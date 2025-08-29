Antrenor demis Decizie drastică luată de o echipă de tradiție, după startul ratat de sezon
Marco Veronense/ Foto: Facebook @Ceahlăul Piatra Neamț
Liga 2

Antrenor demis Decizie drastică luată de o echipă de tradiție, după startul ratat de sezon

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.08.2025, ora 21:53
alt-text Actualizat: 29.08.2025, ora 22:04
  • Ceahlăul Piatra Neamț a anunțat despărțirea de antrenorul Marco Veronese (49 de ani).

Ceahlăul Piatra Neamț a suferit cea mai drastică înfrângere a acestui sezon, 0-8 cu Concordia Chiajna, în etapa #3 din Liga 2.

Conducerea nemțenilor aștepta o demisie de onoare a antrenorului italian după acel meci, dar acesta s-a ținut tare pe poziție.

Ceahlăul Piatra Neamț a anunțat despărțirea de Marco Veronese

În cele din urmă, după aproape 2 săptămâni de negocieri, ambele părți au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului.

Până la aducerea unui nou antrenor, echipa urmează să fie condusă de Valentin Avădanei și Florin Anton.

„CSM Ceahlăul Piatra Neamț anunță despărțirea de antrenorul Marco Veronese.

Colaborarea cu tehnicianul italian a început în vara anului 2024 și s-a încheiat astăzi, 29 august 2025, pe cale amiabilă.

Îi urăm lui Marco Veronese multă sănătate și succes în viitoarele aventuri fotbalistice.

Până la viitoare decizii, echipa va fi pregătită de Valentin Avădanei și Florin Anton”, a anunțat Ceahlăul Piatra Neamț pe Facebook

Marco Veronese ajunsese pe banca Ceahlăului în vara anului 2024, când îl înlocuia pe Cristi Pustai.

De-a lungul carierei, italianul a fost antrenor secund al echipei spaniole Alaves (2017) şi al naţionalei Albaniei (2017), sub comanda lui Giovanni De Biasi.

Între 2019-2021 s-a ocupat de pregătirea echipei de tineret a Parmei. Înainte de a ajunge la Ceahlăul a antrenat echipa U17 a celor de la Torino, iar ulterior a ajuns secund la Triestina.

Al doilea antrenor demis din Liga 2

Nou promovată în Liga 2, Olimpia Satu Mare a anunțat și ea în urmă cu câteva zile despărțirea de Alexandru Botoș, după un start total ratat pe toate fronturile.

„CSM Olimpia Satu Mare anunță încetarea relațiilor contractuale cu antrenorul Piri Botos.

Împreună am realizat unul dintre cele mai importante obiective ale clubului din ultimii ani: promovarea în Liga a II-a. Această performanță poartă amprenta dedicării și muncii domniei sale.

Conducerea clubului, jucătorii și suporterii apreciază munca intensă, pasiunea și profesionalismul de care a dat dovadă pe tot parcursul mandatului.

Contribuția sa a fost fundamentală pentru scrierea acestui capitol de succes în istoria Olimpiei.

Pe această cale îi urăm mult succes în continuare, atât pe plan profesional, cât și personal, și îi suntem recunoscători pentru tot ceea ce a adus clubului nostru.

Conducerea clubului a decis ca, pe perioada imediat următoare, interimatul echipei să fie asigurat de antrenorul Zoltán Ritli, care va fi sprijinit în activitatea tehnică de directorul tehnic, Bogdan Lobonț”, a anunțat CSM Olimpia Satu Mare pe Facebook.

