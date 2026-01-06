CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Doi români, Alex Maxim și Deian Sorescu, au înfruntat marți după-amiază Petrolul cu echipa lor turcă, Gaziantep.

GOLAZO.ro a asistat la Gaziantep - Petrolul, primul amical al echipelor din Liga 1 in Antalya, ediția 2026.

Primul amical al românilor în cantonamentul din Antalya.

Petrolul, locul 13 în Liga 1, a deschis seria meciurilor de pregătire marți după-amiază.

În față, Gaziantep, echipa turcă a lui Alex Maxim si Deian Sorescu. Locul 9, la jumătatea clasamentului Super Lig.

Maxim și Sorescu, în centrul turcilor

Locul testului: unul dintre terenurile cu gazon de biliard de la Sueno Belek, superhotelul de 5 stele din Belek.

Gaziantep are chiar aici, la Sueno, cartierul general al cantonamentului. Tot aici stă și U Cluj.

Roș-negrii lui Maxim și Sorescu erau deja la teren, veniseră cu o oră înainte de start.

Cei doi români, în centrul atenției turcilor. Mai ales Maxim, de șase ani la club, căpitanul echipei în acest sezon.

Petrolul, care stă la Susesi Luxury Resort, tot in Belek, a sosit la teren la 45 de minute de primul fluier.

Reîntâlnire savuroasă

Reîntâlnirea a fost savuroasă. Maxim și Gicu Grozav s-au îmbrățișat zgomotos, la fel Maxim cu Paul Papp.

Sorescu a rămas câteva minute la discuții cu Sergiu Hanca. Au fost colegi un sezon la Dinamo, 2018-2019. Deian a admirat noua coafură modernă a lui Sergiu. „Eu sunt om cu probleme, nu pot să-mi fac o asemenea freză”, a glumit Sorescu.

A apărut și Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului. Si el i-a îmbrățișat puternic pe cei doi jucători de la Gaziantep.

După ce tot lotul ploieștenilor s-a îndreptat spre vestiare, Maxim și Sorescu au început și ei încălzirea pentru meci.

La 15:30, ora locală, 14:30 la București, amicalul Gaziantep - Petrolul se putea juca. Primul test al echipelor de Liga 1 în cantonamentul din Antalya ediția 2026.

