„Românii sunt foarte scumpi” Dani Coman, blocat de salariul cerut de un atacant român: „Dacă era Drăguș, făceam un efort...”

Dani Coman (47 de ani), președintele lui FC Argeș, a dezvăluit detaliile unor negocieri purtate cu un atacant român.

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Oficialul piteștenilor a fost surprins de suma uriașă cerută de fotbalist, căruia nu i-a dezvăluit numele, însă la care a fost nevoit să renunțe.

Dani Coman: „A cerut 9.000 de euro pe lună, plus 20.000 la semnătură”

„Românii sunt foarte scumpi. Am vrut să luăm un atacant român, dar nu am putut din motive financiare. A cerut 9.000 de euro pe lună, plus 20.000 la semnătură.

Nu era Drăguș. Era bine dacă era el. Făceam un efort financiar dacă era Drăguș. Preferam să luăm jucătorii care se încadrează în nivelul salarial.

În momentul de față avem stabilitate, jucătorii sunt cu banii la zi. Dar este greu să te poți lupta cu echipele care se luptă an de an pentru trofee. Este foarte greu să te lupți cu ele.

Dar noi încercăm prin alte metode și încercăm să suplinim lipsa unor contracte mai mari sau a faptului că noi nu putem să luăm jucători peste nivelul salarial pe care îl avem. Este frustrant pentru noi”, a spus Dani Coman, potrivit digisport.ro.

Dani Coman: „Vor mai veni jucători”

Ulterior, Coman a informat că vor mai exista trei transferuri, printre care și portarul naționalei din Muntenegru, care va concura cu Straton și Căbuz.

„Vor mai veni jucători. Am adus un portar, portarul echipei naționale a Muntenegrului, ieri. Va mai veni un winger și un atacant.

A apărat ultimele meciuri. Meciurile cu Turcia, Croația. Am avut o discuție cu el, Igor Nikic îl cheamă. Am avut o discuție cu el, i-am prezentat proiectul, a fost impresionat că am ajuns în play-off.

I-am prezentat baza de antrenamente. E un băiat bun și un portar senzațional. Încă nu este legitimat, dar se antrenează. Nu e pregătit în momentul de față și trebuie să recunosc că nu știu sigur dacă va fi titular.

Avem Căbuz, Straton... Dar am spus să ne întărim și pe acest post, că este un portar bun”, a mai transmis Dani Coman.

FC Argeș a acumulat 6 puncte în primele 3 etape din Liga 1, iar în această seară vor înfrunta liderul U Craiova, de la 21:30.

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