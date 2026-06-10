CFR, 4 amicale în Slovenia Clujenii încep pregătirile pentru sezonul viitor » Cu cine vor juca în stagiul de pregătire

CFR Cluj va începe săptămâna viitoare pregătirile pentru noul sezon. Ardelenii vor efectua și un cantonament în Slovenia, acolo unde vor disputa patru partide amicale.

Pe cine vor înfrunta clujenii, mai jos în articol.

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CFR Cluj a încheiat sezonul pe locul al treilea și va evolua în preliminariile Conference League.

La finalul stagiunii, formația din Gruia a rămas fără antrenor, după ce Daniel Pancu a semnat cu Rapid. Totuși, conducerea a găsit un înlocuitor: portughezul Antonio Folha.

CFR Cluj va efectua un cantonament în Slovenia

Jucătorii CFR-ului se vor reuni săptămâna viitoare, pe 15 iunie, și se vor antrena până pe 28 iunie la Cluj-Napoca. Ulterior, echipa va pleca într-un cantonament în Zreče, Slovenia, până pe 10 iulie.

Pe durata stagiului de pregătire, CFR va disputa patru meciuri amicale:

NK Aluminij (câștigătoarea Cupei Sloveniei), pe 2 iulie

Olimpija Ljubljana (formație din prima ligă a Sloveniei), pe 4 iulie

FC Noah (vicecampioana Armeniei și câștigătoarea Cupei Armeniei), pe 7 iulie

Karpaty Lviv (formație din prima ligă a Ucrainei), pe 9 iulie

NK Aluminij a câștigat Cupa Sloveniei după ce a învins-o în ultimul act pe Grosuplje cu scorul de 1-0. A încheiat campionatul pe locul 7, cu 36 de puncte.

Olimpija Ljubljana, formație tot din Slovenia, a terminat sezonul pe locul 4, cu 55 de puncte, dar a ratat calificarea în cupele europene.

FC Noah a câștigat Cupa Armeniei după ce a învins-o pe Urartu cu scorul de 4-2. S-a clasat pe locul secund în campionat, la 4 puncte distanță de campioana Ararat-Armenia.

Ultima adversară a celor de la CFR din cantonament este Karpaty Lviv, care a încheiat campionatul din Ucraina la mijlocul clasamentului, pe locul 9.

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