentru că am avut două jocuri amicale în care a jucat toată lumea aproape 90 de minute.

A fost un cantonament benefic, suntem cu toții sănătoși și asta e cel mai important.

Cu siguranță sunt lucruri de corectat, de îmbunătățit. Nu suntem perfecți, dar muncim în fiecare zi să punem lucrurile la punct.

[Daniel Paraschiv] este un plus pentru noi. Este un jucător cu foarte mare calitate, atât în teren, cât și umană și ne va ajuta foarte mult. Îl felicit și pe el pentru gol și la cât mai multe”, a declarat Onea.

Întrebat dacă rivala de la FCSB va intra în play-off, Onea a transmis:

„Ne gândim strict la ce avem noi de făcut. După aceea, la sfârșit, vom trage linie. Cine va fi în play-off... vom vedea și atât.

Nu vreau să doresc răul nimănui pentru că, știți cum e, în viață toate se întorc. Deci, pentru noi, important este să ne facem treaba, să câștigăm meci cu meci”.

Citește și

Emoții înainte de baraj FOTO: Andrei Rațiu s-a accidentat în partida cu Mallorca și a fost schimbat în prima repriză. Ce spun spaniolii
Stranieri
21:39
Emoții înainte de baraj FOTO: Andrei Rațiu s-a accidentat în partida cu Mallorca și a fost schimbat în prima repriză. Ce spun spaniolii
Citește mai mult
Emoții înainte de baraj FOTO: Andrei Rațiu s-a accidentat în partida cu Mallorca și a fost schimbat în prima repriză. Ce spun spaniolii
Kopic despre transferuri   Două victorii în două amicale pentru „câini”: „Asta e foarte important” + Cătălin Cîrjan, planuri mari la Dinamo
Superliga
18:09
Kopic despre transferuri Două victorii în două amicale pentru „câini”: „Asta e foarte important” + Cătălin Cîrjan, planuri mari la Dinamo
Citește mai mult
Kopic despre transferuri   Două victorii în două amicale pentru „câini”: „Asta e foarte important” + Cătălin Cîrjan, planuri mari la Dinamo

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
rapid bucuresti liga 1 cantonament costel galca razvan onea
Știrile zilei din sport
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Campionate
10:52
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Citește mai mult
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Investigatii
08:15
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Citește mai mult
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Stranieri
12:13
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Citește mai mult
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Superliga
11:41
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Citește mai mult
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:25
Bîrligea, avertisment pentru rivale Atacantul susține că FCSB e principala forță a campionatului: „Detașat! Primele clasate nu au play-off-ul asigurat”
Bîrligea, avertisment pentru rivale Atacantul susține că FCSB e principala forță a campionatului: „Detașat! Primele clasate nu au play-off-ul asigurat”
15:36
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
15:18
„Nu face cinste nimănui” Constantin Din, președintele FRH, reacție tranșantă la adresa lui Tadici: „E coleric!”
„Nu face cinste nimănui” Constantin Din, președintele FRH, reacție tranșantă la adresa lui Tadici: „E coleric!”
15:34
Simeone, mesaj pentru Vinicius și Perez Antrenorul lui Atletico Madrid regretă episodul din Supercupa Spaniei: „Cer scuze, nu iertare”
Simeone, mesaj pentru Vinicius și Perez Antrenorul lui Atletico Madrid regretă episodul din Supercupa Spaniei: „Cer scuze, nu iertare”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Top stiri din sport
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi
Campionate
11:11
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi
Citește mai mult
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro:  robinete din aur și piscină din sticlă
Diverse
11.01
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro: robinete din aur și piscină din sticlă
Citește mai mult
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro:  robinete din aur și piscină din sticlă
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Superliga
11.01
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Citește mai mult
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști
Stranieri
10:43
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști
Citește mai mult
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 25 rapid 17 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share