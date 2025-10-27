Cătălin Tolontan Salah și Lucescu, două întâmplări
Opinii

Cătălin Tolontan Salah și Lucescu, două întâmplări

alt-text Cătălin Tolontan
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 19:04
alt-text Actualizat: 27.10.2025, ora 19:22
  • Cât înseamnă oamenii invizibili în viața fotbaliștilor? 

Spaniolul Brandon Thomas, jucătorul lui PAOK între 2022 și 2025, a relatat într-un interviu felul neașteptat în care Răzvan Lucescu l-a sprijinit.

Perceput drept un antrenor sever, Răzvan Lucescu nu a fost iubit de toți fotbaliștii. Faptul că exigența sa e confirmată de rezultate, asta e bine, dar nu vindecă sentimentul presiunii resimțite de echipă.

„Cu câinele la veterinar”

„Răzvan Lucescu alerga cu câinele meu la veterinar”, a povestit Brandon Thomas. Cum, zbirul Lucescu? E doar o ușoară clătinare a perdelei de oțel. În general, începând cu cele ale antrenorului, problemele staff-ului nu crează atenție, nu fac breaking news.

Există o întâmplare interesantă în cartea „Salah”, scrisă de jurnalistul britanic Simon Hughes și apărută recent în România la editura Pilotbooks. Episodul a avut loc când Mohamed Salah a ajuns la Liverpool, în 2017, venind de la Roma. Antrenor la „cormorani” era Jürgen Klopp.

„Mo are pedigree”

Neamțul preluase echipa de doi ani. Încercase încă de la început să-l aducă pe egiptean. „Salah are echilibrul perfect între experiență și potențial”, a explicat Klopp. Pînă la urmă, l-au adus.

La primele antrenamente, mingea a sărit rău din egiptean, în câteva faze. Părea că se confirma ceea ce jucătorii lui Liverpool, curioși, aflaseră de la colegii lor de pe vremea când Salah jucase la Chelsea: „Mo nu e încă cizelat”.

Dar Klopp a spus șefilor clubului să stea liniștiți. „Mo are pedigree”. A sunat ciudat. Dar în lumea în care mulți fotbaliști au CV și nu au pedigree, în câteva zile s-a demonstrat ce a vrut să spună antrenorul.

Cătălin Tolontan Salah și Lucescu, două întâmplări Cătălin Tolontan Salah și Lucescu, două întâmplări

Perioada de cantonament a fost cumplită, își amintește toată lumea care era atunci la Liverpool.

Klopp convoca trei antrenamente pe zi.  O metodă „monstruoasă” și „brutală”, spuneau pe la colțuri cei din club. Tehnicianul menținea același ritm și când urmau amicale cu Bayern Munchen sau Atletico Madrid. 

„Oboseala staff-ului”, ceva la care puțini se gândesc

„Cantonamentul a testat limitele jucători, dar a testat și limitele staff-ului. Erau distruși fizic și emoțional”, relatează jurnalistul în carte.

E o carte despre Salah, dar niciun jucător nu ar ajunge prea departe fără staff. Biografia unui star e compusă din invizibilul biografic a zeci și zeci de specialiști.

Cei din staff-ul lui Liverpool ajungeau la hotel și nici nu mai aveau puterea să mănânce de oboseală. „Dar tot ei aveau responsabilitatea să decidă conținutul următoarei sesiuni, care începea de la ora 19:00”, scrie jurnalistul.

Klopp: „Cine are o problemă cu pregătirea e așteptat să bată la ușa biroului meu”

Căpitanul de echipă, Jordan Henderson, a fost rugat de colegi să discute despre exigența pregătirii. Klopp i-a spus: „Mulțumesc că ai venit, dar cine are o problemă cu pregătirea e așteptat să bată la ușa biroului meu”. Nimeni n-a venit.

Iar Salah nu s-a plâns, nici măcar în vestiar, între ei. Jucătorii au început să-l privească astfel, forța lui creștea de la antrenament la antrenament și așa a început o perioadă unică în fotbalul ultimilor ani. Au fost zilele în care se scria primul capitol din epoca lui Liverpool, a lui Salah, dar și a lui Klopp și a colegilor săi din staff.

E timp pentru „mulțumesc”?

Mă gândesc, ori de câte ori e îndepărtat un antrenor de la o echipă din România, un medic, un secund, un statistician, dacă cineva găsește timpul să le mulțumească pentru muncă. Sau să declare public ceva bun, cum a făcut fotbalistul Brandon Thomas despre Răzvan Lucescu.

Pentru că antrenorii găsesc timpul să plimbe câinele sportivului sau să-l susțină până devine ceea ce a fost mereu: Salah.

razvan lucescu mohamed salah carte
Știrile zilei din sport
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Superliga
27.10
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Citește mai mult
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Diverse
27.10
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Citește mai mult
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Superliga
27.10
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Citește mai mult
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Cupa Romaniei
27.10
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Citește mai mult
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:59
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
23:15
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
22:47
„Așa vreau să jucăm mereu” Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
„Așa vreau să jucăm mereu”  Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
22:08
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Formula 1
27.10
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Citește mai mult
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Superliga
27.10
„Nu mă respecți!” Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Citește mai mult
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Superliga
27.10
București, ce paradox! Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Citește mai mult
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
27.10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 20 rapid 14 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share