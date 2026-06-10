CFR, 4 amicale în Slovenia Clujenii încep pregătirile pentru sezonul viitor » Cu cine vor juca în stagiul de pregătire

- CFR Cluj va începe săptămâna viitoare pregătirile pentru noul sezon. Ardelenii vor efectua și un cantonament în Slovenia, acolo unde vor disputa patru partide amicale.
- Pe cine vor înfrunta clujenii, mai jos în articol.
CFR Cluj a încheiat sezonul pe locul al treilea și va evolua în preliminariile Conference League.
La finalul stagiunii, formația din Gruia a rămas fără antrenor, după ce Daniel Pancu a semnat cu Rapid. Totuși, conducerea a găsit un înlocuitor: portughezul Antonio Folha.
CFR Cluj va efectua un cantonament în Slovenia
Jucătorii CFR-ului se vor reuni săptămâna viitoare, pe 15 iunie, și se vor antrena până pe 28 iunie la Cluj-Napoca. Ulterior, echipa va pleca într-un cantonament în Zreče, Slovenia, până pe 10 iulie.
Pe durata stagiului de pregătire, CFR va disputa patru meciuri amicale:
- NK Aluminij (câștigătoarea Cupei Sloveniei), pe 2 iulie
- Olimpija Ljubljana (formație din prima ligă a Sloveniei), pe 4 iulie
- FC Noah (vicecampioana Armeniei și câștigătoarea Cupei Armeniei), pe 7 iulie
- Karpaty Lviv (formație din prima ligă a Ucrainei), pe 9 iulie
NK Aluminij a câștigat Cupa Sloveniei după ce a învins-o în ultimul act pe Grosuplje cu scorul de 1-0. A încheiat campionatul pe locul 7, cu 36 de puncte.
Olimpija Ljubljana, formație tot din Slovenia, a terminat sezonul pe locul 4, cu 55 de puncte, dar a ratat calificarea în cupele europene.
FC Noah a câștigat Cupa Armeniei după ce a învins-o pe Urartu cu scorul de 4-2. S-a clasat pe locul secund în campionat, la 4 puncte distanță de campioana Ararat-Armenia.
Ultima adversară a celor de la CFR din cantonament este Karpaty Lviv, care a încheiat campionatul din Ucraina la mijlocul clasamentului, pe locul 9.