Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României +16 foto
Nationala

Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 13.09.2025, ora 16:03
alt-text Actualizat: 13.09.2025, ora 16:21
  • Mandatul lui Mircea Lucescu (80 de ani) la naționala României a ajuns într-un punct critic.
  • Ar fi a doua demitere a sa de la națională, după ce în primul mandat (1981-1986) a reușit calificarea la EURO 84, dar a plătit pentru ratarea participări la CM 86 din Mexic.
  • Pentru a înțelege cum s-a ratat calificarea directă la CM 2026, GOLAZO.ro a analizat cifrele, jucătorii convocați și provocările care îl testează pe Il Luce.

După ce tricolorii au câștigat grupa din Liga Națiunilor C și și-au asigurat barajul pentru CM 2026, rezultatele din preliminarii au fost dezamăgitoare, iar calificarea directă a fost compromisă definitiv după cinci meciuri.

Baiaram a rupt tăcerea Ce a spus după ce nu a fost utilizat de Mircea Lucescu la națională: „Pe această cale, vreau să-i transmit asta”
Citește și
Baiaram a rupt tăcerea Ce a spus după ce nu a fost utilizat de Mircea Lucescu la națională: „Pe această cale, vreau să-i transmit asta”
Citește mai mult
Baiaram a rupt tăcerea Ce a spus după ce nu a fost utilizat de Mircea Lucescu la națională: „Pe această cale, vreau să-i transmit asta”

Mircea Lucescu se pregătește să dea raportul la FRF pentru situația critică în care a ajuns naționala

Egalul din Cipru, 2-2, după ce România a condus cu 2-0 încă din minutul 18, a amplificat nemulțumirile publicului și ale conducerii FRF, care ia în calcul schimbarea selecționerului Mircea Lucescu.

După ședința de urgență avută joi cu președintele FRF, Răzvan Burleanu, s-a stabilit ca Mircea Lucescu să prezinte marți, 16 septembrie, un raport detaliat despre situația echipei naționale și soluțiile pentru o abordare solidă a barajului de calificare la CM 2026.

Acest raport va fi esențial în luarea unei decizii privind continuarea mandatului său, chiar dacă Mircea Lucescu s-a arătat dispus să-i lase locul lui Gică Hagi.

Mircea Lucescu a convocat 48 de jucători. Andrei Rațiu, cel mai folosit

În cele 12 meciuri disputate de la începutul mandatului, 6 august 2024, Mircea Lucescu a convocat 48 de jucători: 22 de stranieri și 26 din Liga 1.

  • Alexandru Mitriță are un statut dublu, fiind convocat mai întâi de la Universitatea Craiova până să se transfere în China.

Andrei Rațiu este cel mai folosit fotbalist al naționalei, singurul care a început titular toate cele 12 meciuri, acumulând 1.075 de minute pe teren.

Alături de fundașul dreapta, stoperul Andrei Burcă a fost și el nelipsit, jucând în 12 partide, deși o dată a intrat pe teren din postura de rezervă.

Mijlocașii defensivi Răzvan Marin și Marius Marin, atacantul Denis Drăguș și extrema Dennis Man au fost și ei frecvent utilizați, fiecare cu câte 11 apariții.

Scheletul echipei a fost completat de căpitanul Nicolae Stanciu și de fundașul stânga Nicușor Bancu, ambii cu câte 10 prezențe în echipă, acesta din urmă fiind cel mai folosit jucător din Liga 1.

Galerie foto (16 imagini)

CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (1).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (2).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (3).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (4).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (5).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

Topul celor mai utilizați tricolori după minutele jucate

  • Andrei Rațiu: 12 meciuri, 11 integralist, 1 schimbare (minutul 85 cu Canada). Minute jucate: 1.075.
  • Andrei Burcă: 12 meciuri, 11 titular, 9 integralist. Minute jucate: 966.
  • Denis Drăguș: 11 meciuri, toate titular, 3 integralist. Minute jucate: 921.
  • Răzvan Marin: 11 meciuri, toate titular, 4 integralist. Minute jucate: 877.
  • Dennis Man: 11 meciuri, toate titular, 1 integralist. Minute jucate: 853.
  • Nicușor Bancu: 10 meciuri, toate titular, 8 integralist. Minute jucate: 844.
  • Marius Marin: 11 meciuri, 10 titular, 5 integralist. Minute jucate: 798.
  • Nicolae Stanciu (căpitan): 10 meciuri, toate titular, 5 integralist. Minute jucate: 789.

Echipa standard după numărul de jocuri:

  • Fl. Niță (6) - Rațiu (12), Drăgușin (6), Burcă (12), Bancu (10) - R. Marin (11), M. Marin (11), Stanciu (10) - D. Man (11), Drăguș (11), I. Hagi (8)

Jucătorii convocați de Mircea Lucescu

Jucător PostMeciuriGoluri / Assisturi
1. Andrei RațiuFundaș dreapta120 / 1
2. Andrei BurcăFundaș central120 / 0
3. Denis DrăgușAtacant central114 / 1
4. Răzvan MarinMijlocaș defensiv117 / 2
5. Dennis ManExtremă dreapta113 / 4
6. Marius MarinMijlocaș defensiv110 / 0
7. Nicolae StanciuMijlocaș ofensiv100 / 1
8. Nicușor BancuFundaș stânga100 / 0
9. Ianis HagiMijlocaș ofensiv81 / 2
10. Alexandru MitrițăExtremă stânga81 / 0
11. Valentin MihăilăExtremă stânga71 / 2
12. Florin NițăPortar60 / 0
13. Radu DrăgușinFundaș central61 / 0
14. Darius OlaruMijlocaș ofensiv60 / 0
15. Adrian ȘutMijlocaș defensiv60 / 0
16. Denis AlibecAtacant central61 / 1
17. Horațiu MoldovanPortar50 / 0
18. Mihai PopescuFundaș central51 / 0
19. Florin TănaseMijlocaș ofensiv52 / 0
20. Deian SorescuExtremă dreapta40 / 0
21. Virgil GhițăFundaș central40 / 0
22. David MiculescuExtremă dreapta40 / 0
23. Florinel ComanExtremă stânga31 / 1
24. Daniel BîrligeaAtacant central21 / 0
25. Vlad ChiricheșMijlocaș defensiv20 / 0
26. Ștefan TârnovanuPortar20 / 0
27. Alexandru DobreExtremă dreapta20 / 0
28. Alexandru ChipciuFundaș stânga20 / 0
29. George PușcașAtacant central20 / 0
30. Alexandru PașcanuFundaș central10 / 0
31. Vlad DragomirMijlocaș ofensiv10 / 0
32. Denis CiobotariuFundaș central10 / 0
33. Dennis PoliticExtremă stânga10 / 0
34. Olimpiu MoruțanMijlocaș ofensiv10 / 0
35. Ștefan BaiaramExtremă dreapta00 / 0
36. Bogdan RacovițanFundaș central00 / 0
37. Louis MunteanuAtacant central00 / 0
38. Răzvan SavaPortar00 / 0
39. Victor DicanMijlocaș defensiv00 / 0
40. Matei IlieFundaș central00 / 0
41. Adrian RusFundaș central00 / 0
42. Vladimir ScreciuMijlocaș defensiv00 / 0
43. Raul OpruțFundaș stânga00 / 0
44. Ionuț NedelcearuFundaș central00 / 0
45. Laurențiu PopescuPortar00 / 0
46. Cristian ManeaFundaș dreapta00 / 0
47. Andrei ArteanMijlocaș defensiv00 / 0
48. Valentin CrețuFundaș dreapta00 / 0

Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare?

Să rămână Mircea Lucescu %
Gică Hagi %
Adrian Mutu %
Ioan Ovidiu Sabău %
Dan Petrescu %

Lucescu a testat 10 fundași centrali

Repartizarea pe posturi a celor 48 de jucători convocați:

  • 5 portari
  • 16 fundași: 3 dreapta, 10 stoperi, 3 stânga
  • 13 mijlocași: 6 ofensivi, 7 defensivi
  • 9 extreme: 5 dreapta, 4 stânga
  • 5 atacanți centrali

În lot au existat și prezențe meteorice, jucători testați la antrenamente sau jocuri și care nu au prins continuitate la națională: Victor Dican, Matei Ilie, Vlad Dragomir, Denis Ciobotariu, Alexandru Pașcanu sau Dennis Politic.

6 tricolori
au debutat la echipa națională în mandantul lui Mircea Lucescu: Mihai Popescu, Alexandru Pașcanu, Dennis Politic, David Miculescu, Denis Ciobotariu, Vlad Dragomir

Principalii marcatori

Răzvan Marin este golgheterul echipei: 7 goluri, dintre care 5 din penalty. Mijlocașul central a marcat de șase ori în Liga Națiunilor și o dată în preliminariile CM 2026, cu San Marino (5-1).

În cele 12 meciuri disputate în mandatul lui Mircea Lucescu, România a marcat 28 de goluri și a scos mingea din plasă de 12 ori.

JucătorGoluriMeciuriGoluri per meci
1. Răzvan Marin7110.64
2. Denis Drăguș4110.36
3. Dennis Man3110.27
4. Florin Tănase250.40

Impactul accidentărilor

Mandatul lui Lucescu a fost puternic influențat și de accidentări care au perturbat alcătuirea lotului și a echipei:

  • Radu Drăgușin - accidentarea sa a dereglat axul central al defensivei, considerat punctul forte al naționalei. Alternarea fundașilor centrali nu a reușit să restabilească complet stabilitatea.
  • Valentin Mihăilă - om de bază în ofensivă, a ratat patru din cele cinci partide din preliminarii, reducând semnificativ ”gurile de foc” și influențând capacitatea echipei de a încheia acțiunile eficient.
  • Daniel Bîrligea și Louis Munteanu – accidentările lor au coincis cu momente în care România avea nevoie acută de soluții ofensive, iar lipsa lor a limitat variantele tactice ale lui Lucescu.
  • Opțiuni limitate din Liga 1 – alternativele interne pentru atacanți sunt extrem de restrânse, ceea ce a și reclamat Mircea Lucescu.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria3 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Citește și

„Mă gândesc la altă strategie” Ioan Ovidiu Sabău anunță schimbări la U Cluj după remiza cu Rapid » Pe cine a remarcat
Superliga
00:12
„Mă gândesc la altă strategie” Ioan Ovidiu Sabău anunță schimbări la U Cluj după remiza cu Rapid » Pe cine a remarcat
Citește mai mult
„Mă gândesc la altă strategie” Ioan Ovidiu Sabău anunță schimbări la U Cluj după remiza cu Rapid » Pe cine a remarcat
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Superliga
23:45
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Citește mai mult
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
echipa nationala a romaniei mircea lucescu nations league preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
 Scandal la Juve - Inter  Imaginile care i-au iritat pe fanii nerazzurri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”
Campionate
13.09
Scandal la Juve - Inter Imaginile care i-au iritat pe fanii nerazzurri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”
Citește mai mult
 Scandal la Juve - Inter  Imaginile care i-au iritat pe fanii nerazzurri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”
Blănuță este outsider Ce a spus un coleg de la Dinamo Kiev despre postările pro-ruse ale românului
Stranieri
13.09
Blănuță este outsider Ce a spus un coleg de la Dinamo Kiev despre postările pro-ruse ale românului
Citește mai mult
Blănuță este outsider Ce a spus un coleg de la Dinamo Kiev despre postările pro-ruse ale românului
Decisiv la debut Ianis Hagi,  impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
Stranieri
13.09
Decisiv la debut Ianis Hagi, impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
Citește mai mult
Decisiv la debut Ianis Hagi,  impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
 Momente de panică în Giulești Handbalista de la Rapid  s-a lovit violent la cap și a leșinat
Handbal
13.09
Momente de panică în Giulești Handbalista de la Rapid s-a lovit violent la cap și a leșinat
Citește mai mult
 Momente de panică în Giulești Handbalista de la Rapid  s-a lovit violent la cap și a leșinat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:20
Scandal în Italia FOTO. Cristi Chivu a reacționat după momentul șocant de la finalul meciului Juventus - Inter: „Să vorbim despre ce am văzut”
Scandal în Italia FOTO.  Cristi Chivu a reacționat după momentul șocant de la finalul meciului Juventus - Inter : „Să vorbim despre ce am văzut”
22:41
Decisiv la debut Ianis Hagi, impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
Decisiv la debut Ianis Hagi,  impact instant în primele minute pentru Alanyaspor
23:50
Mai bine în La Liga 2 decât la Dinamo Fotbalistul dorit de „câini” va fi coleg cu un român, după ce a refuzat să semneze cu roș-albii
Mai bine în La Liga 2 decât la Dinamo  Fotbalistul dorit de „câini” va fi coleg cu un român, după ce a refuzat să semneze cu roș-albii
22:58
„Nu le-a fost rușine” Cristi Chivu, reacție după eșecul dramatic din Juventus - Inter 4-3
„Nu le-a fost rușine” Cristi Chivu, reacție după eșecul dramatic din  Juventus - Inter 4-3
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Top stiri din sport
7 goluri în Juventus - Inter  VIDEO Meci incredibil la Torino: echipa lui Cristi Chivu pierde pe final,  după ce a condus cu 3-2
Stranieri
13.09
7 goluri în Juventus - Inter VIDEO Meci incredibil la Torino: echipa lui Cristi Chivu pierde pe final, după ce a condus cu 3-2
Citește mai mult
7 goluri în Juventus - Inter  VIDEO Meci incredibil la Torino: echipa lui Cristi Chivu pierde pe final,  după ce a condus cu 3-2
A dat frâu liber emoțiilor Aryna Sabalenka a vorbit despre decesul tatălui său » De ce voia să se retragă:  „Nu funcționa, iar eu încă jucam”
Tenis
13.09
A dat frâu liber emoțiilor Aryna Sabalenka a vorbit despre decesul tatălui său » De ce voia să se retragă: „Nu funcționa, iar eu încă jucam”
Citește mai mult
A dat frâu liber emoțiilor Aryna Sabalenka a vorbit despre decesul tatălui său » De ce voia să se retragă:  „Nu funcționa, iar eu încă jucam”
„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului
Stranieri
13.09
„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului
Citește mai mult
„Diavolul Blănuță” Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve și au afișat un banner împotriva românului
„Poate aduce mulți bani” Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic în acest sezon la Dinamo: „E foarte important pentru noi” + Lăudat și de Ilie Dumitrescu
Superliga
13.09
„Poate aduce mulți bani” Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic în acest sezon la Dinamo: „E foarte important pentru noi” + Lăudat și de Ilie Dumitrescu
Citește mai mult
„Poate aduce mulți bani” Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic în acest sezon la Dinamo: „E foarte important pentru noi” + Lăudat și de Ilie Dumitrescu

Echipe/Competiții

fcsb 23 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 15 rapid 14 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
14.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share