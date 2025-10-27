„Alerga cu câinele meu la veterinar” Lucescu, descris de un fost atacant al lui PAOK:  „Mulți oameni nu-l plac”
Răzvan Lucescu a antrenat PAOK între 2017 și 2019, revenind la Salonic în 2021 Foto: Imago
Campionate

„Alerga cu câinele meu la veterinar” Lucescu, descris de un fost atacant al lui PAOK: „Mulți oameni nu-l plac”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 16:43
alt-text Actualizat: 27.10.2025, ora 16:43
  • Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, văzut de un spaniol cu care a lucrat trei ani la Salonic. 
  • Brandon Thomas subliniază diferența între imaginea lui Lucescu pe teren și persoana din spatele tehnicianului.

Răzvan Lucescu a depășit alt moment dificil la PAOK. Demiterea părea iminentă la începutul lui octombrie.

Edi face iar aluzie la demisie Iordănescu îi atacă pe șefii Legiei, critică jucătorii din ofensivă și repetă obsesiv un cuvânt
Citește și
Edi face iar aluzie la demisie Iordănescu îi atacă pe șefii Legiei, critică jucătorii din ofensivă și repetă obsesiv un cuvânt
Citește mai mult
Edi face iar aluzie la demisie Iordănescu îi atacă pe șefii Legiei, critică jucătorii din ofensivă și repetă obsesiv un cuvânt

Lucescu, de la posibilă demitere la liderul Greciei

În trei săptămâni, antrenorul a întors întreaga situație în favoarea sa, câștigând toate cele patru meciuri jucate.

  • 5 octombrie: 2-1 cu Olympiacos (a, campionat).
  • 19 octombrie: 2-0 cu AEK (d, campionat). 
  • 23 octombrie: 4-3 cu Lille (d, Europa League). 
  • 26 octombrie: 3-0 cu Volos (a, campionat). 

E pe locul 1 în liga Greciei, cu un punct în fața lui Olympiacos și patru peste AEK. Unica echipă neînvinsă în acest start de sezon.

Thomas: „Mulți nu-l plac pe Lucescu. Pentru mine, e ca un tată”

Un fost jucător al lui Răzvan, spaniolul Brandon Thomas, la PAOK între 2022 și 2025, a vorbit despre antrenor.

A dezvăluit lucruri neștiute de public. Și diferența dintre Lucescu în timpul meciurilor și persoana din spatele tehnicianului.

Brandon Thomas, duel cu Mihai Popescu într-un PAOK - FCSB, sezonul trecut Foto: Imago Brandon Thomas, duel cu Mihai Popescu într-un PAOK - FCSB, sezonul trecut Foto: Imago
Brandon Thomas, duel cu Mihai Popescu într-un PAOK - FCSB, sezonul trecut Foto: Imago

„Mulți oameni nu-l plac, pentru că așa îl văd. Dar eu îl cunosc bine, am împărtășit multe momente dincolo de fotbal și pot spune că este ca un tată pentru mine”, a declarat atacantul iberic în vârstă de 30 de ani pentru site-ul grec Sport24.gr.

A dat un exemplu neașteptat. Ce poate face Lucescu pentru jucătorii săi în afara terenului.

„O persoană minunată, care ajută întotdeauna pe oricine e aproape. Am avut un câine și el alerga cu câinele meu la veterinar sau să-i aducă mâncare”.

Lucescu a făcut totul pentru oamenii pe care-i are în jur, nu vrea nimic altceva decât să ajute. Am crescut mult ca persoană în preajma lui. Și în momentele bune, și în cele rele, știam cât de mult mă iubește. O persoană incredibilă Brandon Thomas, ex-atacant PAOK

„Lucescu îmi spunea: «Copilul tău va fi bine, soția ta va fi bine și ea. Rămâi în prezent»”

Și-a amintit și sfatul primit de la antrenor: „Concentrează-te la prezent, la ce poți face tu. Nu poți schimba restul”.

„Anul trecut, an care nu a fost deloc bun pentru mine, m-am accidentat și el voia să revin repede, pentru că echipa nu se descurca bine.

Și eu voiam să mă întorc, dar aveam o problemă la gleznă. În plus, soția mea era însărcinată, așteptam un copil și stresul era dublu”, a povestit Thomas.

Lucescu îmi spunea mereu: «Lasă copilul să se nască, se va întâmpla. Nu te uita în viitor sau în trecut, la accidentare. Uită-te la prezent! Trebuie să fii mai bun astăzi. Nu ar trebui să te gândești la altceva, pentru că nu te ajută. Copilul tău va fi bine, soția ta va fi bine și ea. Rămâi în prezent» Brandon Thomas, ex-atacant PAOK

Spaniolul a fost de acord: „Dacă te gândești la copil și la stresul nașterii sau la locul în care vei fi anul viitor, nu te mai poți concentra. Important este prezentul, nu poți schimba restul. Sfatul ăsta mi-a rămas în minte”.

Citește și

„L-am spionat! L-am trădat!” Răzvan Lucescu povestește șocul emoțional al confruntării cu tatăl său. Și scandalul de la Shakhtar - Rapid
Special
12:26
„L-am spionat! L-am trădat!” Răzvan Lucescu povestește șocul emoțional al confruntării cu tatăl său. Și scandalul de la Shakhtar - Rapid
Citește mai mult
„L-am spionat! L-am trădat!” Răzvan Lucescu povestește șocul emoțional al confruntării cu tatăl său. Și scandalul de la Shakhtar - Rapid
„Recunoscător că îmi ești tată” Interviu GOLAZO.ro » Răzvan, emoționant, despre Mircea Lucescu la 80 de ani.  Amintiri, povești, momente neștiute
Special
00:00
„Recunoscător că îmi ești tată” Interviu GOLAZO.ro » Răzvan, emoționant, despre Mircea Lucescu la 80 de ani. Amintiri, povești, momente neștiute
Citește mai mult
„Recunoscător că îmi ești tată” Interviu GOLAZO.ro » Răzvan, emoționant, despre Mircea Lucescu la 80 de ani.  Amintiri, povești, momente neștiute

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
grecia razvan lucescu PAOK Salonic brandon thomas
Știrile zilei din sport
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Superliga
27.10
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Citește mai mult
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Diverse
27.10
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Citește mai mult
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Superliga
27.10
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Citește mai mult
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Cupa Romaniei
27.10
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Citește mai mult
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:59
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
23:15
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
22:47
„Așa vreau să jucăm mereu” Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
„Așa vreau să jucăm mereu”  Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
22:08
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Formula 1
27.10
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Citește mai mult
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Superliga
27.10
„Nu mă respecți!” Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Citește mai mult
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Superliga
27.10
București, ce paradox! Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Citește mai mult
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
27.10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 20 rapid 14 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share