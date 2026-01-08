„Atenție!” FOTO. Dan Șucu i-a supărat pe ultrașii lui Genoa » Ce mesaje au afișat fanii la adresa conducerii clubului din Serie A

Ultrașii lui Genoa, club patronat de Dan Șucu (62 de ani), au afișat, miercuri, un banner prin care și-au exprimat nemulțumirea cu privire la deciziile conducerii.

Ce i-a înfuriat pe fani și ce mesaje au transmis, mai jos.

Dan Șucu a devenit acționarul majoritar al clubului Genoa pe 18 decembrie 2024, atunci când a cumpărat 77% din acțiuni cu 45 de milioane de euro.

Ultrașii lui Genoa, protest împotriva conducerii

Miercuri, grupurile de suporteri 5R, C.R.B. și L.R. ai lui Genoa au afișat un banner prin care și-au exprimat nemulțumirea cu privire la deciziile luate de conducerea clubului.

Protestul fanilor vine înaintea meciului cu AC Milan de azi, de la ora 21:45, din etapa 19 din Serie A.

În fața centrului sportiv din Pegli, o regiune de lângă Genoa, ultrașii au afișat mesajul:

„Crăciunul a trecut și nu am primit niciun cadou. Promisiunile sunt spulberate de vânt! Atenție, răbdarea noastră se epuizează!”.

Mesajul fanilor lui Genoa. Foto: pianetagenoa1893.net

Motivul care a stârnit nervi în rândul ultrașilor e legat de transferurile care nu au fost realizate până acum, în această iarnă, în ciuda promisiunilor din partea lui Dan Șucu, scrie pianetagenoa1893.net.

La începutul lunii decembrie din 2025, patronul lui Genoa a declarat pentru Il Secolo XIX că pregătește „o supriză pe piața transferurilor, iar surprizele nu se spun”.

Până în acest moment, Genoa nu a oficilizat niciun transfer.

Presa din Italia a scris despre o potențială revenire a lui Mattia Perin, portarul celor de la Juventus, la Genoa, dar și despre varianta aducerii unui alt goalkeeper, Bento Matheus Krepski, jucătorul celor de la Al Nassr. Niciuna dintre mutări nu s-a realizat.

Genoa, situație critică în Serie A

Echipa pregătită de Daniele de Rossi se află pe locul 17 în Serie A, cu doar 15 puncte obținute după 18 etape.

Pentru Genoa urmează duelul din deplasare cu AC Milan de azi, de la ora 21:45, din cadrul rundei 19. Meciul va putea fi urmărit în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 1.

„Grifonii” nu au mai câștigat un meci de pe 8 decembrie, atunci când o învingea pe Udinese, scor 2-1. De atunci, Genoa a mai disputat 4 meciuri, fără să câștige.

Genoa - Inter 1-2, pe 14 decembrie

Genoa - Atalanta 0-1, pe 21 decembrie

Roma - Genoa 3-1, pe 29 decembrie

Genoa - Pisa 1-1, pe 3 ianuarie

