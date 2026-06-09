Invazie portugheză Varga a anunțat numele  noului tehnician al CFR-ului: „Am primit referințe foarte bune” » De ce s-a grăbit să finalizeze mutarea
Antonio Folha FOTO: IMAGO
Superliga

Invazie portugheză Varga a anunțat numele noului tehnician al CFR-ului: „Am primit referințe foarte bune” » De ce s-a grăbit să finalizeze mutarea

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 20:46
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 20:46
  • Ioan Varga, finanțatorul de la CFR Cluj, a anunțat numele noului antrenor al grupării din Gruia.
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După plecarea lui Daniel Pancu la Rapid, Varga a ajuns la un acord cu Antonio Folha, un tehnician portughez în vârstă de 55 de ani.

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Antonio Folha este noul antrenor de la CFR Cluj

Finanțatorul CFR-ului a dezvăluit că Folha este noul antrenor principal al echipei și a explicat de ce s-a grăbit să ia o decizie.

„Antonio Folha este noul antrenor al lui CFR Cluj. Am decis să nu mai aștept pentru că timpul trece și nu e în favoarea noastră.

Am primit referințe foarte bune despre portughez și sper să fie o lovitură pentru noi”, a spus Ioan Varga, potrivit fanatik.ro.

Antonio Folha este al treilea antrenor portughez ajuns în Liga 1 în ultimele zile, după ce Dinamo l-a instalat pe Nuno Campos, iar Petrolul l-a adus pe Ricardo Sousa.

Cine este Antonio Folha

Retras din cariera de fotbalist în anul 2005, după ce a jucat la cluburi precum Porto, Gil Vicente, Braga, Standard Liege, AEK Atena și Penafiel, Folha și-a început cariera de antrenor tot în același an, la Penafiel, ca secund.

După doi ani, acesta a plecat pentru a antrena în academia celor de la Porto, acolo unde a stat până în 2013, când a fost avansat ca secund la echipa a doua a „dragonilor”. A urmat o perioadă de câteva luni ca secund la prima echipă, după care s-a întors la grupele de juniori pentru încă doi ani.

Prima experiență ca antrenor principal a venit în 2016, când a preluat echipa a doua a lui FC Porto. În 2018 a plecat la Portimonense, acolo unde a stat pe bancă în 58 de partide, până în 2020.

Ulterior, după un an de pauză, s-a întors „acasă”, la echipa a doua a FC Porto, echipă pe care a antrenat-o până în iunie 2024. Din acel moment, Folha nu a mai lucrat la niciun club.

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