„A trecut vizita medicală” Transferul lui Andrei Coubiș în Anglia, iminent: „Discuțiile au început atunci”

Radu Constantea (42 de ani), președintele celor de la U Cluj, a oferit detalii despre transferul fundașului Andrei Coubiș (22 de ani) la Lincoln City.

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Adus la începutul anului sub formă de împrumut de la Sampdoria, Coubiș a fost transferat definitiv de „șepcile roșii” în această vară în schimbul a doar 150.000 de euro.

Fundașul e acum aproape să semneze cu Lincoln City, care a promovat în Championship după 65 de ani de așteptare.

Radu Constantea, despre transferul lui Coubiș în Anglia: „A trecut vizita medicală”

Radu Constantea a dezvăluit că mutarea lui Andrei Coubiș la Lincoln City e aproape rezolvată:

„Aseară (n.r. miercuri) s-au semnat documentele între cele două cluburi. Andrei Coubiș a trecut vizita medicală, au fost două zile în care a fost supus mai multor teste. A primit OK-ul din acest punct de vedere.

Urmează să se înțeleagă asupra contractului cu cei de acolo, apoi procedura privind dreptul la muncă în Marea Britanie.

Dacă aceste lucruri se vor rezolva în următoarele zile, atunci transferul se va concretiza. La ora actuală, este vorba doar despre o înțelegere între cluburi.

Andrei Coubiș a fost urmărit de mai multe formații în ultima perioadă, dar ceea ce a oferit Lincoln, atât pentru noi, cât și perspectivele pentru jucător ne-au convins.

Discuțiile au început imediat după meciul de la Lublin cu Dinamo Kiev (n.r. scor 0-0). Cred că a fost urmărit de mai mult timp, dar discuțiile oficiale au început atunci.

Inițial, oferta a fost mult mai mică, iar noi am refuzat imediat. Ulterior, după 8-9 zile, ei au mărit propunerea considerabil și am acceptat”, a declarat Radu Constantea, potrivit digisport.ro.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Coubiș, conform Transfermarkt

Coubiș a jucat în acest sezon doar în partida tur din Europa League cu Dinamo Kiev, 0-0, apoi a fost rezervă la Supercupa pierdută cu Craiova, 1-1 și 3-5 pen. La următoarele două partide nu a fost nici măcar pe bancă.

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Dacă mutarea se va perfecta, Coubiș ar fi cel mai scump jucător vândut vreodată de ardeleni, depășind recordul lui Dorin Goga, care în 2009 pleca la Poli Timișoara pentru 1,5 milioane de euro.

Crescut de Milan, Coubiș a ajuns în 2025 la Sampdoria, însă nu a reușit să se impună. În ianuarie a fost împrumutat la U Cluj, alături de care a încheiat campionatul pe locul 2.

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