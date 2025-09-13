Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României

Mandatul lui Mircea Lucescu (80 de ani) la naționala României a ajuns într-un punct critic.

la naționala României a ajuns într-un punct critic. Ar fi a doua demitere a sa de la națională, după ce în primul mandat (1981-1986) a reușit calificarea la EURO 84, dar a plătit pentru ratarea participări la CM 86 din Mexic.

Pentru a înțelege cum s-a ratat calificarea directă la CM 2026, GOLAZO.ro a analizat cifrele, jucătorii convocați și provocările care îl testează pe Il Luce.

După ce tricolorii au câștigat grupa din Liga Națiunilor C și și-au asigurat barajul pentru CM 2026, rezultatele din preliminarii au fost dezamăgitoare, iar calificarea directă a fost compromisă definitiv după cinci meciuri.

Mircea Lucescu se pregătește să dea raportul la FRF pentru situația critică în care a ajuns naționala

Egalul din Cipru, 2-2, după ce România a condus cu 2-0 încă din minutul 18, a amplificat nemulțumirile publicului și ale conducerii FRF, care ia în calcul schimbarea selecționerului Mircea Lucescu.

După ședința de urgență avută joi cu președintele FRF, Răzvan Burleanu, s-a stabilit ca Mircea Lucescu să prezinte marți, 16 septembrie, un raport detaliat despre situația echipei naționale și soluțiile pentru o abordare solidă a barajului de calificare la CM 2026.

Acest raport va fi esențial în luarea unei decizii privind continuarea mandatului său, chiar dacă Mircea Lucescu s-a arătat dispus să-i lase locul lui Gică Hagi.

Mircea Lucescu a convocat 48 de jucători. Andrei Rațiu, cel mai folosit

În cele 12 meciuri disputate de la începutul mandatului, 6 august 2024, Mircea Lucescu a convocat 48 de jucători: 22 de stranieri și 26 din Liga 1.

Alexandru Mitriță are un statut dublu, fiind convocat mai întâi de la Universitatea Craiova până să se transfere în China.

Andrei Rațiu este cel mai folosit fotbalist al naționalei, singurul care a început titular toate cele 12 meciuri, acumulând 1.075 de minute pe teren.

Alături de fundașul dreapta, stoperul Andrei Burcă a fost și el nelipsit, jucând în 12 partide, deși o dată a intrat pe teren din postura de rezervă.

Mijlocașii defensivi Răzvan Marin și Marius Marin, atacantul Denis Drăguș și extrema Dennis Man au fost și ei frecvent utilizați, fiecare cu câte 11 apariții.

Scheletul echipei a fost completat de căpitanul Nicolae Stanciu și de fundașul stânga Nicușor Bancu, ambii cu câte 10 prezențe în echipă, acesta din urmă fiind cel mai folosit jucător din Liga 1.

Topul celor mai utilizați tricolori după minutele jucate

Andrei Rațiu : 12 meciuri, 11 integralist, 1 schimbare (minutul 85 cu Canada). Minute jucate: 1.075.

: 12 meciuri, 11 integralist, 1 schimbare (minutul 85 cu Canada). Andrei Burcă : 12 meciuri, 11 titular, 9 integralist. Minute jucate : 966.

: 12 meciuri, 11 titular, 9 integralist. Denis Drăguș : 11 meciuri, toate titular, 3 integralist. Minute jucate: 921.

: 11 meciuri, toate titular, 3 integralist. Răzvan Marin : 11 meciuri, toate titular, 4 integralist. Minute jucate: 877.

: 11 meciuri, toate titular, 4 integralist. Dennis Man : 11 meciuri, toate titular, 1 integralist. Minute jucate: 853.

: 11 meciuri, toate titular, 1 integralist. Nicușor Bancu : 10 meciuri, toate titular, 8 integralist. Minute jucate: 844.

: 10 meciuri, toate titular, 8 integralist. Marius Marin : 11 meciuri, 10 titular, 5 integralist. Minute jucate: 798.

: 11 meciuri, 10 titular, 5 integralist. Nicolae Stanciu (căpitan): 10 meciuri, toate titular, 5 integralist. Minute jucate: 789.

Echipa standard după numărul de jocuri:

Fl. Niță (6) - Rațiu (12), Drăgușin (6), Burcă (12), Bancu (10) - R. Marin (11), M. Marin (11), Stanciu (10) - D. Man (11), Drăguș (11), I. Hagi (8)

Jucătorii convocați de Mircea Lucescu

Jucător Post Meciuri Goluri / Assisturi 1. Andrei Rațiu Fundaș dreapta 12 0 / 1 2. Andrei Burcă Fundaș central 12 0 / 0 3. Denis Drăguș Atacant central 11 4 / 1 4. Răzvan Marin Mijlocaș defensiv 11 7 / 2 5. Dennis Man Extremă dreapta 11 3 / 4 6. Marius Marin Mijlocaș defensiv 11 0 / 0 7. Nicolae Stanciu Mijlocaș ofensiv 10 0 / 1 8. Nicușor Bancu Fundaș stânga 10 0 / 0 9. Ianis Hagi Mijlocaș ofensiv 8 1 / 2 10. Alexandru Mitriță Extremă stânga 8 1 / 0 11. Valentin Mihăilă Extremă stânga 7 1 / 2 12. Florin Niță Portar 6 0 / 0 13. Radu Drăgușin Fundaș central 6 1 / 0 14. Darius Olaru Mijlocaș ofensiv 6 0 / 0 15. Adrian Șut Mijlocaș defensiv 6 0 / 0 16. Denis Alibec Atacant central 6 1 / 1 17. Horațiu Moldovan Portar 5 0 / 0 18. Mihai Popescu Fundaș central 5 1 / 0 19. Florin Tănase Mijlocaș ofensiv 5 2 / 0 20. Deian Sorescu Extremă dreapta 4 0 / 0 21. Virgil Ghiță Fundaș central 4 0 / 0 22. David Miculescu Extremă dreapta 4 0 / 0 23. Florinel Coman Extremă stânga 3 1 / 1 24. Daniel Bîrligea Atacant central 2 1 / 0 25. Vlad Chiricheș Mijlocaș defensiv 2 0 / 0 26. Ștefan Târnovanu Portar 2 0 / 0 27. Alexandru Dobre Extremă dreapta 2 0 / 0 28. Alexandru Chipciu Fundaș stânga 2 0 / 0 29. George Pușcaș Atacant central 2 0 / 0 30. Alexandru Pașcanu Fundaș central 1 0 / 0 31. Vlad Dragomir Mijlocaș ofensiv 1 0 / 0 32. Denis Ciobotariu Fundaș central 1 0 / 0 33. Dennis Politic Extremă stânga 1 0 / 0 34. Olimpiu Moruțan Mijlocaș ofensiv 1 0 / 0 35. Ștefan Baiaram Extremă dreapta 0 0 / 0 36. Bogdan Racovițan Fundaș central 0 0 / 0 37. Louis Munteanu Atacant central 0 0 / 0 38. Răzvan Sava Portar 0 0 / 0 39. Victor Dican Mijlocaș defensiv 0 0 / 0 40. Matei Ilie Fundaș central 0 0 / 0 41. Adrian Rus Fundaș central 0 0 / 0 42. Vladimir Screciu Mijlocaș defensiv 0 0 / 0 43. Raul Opruț Fundaș stânga 0 0 / 0 44. Ionuț Nedelcearu Fundaș central 0 0 / 0 45. Laurențiu Popescu Portar 0 0 / 0 46. Cristian Manea Fundaș dreapta 0 0 / 0 47. Andrei Artean Mijlocaș defensiv 0 0 / 0 48. Valentin Crețu Fundaș dreapta 0 0 / 0

Lucescu a testat 10 fundași centrali

Repartizarea pe posturi a celor 48 de jucători convocați:

5 portari

16 fundași: 3 dreapta, 10 stoperi, 3 stânga

13 mijlocași: 6 ofensivi, 7 defensivi

9 extreme: 5 dreapta, 4 stânga

5 atacanți centrali

În lot au existat și prezențe meteorice, jucători testați la antrenamente sau jocuri și care nu au prins continuitate la națională: Victor Dican, Matei Ilie, Vlad Dragomir, Denis Ciobotariu, Alexandru Pașcanu sau Dennis Politic.

6 tricolori au debutat la echipa națională în mandantul lui Mircea Lucescu: Mihai Popescu, Alexandru Pașcanu, Dennis Politic, David Miculescu, Denis Ciobotariu, Vlad Dragomir

Principalii marcatori

Răzvan Marin este golgheterul echipei: 7 goluri, dintre care 5 din penalty. Mijlocașul central a marcat de șase ori în Liga Națiunilor și o dată în preliminariile CM 2026, cu San Marino (5-1).

În cele 12 meciuri disputate în mandatul lui Mircea Lucescu, România a marcat 28 de goluri și a scos mingea din plasă de 12 ori.

Jucător Goluri Meciuri Goluri per meci 1. Răzvan Marin 7 11 0.64 2. Denis Drăguș 4 11 0.36 3. Dennis Man 3 11 0.27 4. Florin Tănase 2 5 0.40

Impactul accidentărilor

Mandatul lui Lucescu a fost puternic influențat și de accidentări care au perturbat alcătuirea lotului și a echipei:

Radu Drăgușin - accidentarea sa a dereglat axul central al defensivei, considerat punctul forte al naționalei. Alternarea fundașilor centrali nu a reușit să restabilească complet stabilitatea.

- accidentarea sa a dereglat axul central al defensivei, considerat punctul forte al naționalei. Alternarea fundașilor centrali nu a reușit să restabilească complet stabilitatea. Valentin Mihăilă - om de bază în ofensivă, a ratat patru din cele cinci partide din preliminarii, reducând semnificativ ”gurile de foc” și influențând capacitatea echipei de a încheia acțiunile eficient.

- om de bază în ofensivă, a ratat patru din cele cinci partide din preliminarii, reducând semnificativ ”gurile de foc” și influențând capacitatea echipei de a încheia acțiunile eficient. Daniel Bîrligea și Louis Munteanu – accidentările lor au coincis cu momente în care România avea nevoie acută de soluții ofensive, iar lipsa lor a limitat variantele tactice ale lui Lucescu.

– accidentările lor au coincis cu momente în care România avea nevoie acută de soluții ofensive, iar lipsa lor a limitat variantele tactice ale lui Lucescu. Opțiuni limitate din Liga 1 – alternativele interne pentru atacanți sunt extrem de restrânse, ceea ce a și reclamat Mircea Lucescu.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 3 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

