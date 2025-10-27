Cătălin Tolontan Salah și Lucescu, două întâmplări

Cât înseamnă oamenii invizibili în viața fotbaliștilor?

Spaniolul Brandon Thomas, jucătorul lui PAOK între 2022 și 2025, a relatat într-un interviu felul neașteptat în care Răzvan Lucescu l-a sprijinit.

Perceput drept un antrenor sever, Răzvan Lucescu nu a fost iubit de toți fotbaliștii. Faptul că exigența sa e confirmată de rezultate, asta e bine, dar nu vindecă sentimentul presiunii resimțite de echipă.

„Cu câinele la veterinar”

„Răzvan Lucescu alerga cu câinele meu la veterinar”, a povestit Brandon Thomas. Cum, zbirul Lucescu? E doar o ușoară clătinare a perdelei de oțel. În general, începând cu cele ale antrenorului, problemele staff-ului nu crează atenție, nu fac breaking news.

Există o întâmplare interesantă în cartea „Salah”, scrisă de jurnalistul britanic Simon Hughes și apărută recent în România la editura Pilotbooks. Episodul a avut loc când Mohamed Salah a ajuns la Liverpool, în 2017, venind de la Roma. Antrenor la „cormorani” era Jürgen Klopp.

„Mo are pedigree”

Neamțul preluase echipa de doi ani. Încercase încă de la început să-l aducă pe egiptean. „Salah are echilibrul perfect între experiență și potențial”, a explicat Klopp. Pînă la urmă, l-au adus.

La primele antrenamente, mingea a sărit rău din egiptean, în câteva faze. Părea că se confirma ceea ce jucătorii lui Liverpool, curioși, aflaseră de la colegii lor de pe vremea când Salah jucase la Chelsea: „Mo nu e încă cizelat”.

Dar Klopp a spus șefilor clubului să stea liniștiți. „Mo are pedigree”. A sunat ciudat. Dar în lumea în care mulți fotbaliști au CV și nu au pedigree, în câteva zile s-a demonstrat ce a vrut să spună antrenorul.

Perioada de cantonament a fost cumplită, își amintește toată lumea care era atunci la Liverpool.

Klopp convoca trei antrenamente pe zi. O metodă „monstruoasă” și „brutală”, spuneau pe la colțuri cei din club. Tehnicianul menținea același ritm și când urmau amicale cu Bayern Munchen sau Atletico Madrid.

„Oboseala staff-ului ”, ceva la care puțini se gândesc

„Cantonamentul a testat limitele jucători, dar a testat și limitele staff-ului. Erau distruși fizic și emoțional” , relatează jurnalistul în carte.

E o carte despre Salah, dar niciun jucător nu ar ajunge prea departe fără staff. Biografia unui star e compusă din invizibilul biografic a zeci și zeci de specialiști.

Cei din staff-ul lui Liverpool ajungeau la hotel și nici nu mai aveau puterea să mănânce de oboseală. „Dar tot ei aveau responsabilitatea să decidă conținutul următoarei sesiuni, care începea de la ora 19:00”, scrie jurnalistul.

Klopp: „Cine are o problemă cu pregătirea e așteptat să bată la ușa biroului meu”

Căpitanul de echipă, Jordan Henderson, a fost rugat de colegi să discute despre exigența pregătirii. Klopp i-a spus: „Mulțumesc că ai venit, dar cine are o problemă cu pregătirea e așteptat să bată la ușa biroului meu”. Nimeni n-a venit.

Iar Salah nu s-a plâns, nici măcar în vestiar, între ei. Jucătorii au început să-l privească astfel, forța lui creștea de la antrenament la antrenament și așa a început o perioadă unică în fotbalul ultimilor ani. Au fost zilele în care se scria primul capitol din epoca lui Liverpool, a lui Salah, dar și a lui Klopp și a colegilor săi din staff.

E timp pentru „mulțumesc”?

Mă gândesc, ori de câte ori e îndepărtat un antrenor de la o echipă din România, un medic, un secund, un statistician, dacă cineva găsește timpul să le mulțumească pentru muncă. Sau să declare public ceva bun, cum a făcut fotbalistul Brandon Thomas despre Răzvan Lucescu.

Pentru că antrenorii găsesc timpul să plimbe câinele sportivului sau să-l susțină până devine ceea ce a fost mereu: Salah.