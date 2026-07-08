Senatoarea paraguayană Celeste Amarilla a continuat și miercuri, chiar în plenul Senatului, războiul împotriva lui Kylian Mbappe, căpitanul naționalei Franței.

Politiciana sud-americană l-a amenințat inclusiv cu închisoarea pe jucătorul francez.

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Celeste Amarilla a declanșat un conflict diplomatic cu mesajul ei rasist împotriva lui Kylian Mbappe.

După meciul de la Mondial, câștigat de „Les Bleus” cu 1-0, senatoarea paraguayană l-a numit pe căpitanul Franței „brută care nici nu a învățat să scrie. În loc de lapte matern, a crescut sugând nuci de cocos, iar cele mai educate creaturi pe care le-a auzit vreodată au fost cimpanezii”.

Mbappe i-a răspuns pe X: „Doamnă Celeste Amarilla, sunteți o femeie demnă de dispreț și nedemnă de funcția pe care o ocupați”. A fost apărat și de președintele țării, Emmanuel Macron.

Celeste Amarilla: „Mbappe e un nenorocit”

Miercuri, în cadrul ședinței de plen din Senatul paraguayan, Celeste Amarilla și-a continuat tirada. Aceasta a spus că Orlando Gill, cu care Mbappe a refuzat să dea mâna, este un „puști”, în condițiile în care portarul Paraguayului are 26 de ani, iar căpitanul Franței are 27 de ani.

„Când Orlando Gill, un puști care juca pentru prima oară la un Campionat Mondial, pentru prima oară în Europa, juca în fața întregii lumi și i-a întins cu umilință mâna lui Mbappe, acest nenorocit a refuzat să i-o strângă și a țipat la el. Un francez n-ar fi făcut niciodată așa ceva”, a spus Amarilla, potrivit marca.com.

Deși afirmase, cu câteva ore în urmă, că a greșit cu atacul rasist la adresa lui Mbappe, Amarilla l-a insultat din nou pe atacantul de la Real Madrid:

„Franța înseamnă Rousseau, Descartes, Montesquieu, Victor Hugo, Simone de Beauvoir, Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului. Refuz să reduc această uriașă Franță și această enormă moștenire culturală, artistică și democratică la Mbappe.”

Înainte de ședința de plen, senatoarea l-a acuzat din nou pe Mbappe că nu știe să citească:

„Ce i-aș spune lui Mbappe acum, după răspunsurile pe care le-a dat, după acel ultim răspuns? Că ar trebui să-mi citească scrisoarea. Am scris-o în franceză și în spaniolă. Să-mi citească scrisoarea, dacă știe să citească. Și i-aș spune să se ferească de paraguayeni”, a declarat Celeste Amarilla presei.

Mbappe, amenințat cu închisoarea. Ca Ronaldinho

Și l-a amenințat cu închisoarea, făcând aluzie la dosarul penal deschis, în 2020, pe numele lui Ronaldinho în Paraguay:

„Nu te pune cu paraguayenii, Mbappe. Pe Ronaldinho l-am băgat deja la închisoare aici. Ronaldinho a fost deja închis aici, pentru corupție. Și nu mă subestima, Mbappe. Te pot da în judecată. Angajează un avocat, îți va spune că te pot învinge. Violență de gen. Violență politică împotriva femeilor. Asta e grav. E foarte grav. Ar trebui să-mi ceară scuze, pentru că încă mai am căi legale de atac.”

În martie 2020, brazilianul a fost acuzat că ar fi folosit un pașaport fals pentru a intra în Paraguay, cu ocazia unui eveniment caritabil, atât Ronaldinho, cât și fratele său fiind reținuți.

Ronaldinho a petrecut peste patru luni în închisoare. El a fost eliberat în august 2020 și a primit o amendă de 90.000 de dolari.

Real Madrid îl apără pe Mbappe

Real Madrid a sărit, marți, în apărarea lui Mbappe, condamnând declarațiile lui Amarillo.

„Clubul nostru condamnă cu fermitate acest gen de declarații, care nu se cuvin unui reprezentant politic, și își exprimă sprijinul deplin față de jucătorul nostru Kylian Mbappe, care este un model pentru milioane de oameni, în special pentru copiii din întreaga lume”, a declarat clubul Real Madrid.

După ce Federația Franceză de Fotbal a anunțat că o va da în judecată pe senatoare, Guvernul Paraguayului a emis, la rândul său, un comunicat în care s-a distanțat de declarațiile făcute de Celeste Amarilla.

„Guvernul Republicii Paraguay regretă și respinge declarațiile făcute de senatoarea Celeste Amarilla la adresa căpitanului echipei naționale de fotbal a Franței, Kylian Mbappe.

Aceste afirmații contravin valorilor și principiilor care stau la baza conviețuirii pașnice și respectului pentru demnitatea umană, pe care țara noastră le promovează”, a transmis Guvernul Paraguayului.

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