„Lipsă de respect”  Lorena Balaci i-a răspuns lui Ladislau Boloni, care l-a făcut neserios pe Ilie Balaci: „Este apărat de amintirile oamenilor”

Lorena Balaci, fiica fostului mare fotbalist Ilie Balaci, i-a răspuns lui Ladislau Boloni (72 de ani), ca urmare a declarațiilor acestuia referitoare la „Minunea blondă”.

Ladislau Boloni a afirmat despre Ilie Balaci, decedat în 2018, că nu a evoluat mai mult timp la nivel înalt din cauza faptului că nu a fost serios.

Lorena Balaci, răspuns pentru Ladislau Boloni

După ce a văzut declarațiile lui Ladislau Boloni la adresa tatălui său, Lorena Balaci a dorit să îi răspundă fostului fotbalist și a publicat un mesaj pe pagina personală de Facebook.

„Astăzi aleg să scriu nu din furie, ci din responsabilitate pentru că până la ultima mea zi pe acest pământ voi continua sa îi țin memoria vie. Este un legământ pe care nu l-am făcut doar cu mine, este o promisiune făcuta lui Dumnezeu!

Când un om nu mai este printre noi, nu mai are drept la replică. De aceea, cuvintele rostite despre el spun întotdeauna mai mult despre cel care le rostește decât despre cel care a plecat.

Ilie Balaci nu a fost un om perfect. Nici nu trebuia să fie. A fost însă un fotbalist excepțional, un simbol al Craiovei, o bucurie pentru zeci de mii de oameni și un reper pentru generații întregi.

A fost iubit pentru ce a făcut pe teren și respectat pentru ce a însemnat dincolo de el”, a scris Lorena Balaci.

Lorena Balaci: „Să arunci etichete la ani distanță este o lipsă de respect”

Lorena a continuat să își apere tatăl și l-a acuzat pe Ladislau Boloni de lipsă de respect față de ceea ce a însemnat Ilie Balaci pentru fotbalul românesc:

„Să reduci o carieră, un destin și o legendă la etichete aruncate la ani distanță, mai ales după ce omul nu se mai poate apăra, nu este analiză. Este lipsă de respect.

Accidentările nu definesc caracterul unui sportiv. Nici durata unei cariere nu șterge impactul ei.

Fotbalul anilor ’70–’80 nu se judecă cu standardele de azi. Iar istoria nu se scrie cu resentimente personale, ci cu memorie, context și onestitate. Tatăl meu nu are nevoie să fie apărat prin trofee sau statistici.

Este apărat de amintirile oamenilor, de emoțiile trăite pe stadioane, de dragostea Craiovei și de respectul celor care știu ce a însemnat cu adevărat.

Cei care simt nevoia să vorbească urât despre cei plecați nu le pot atinge moștenirea. Pentru că legendele nu dispar din vorbe. Ele rămân acolo unde contează: în suflete.

Tata nu a fost doar un mare fotbalist, ci un om care a făcut o întreagă Craiovă să viseze, iar dragostea cu care este rostit și astăzi numele lui Ilie Balaci este cea mai sinceră dovadă că legendele nu mor niciodată!”.

Ce declarase Ladislau Boloni

Fostul tehnician de la Sporting, Monaco sau Standard Liege a declarat despre Ilie Balaci că nu a jucat mai mult timp fotbal la nivel înalt deoarece nu a fost un tip serios.

„Ilie Balaci a jucat puțin fotbal la nivel mare, 2-3 ani și a dispărut. Dar, și în treaba asta cu accidentarea lui Ilie… Ilie Balaci, Dumnezeu să mă ierte, nu a fost băiat serios”, a declarat Boloni, pentru iamsport.ro.

La moartea lui Balaci, Boloni a scris un mesaj impresionant: „Stelele nu dispar, doar gonesc mai departe pe cer”

În 2018, Ladislau Boloni a scris o scrisoare emoționantă despre dispariția lui Balaci.

„E vineri seară şi mă plimb într-un parc din Anvers. Copaci seculari mi-au întins pe cărare un covor auriu.

-Păi, da, trece vremea, dar de ce sunt aşa nostalgic? Suntem de abia în octombrie, şi, oricum, mâine e sâmbătă şi am meci. Asta e ce contează!

Îmi alungam eu gândul un pic amărui legat de timpul care, chiar dacă agale, trece implacabil. Tocmai dădeam să intru în casă, când printre coroanele copacilor am zărit o stea căzătoare ce brăzda tăcută cerul. Gonea strălucitoare lăsând în urma ei o coamă blondă. O găseam frumoasă, dar şi foarte, foarte tristă. Şi de neînţeles.

-De ce trebuie să dispară o stea? O fi vreun semn? Are vreo legătură cu meciul? Prezice ceva bun sau rău?

Mi-am amintit de coada incandescentă a stelei şi înainte de meci. De altfel, am câştigat şi chiar dacă am adormit târziu, am dormit bine. Dimineaţa, computerul mă anunţă că am primit un mesaj. Arunc o privire.

Un amic din Târgu Mureş. Sigur mă felicită pentru victorie. Cum a făcut-o deja de atâtea ori. Într-un cuvânt: „Felicitări!”. Acum, însă, mesajul a fost ceva mai lung şi cumplit: „A murit Ilie Balaci. Dumnezeu să-l odihnească!

-Ţi s-a întâmplat ceva?, m-a întrebat soţia. N-am răspuns, doar i-am arătat mesajul.

-Vai, Doamne!, a spus încremenită.

Îmi sună mobilul. Pe ecran, numele unui jurnalist. Apoi, al altuia. Apoi, o televiziune şi încă o televiziune. Cel mai bine aş azvârli telefonul pe fereastră. Nu le răspund, doar stau tăcut în faţa calculatorului.

Ştiu ce vor să întrebe şi ce vor să publice. Dar ce le-aş putea spune într-un astfel de moment? Că mă doare? Că a fost mare? Că mi-a fost prieten? Că...? Tac.

Tastez încet la computer răspunsul la mesajul primit de la Târgu Mureş:

-Ilie n-a murit! Stelele nu dispar, doar gonesc mai departe pe cer".

