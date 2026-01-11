Cerințele lui Costel Gâlcă Ce își dorește antrenorul de la Rapid, la finalul cantonamentului din Antalya: „Aștept și sper” + Reacția lui Onea

Rapid - CSKA 1948 Sofia 2-1. Costel Gâlcă (53 de ani) a tras primele concluzii după al doilea amical al cantonamentului din Antalya.

Perioada de pregătire a ajuns la final pentru giuleșteni, iar tehnicianul își dorește transferuri și constanță din partea jucătorilor.

Rapid a încheiat cantonamentul din Turcia și urmează să revină în România, unde sâmbăta viitoare va disputa primul meci oficial al anului, cu Metaloglobus, de la 20:00.

Rapid - CSKA 1948 Sofia 2-1 . Costel Gâlcă: „Sper să avem un joc mai constant”

Tehnicianul de la Rapid a abordat mai multe subiecte, în mod special nevoia de transferuri.

„Sunt mulțumit că nu am avut accidentări. Avem ceva jucători care sunt mai încărcați, vreo patru, dar e important că am terminat cantonamentul cu bine.

Greul de-abia acum începe și, cum am zis, mai așteptăm să vină ceva jucători.

Mai avem timp (n.r. - să integreze jucători noi). Avem jucători să începem campionatul. Tot timpul mai sunt lucruri de corectat. Sper să ajungem cât mai bine la începerea campionatului, să avem un joc mai constant”, a spus Gâlcă, la finalul partidei.

Întrebat de ce Rapid face transferuri atât de greu și dacă există dificultăți în a-i convinge pe jucători sau pe patroni, Gâlcă a transmis:

„E greu să poți să găsești acei jucători. Să fie și convenabil pentru noi, din punct de vedere financiar.

Normal că aducem jucători care să fie complementari. De exemplu, în linia de mijloc sau o extremă, să integreze în stilul nostru de jucători”.

Cât despre posibile plecări, precum cea a lui Ciobotariu, tehnicianul a răspuns: „Nu știu. Deocamdată nu știu nimic și nu pot să spun. Întrebați-l pe el. Poate să plece oricine din echipă, dacă e convenabil pentru club și pentru jucător”.

Mă bucur pentru el. A depus un efort foarte mare. A marcat și un gol foarte frumos. Costel Gâlcă, antrenor Rapid, despre Daniel Paraschiv

Răzvan Onea: „A fost un cantonament benefic”

Fundașul giuleștenilor a oferit și el o scurtă reacție, la finalul perioadei de pregătire.

„A fost un meci în condiții puțin mai speciale, vânt, ploaie. Mă bucur că suntem sănătoși, în primul rând, și că am obținut o victorie de moral, care sper să ducă la mai multe victorii în campionat.

Da, a fost mai greu la început, pentru că am făcut două antrenamente pe zi foarte intense, după care, bineînțeles, intensitatea a scăzut puțin, pentru că am avut două jocuri amicale în care a jucat toată lumea aproape 90 de minute.

A fost un cantonament benefic, suntem cu toții sănătoși și asta e cel mai important.

Cu siguranță sunt lucruri de corectat, de îmbunătățit. Nu suntem perfecți, dar muncim în fiecare zi să punem lucrurile la punct.

[Daniel Paraschiv] este un plus pentru noi. Este un jucător cu foarte mare calitate, atât în teren, cât și umană și ne va ajuta foarte mult. Îl felicit și pe el pentru gol și la cât mai multe”, a declarat Onea.

Întrebat dacă rivala de la FCSB va intra în play-off, Onea a transmis:

„Ne gândim strict la ce avem noi de făcut. După aceea, la sfârșit, vom trage linie. Cine va fi în play-off... vom vedea și atât.

Nu vreau să doresc răul nimănui pentru că, știți cum e, în viață toate se întorc. Deci, pentru noi, important este să ne facem treaba, să câștigăm meci cu meci”.

