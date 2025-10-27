„Alerga cu câinele meu la veterinar” Lucescu, descris de un fost atacant al lui PAOK:  „Mulți oameni nu-l plac”

Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, văzut de un spaniol cu care a lucrat trei ani la Salonic.

Brandon Thomas subliniază diferența între imaginea lui Lucescu pe teren și persoana din spatele tehnicianului.

Răzvan Lucescu a depășit alt moment dificil la PAOK. Demiterea părea iminentă la începutul lui octombrie.

Lucescu, de la posibilă demitere la liderul Greciei

În trei săptămâni, antrenorul a întors întreaga situație în favoarea sa, câștigând toate cele patru meciuri jucate.

5 octombrie: 2-1 cu Olympiacos (a, campionat).

19 octombrie: 2-0 cu AEK (d, campionat).

23 octombrie: 4-3 cu Lille (d, Europa League).

26 octombrie: 3-0 cu Volos (a, campionat).

E pe locul 1 în liga Greciei, cu un punct în fața lui Olympiacos și patru peste AEK. Unica echipă neînvinsă în acest start de sezon.

Thomas: „Mulți nu-l plac pe Lucescu. Pentru mine, e ca un tată”

Un fost jucător al lui Răzvan, spaniolul Brandon Thomas, la PAOK între 2022 și 2025, a vorbit despre antrenor.

A dezvăluit lucruri neștiute de public. Și diferența dintre Lucescu în timpul meciurilor și persoana din spatele tehnicianului.

Brandon Thomas, duel cu Mihai Popescu într-un PAOK - FCSB, sezonul trecut Foto: Imago

„Mulți oameni nu-l plac, pentru că așa îl văd. Dar eu îl cunosc bine, am împărtășit multe momente dincolo de fotbal și pot spune că este ca un tată pentru mine”, a declarat atacantul iberic în vârstă de 30 de ani pentru site-ul grec Sport24.gr.

A dat un exemplu neașteptat. Ce poate face Lucescu pentru jucătorii săi în afara terenului.

„O persoană minunată, care ajută întotdeauna pe oricine e aproape. Am avut un câine și el alerga cu câinele meu la veterinar sau să-i aducă mâncare”.

Lucescu a făcut totul pentru oamenii pe care-i are în jur, nu vrea nimic altceva decât să ajute. Am crescut mult ca persoană în preajma lui. Și în momentele bune, și în cele rele, știam cât de mult mă iubește. O persoană incredibilă Brandon Thomas, ex-atacant PAOK

„Lucescu îmi spunea: «Copilul tău va fi bine, soția ta va fi bine și ea. Rămâi în prezent»”

Și-a amintit și sfatul primit de la antrenor: „Concentrează-te la prezent, la ce poți face tu. Nu poți schimba restul”.

„Anul trecut, an care nu a fost deloc bun pentru mine, m-am accidentat și el voia să revin repede, pentru că echipa nu se descurca bine.

Și eu voiam să mă întorc, dar aveam o problemă la gleznă. În plus, soția mea era însărcinată, așteptam un copil și stresul era dublu”, a povestit Thomas.

Lucescu îmi spunea mereu: «Lasă copilul să se nască, se va întâmpla. Nu te uita în viitor sau în trecut, la accidentare. Uită-te la prezent! Trebuie să fii mai bun astăzi. Nu ar trebui să te gândești la altceva, pentru că nu te ajută. Copilul tău va fi bine, soția ta va fi bine și ea. Rămâi în prezent» Brandon Thomas, ex-atacant PAOK

Spaniolul a fost de acord: „Dacă te gândești la copil și la stresul nașterii sau la locul în care vei fi anul viitor, nu te mai poți concentra. Important este prezentul, nu poți schimba restul. Sfatul ăsta mi-a rămas în minte”.

