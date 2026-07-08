Gol de la peste 60 de metri! FOTO. Cătălin Vulturar a marcat un eurogol în amicalul cu Kosice. Rapidul a fost egalat la ultima fază

Cătălin Vulturar (22 de ani) a reușit una dintre cele mai spectaculoase execuții ale verii.

Mijlocașul Rapidului a înscris de la peste 60 de metri în amicalul cu FC Kosice.

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Rapid a remizat cu FC Kosice, scor 1-1, în al treilea meci amical disputat în cantonamentul din Austria.

Cătălin Vulturar a marcat de la peste 60 de metri în amicalul cu Kosice

Momentul partidei a venit în minutul 49, când Cătălin Vulturar a deschis scorul cu o execuție rară.

Mijlocașul giuleștenilor a recuperat mingea aproape de centrul terenului, a observat că portarul slovacilor era ieșit dintre buturi și a trimis direct spre poartă, de la peste 60 de metri.

Balonul s-a dus în plasă, iar banca Rapidului a reacționat imediat, jucătorii alergând să-l felicite pe Vulturar pentru reușită.

FC Kosice a egalat la ultima fază. Slovacii au marcat în minutul 90+1, după o acțiune prelungită în careul giuleștenilor, și au stabilit scorul final, 1-1.

Giuleștenii au înscris și în minutul 82, când Jason Kadar a trimis mingea în plasă cu capul, dar reușita a fost anulată pentru un ofsaid.

Cu câteva minute înainte, și FC Kosice avusese un gol anulat, tot pentru ofsaid.

34 de meciuri a jucat Cătălin Vulturar pentru Rapid de la transferul din 2024, de la Lecce. Mijlocașul a marcat de două ori în play-off-ul sezonului 2025-2026

Pentru echipa lui Daniel Pancu a fost cel de-al treilea test al perioadei de pregătire. Rapid a început seria amicalelor cu o victorie, 3-1 cu Dinamo Kiev, apoi a remizat cu Rapid Viena, scor 0-0.

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