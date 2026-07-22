U Craiova, înfrângere în Bulgaria Campioana României a cedat în fața celor de la Levski Sofia, în prima manșă din turul 2 al UCL

Universitatea Craiova a fost învinsă de Levski Sofia, scor 0-1, în prima manșă a „dublei” din turul doi preliminar al Ligii Campionilor.

Returul este programat miercurea viitoare, pe terenul campioanei României, de la ora 20:30.

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Campioana Bulgariei a avut un început excelent de meci. Levski a pus presiune pe poarta lui Popescu încă din primele minute, iar efectele s-au văzut rapid și pe tabelă.

U Craiova, învinsă la limită de Levski Sofia. Calificarea se decide în Bănie

Căpitanul Kristian Dimitrov (29 de ani) a fructificat centrarea lui Serginho și a deschis scorul. Era minutul 9.

Levski a continuat să atace, iar prima ocazie a Craiovei a venit în finalul primei reprize, când Mora a trimis mult peste poartă dintr-o poziție excelentă.

Imediat după pauză, oltenii au fost aproape de egalare prin Elisor.

În loc de 1-1, era sa se facă 2-0. Atacantul irlandez Armstrong Oko-Flex a scăpat 1 la 1 cu Popescu, a încercat să-l lobeze, dar portarul campioanei României a intervenit excent.

În minutul 58, bulgarii au avut și un gol anulat pentru o poziție neregulamentară la Everton Bala.

Oltenii au alergat după egalare și au fost foarte aproape să o obțină în minutul 72. Același Mora a trimis periculos spre poarta lui Vutsov, dar portarul bulgarilor a fost atent și a respins.

Nu s-a mai întâmplat nimic important până la final, iar calificarea se va decide în Bănie.

Levski Sofia - U Craiova 1-0

A marcat: Dimitrov ('9)

Min.90+4 - Final de meci în Bulgaria! Universitatea Craiova pierde la limită.

Repriza secundă va fi prelungită cu minimum 4 minute

Min.90 - Maicon vede cartonașul galben pentru o intrare tare asupra lui Mora.

Min.79 - Schimbare la Levski: iese Everton Bala, intră Kusso. Modificare și la Craiova: iese Etim, intră Teles.

Min.75 - Dublă schimbare la Craiova: ies Mekvabishvili și Baiaram, intră Băluță și Screciu.

Min.72 - O nouă ocazie imensă pentru olteni! Nsimba se descurcă excelent pe partea dreaptă, centrează, Mora lovește din cădere, însă Vutsov respinge in extremis.

Min.64 - A doua modificare la Levski: iese Oko-Flex, intră Centelles.

Min.61 - Schimbare la Craiova: iese Elisor, intră Nsimba.

Min.58 - Everton Bala scapă de marcajul oltenilor și îl învinge pe Popescu, însă a fost semnalizat într-o poziție neregulamentară.

Min.55 - Elisor reia cu capul o centrare venită din flancul drept, însă balonul se scurge pe lângă poartă.

Min.52 - Levski scapă din nou pe contraatac. Oko-Flex pasează în adâncime, Reinaldo îl depășește în viteză pe Cicâldău, dar șutează peste poartă.

Min. 49 - Craiova a beneficiat de o lovitură liberă, dar Elisor n-a reușit să-l învingă pe Vutsov. Bulgarii au plecat pe contraatac, Oko-Flex a scăpat singur cu Popescu, a încercat să-l lobeze, însă portarul oltenilor a intervenit excelent.

Min.46 - Oltenii încep în forță. Mora îl găsește pe Mekvabishvili în careu, georgianul șutează cu exteriorul, dar mingea se duce pe lângă poartă.

Min.46 - Start în repriza secundă. Schimbare la gazde: iese Moubarik, intră Trdin.

Min.45 - Final de primă repriză la Sofia.

Min.41 - Baiaram vede cartonașul galben pentru un clinci cu Aldair. Fotbalistul campioanei Bulgariei a fost și el avertizat pentru un gest nesportiv la adresa lui Bancu.

Min.37 - Baiaram pătrunde în careu, scoate pentru șutul lui Mekvabishvili de la aproximativ 16 metri, însă execuția acestuia se duce mult peste poartă.

Min.34 - Romanchuk vede primul cartonaș galben al partidei, după o intrare tare asupra lui Maicon la mijlocul terenului.

Min.24 - O nouă ocazie la poarta oltenilor. Aldair Neves șutează puternic din interiorul careului de 16 metri, dar Popescu este atent și respinge.

Min.17 - Serginho șutează de la marginea careului, lateral dreapta, însă Popescu se întinde și reține.

Min. 14 - Ocazie mare ratată de olteni! Un jucător bulgar dă pe lângă minge, Elisor păstrează balonul în teren și centrează în mijlocul careului, însă Mora trimite mult peste poartă dintr-o poziție favorabilă.

Min.9 - GOL Levski Sofia, 1-0! Bulgarii fructifică presiunea pusă pe defensiva Craiovei și deschid scorul prin Dimitrov. Căpitanul gazdelor a marcat cu o lovitură de cap, după o centrare excelentă a lui Serginho.

Min.2 - Prima fază periculoasă la poarta lui Popescu. Reinaldo este lansat în flancul drept, pătrunde în careu, centrează în fața porții, dar Crețu este atent și respinge în corner.

Min.1 - Meciul a început! Bulgarii au avut lovitura de start

Levski : Vutsov - Aldair Neves, K. Dimitrov, Serafimov, Maicon - Bouras, Serginho, El Moubarik, Reinaldo - Everton Bala - Oko-Flex

: Vutsov - Aldair Neves, K. Dimitrov, Serafimov, Maicon - Bouras, Serginho, El Moubarik, Reinaldo - Everton Bala - Oko-Flex Rezerve: Vladimirov, Lukov - Makoun, Trdin, Álex Centelles, Soula, Kusso, Stoyanchov, Raychev

Vladimirov, Lukov - Makoun, Trdin, Álex Centelles, Soula, Kusso, Stoyanchov, Raychev Antrenor : Julio Velazquez

: Julio Velazquez U Craiova : Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Etim, Elisor, Baiaram

: Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Etim, Elisor, Baiaram Rezerve: Sava - Crețu, Nsimba, Băluţă, Badelj, Rădulescu, Tavares, Teles, Stevanović, Băsceanu, Matei, Webster

Sava - Crețu, Nsimba, Băluţă, Badelj, Rădulescu, Tavares, Teles, Stevanović, Băsceanu, Matei, Webster Antrenor : Filipe Coelho

: Filipe Coelho Arbitru : Adam Ladeback (Suedia) / Asistenți : Mehmet Culum și Daniel Yng (Suedia) / Arbitru VAR : Peter Bankes (Anglia) / Arbitru AVAR : Matthew Donohue (Anglia)

: Adam Ladeback (Suedia) / : Mehmet Culum și Daniel Yng (Suedia) / : Peter Bankes (Anglia) / : Matthew Donohue (Anglia) Stadion: Georgi Asparuhov (Sofia)

Julio Velazquez: „Pentru noi, Campionatul Mondial este acest meci”

Antrenorul lui Levski, Julio Velazquez, a refuzat să compare Universitatea Craiova cu Borac Banja Luka, adversara bulgarilor din turul precedent, pe care au învins-o tot cu 5-1 la general.

„Nu mi-aș permite să fac o comparație între Universitatea și Borac. Vreau să arăt respect față de fiecare adversar.

În ceea ce privește Universitatea și părerea mea despre ea, este o echipă bună. Arată bine ca echipă pe teren, știe să țină de minge și să se apere.

Este o echipă care are un stil de joc, identitate și claritate în acțiuni. Are și jucători interesanți din punct de vedere individual.

Vom încerca să arătăm cea mai bună versiune a noastră, să echilibrăm raportul de forțe, să fim bine așezați și să înțelegem în fiecare moment ce ne cere meciul, pentru a-l duce în direcția pe care ne-o dorim și pentru a-l câștiga”, a spus tehnicianul spaniol, conform sportal.bg.

Adevărul este că titlul mondial câștigat acum de Spania nu mă influențează în niciun fel. Pentru noi, Campionatul Mondial este, de fapt, meciul de mâine (n.red. - astăzi). Julio Velazquez, antrenorul celor de la Levski Sofia

Filipe Coelho: „Cea mai puternică echipă pe care am întâlnit-o până acum”

Coelho, antrenorul formației din Bănie, a vorbit despre cât de dificilă va fi partida cu Levski.

„Știm că vom înfrunta o echipă foarte bună, cea mai puternică pe care am întâlnit-o până acum în acest sezon.

O echipă care lucrează de mult timp cu același antrenor, au adus și niște jucători din Portugalia pe care îi cunosc foarte bine, care pot face diferența. Întâlnim o echipă extrem de puternică în toate momentele jocului.

Ne așteptăm la un meci extrem de dificil într-o atmosferă extraordinară. Aceasta este provocarea noastră. Încercăm să obținem un rezultat bun. Venim cu ambiție și încredere, dar știm că vom întâlni o echipă foarte, foarte bună”, a spus tehnicianul.

Noi abordăm toate meciurile la victorie. Este modul nostru de a juca, acesta e drumul nostru. Vedem la final dacă obținem un rezultat pozitiv. Levski e o echipă bună, cu un antrenor foarte bun, cu atmosferă bună pe stadion, asta e provocarea noastră. Filipe Coelho, antrenorul celor de la U Craiova

Oltenii nu se vor putea baza pe Assad Al Hamlawi, accidentat. Atacantul marcase două goluri în victoria cu 4-1 din turul cu Vitebsk.

„Avem alte soluții foarte bune. Punctul nostru forte a fost până acum echipa, nu individul. Am încredere în toți jucătorii mei. Nu folosesc astfel de situații ca să-mi găsesc scuze”, a mai spus antrenorul.

Dacă va trece de Levski, Craiova va da în turul 3 preliminar UCL peste învingătoarea dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty.

În cazul în care va fi învinsă de bulgari, campioana va retrograda în turul 3 din Europa League, unde va da peste învinsa dintre Sabah și KuPS.

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