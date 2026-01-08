Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul echipei Rapid, a anunțat că decizia de a-l exclude din lot pe atacantul Antoine Baroan (25 de ani) este definitivă.

În luna decembrie, au apărut tensiuni între jucătorul francez și antrenor, iar Antoine Baroan s-a numărat printre cei trei fotbaliști absenți din cantonamentul din Antalya, alături de Franz Stolz și Kader Keita.

Caz închis la Rapid. Costel Gâlcă, dezamăgit: „Nu e la prima abatere”

Costel Gâlcă a vorbit despre situația atacantului la prima conferință de presă din cantonament.

Întrebat dacă l-ar vedea pe Baroan la Dinamo, echipă care s-a arătat interesată de serviciile francezului, Gâlcă a răspuns:

„Nu știu, întrebați-l pe el, întrebați antrenorul de la Dinamo.

Am spus-o, din punctul meu de vedere, un jucător când nu e la prima abatere, nu avem ce vorbi. Nu vorbim de calitățile sportive, ci de cele umane”.

Antoine Baroan s-a despărțit în vară de formația elvețiană Winterthur și a semnat cu Rapid, unde are contract până în vara lui 2028.

Înainte de meciul cu Botoșani de pe 8 decembrie 2025(0-0), Costel Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, a transmis că Antoine Baroan a fost exclus din lot pentru meciul din etapa #19.

Francezul a intrat în dizgrația lui Costel Gâlcă, după ce ar fi întârziat la mai multe antrenamente ale celor de la Rapid.

Cifrele lui Antoine Baroan:

Botev Plovdiv: 74 meciuri, 27 goluri, 13 pase decisive

74 meciuri, 27 goluri, 13 pase decisive Winterthur: 36 meciuri, 5 goluri, 4 pase decisive

36 meciuri, 5 goluri, 4 pase decisive Chamois Niort: 30 meciuri, două goluri

30 meciuri, două goluri Rapid: 15 meciuri, două goluri, o pasă decisivă

15 meciuri, două goluri, o pasă decisivă Ludogorets: 7 meciuri, două goluri, două pase decisive

Pe lângă absența lui Baroan, nici portarul Franz Stolz, revenit la Genoa, și nici Kader Keita, accidentat în ultimul meci din 2025 și aflat în proces de recuperare, nu fac parte din lotul deplasat în Antalya.

În sezonul 2025-2026, portarul Stolz a bifat doar opt meciuri.

Costel Gâlcă: „ M-a supărat că am intrat cu teamă cu FCSB”

Antrenorul Rapidului și-a exprimat în continuare dorința pentru noi transferuri.

„Am mai spus-o, aștept sosiri și aștept jucători, dar vom vedea, depinde și de ce se întâmplă la noi. După aceea vom decide”, a spus Gâlcă la conferință.

Întrebat de reporterul GOLAZO.ro dacă nemulțumirile din urma partidei cu FCSB, 1-2, au fost în privința întregului joc, per ansamblu, sau în privința unui jucător sau a unui post anume, Gâlcâ a răspuns:

„Am spus-o și am spus direct, pentru că am văzut același meci pe care l-am văzut și în tur. Am spus că am pierdut cel puțin 45 de minute, că după aceea, în a doua repriză, am reacționat, am jucat mult mai bine, am avut mai mult curaj. Asta m-a supărat.

Eu nu m-am referit strict la jocul cu FCSB. La jocul cu FCSB am spus că am intrat iarăși parcă cu teamă, cu prea mult respect, dar nimic mai mult. După aceea, am spus că în ultimele trei meciuri am luat doar un punct, tocmai de aceea mă refeream că mai avem nevoie, în anumite poziții, de jucători”.

Cât despre pozițiile concrete în care își dorește transferuri, tehnicianul a spus: „Păi, ați văzut, atacant (n.r. - bifat deja, Daniel Paraschiv), la mijloc mai avem nevoie, cum ai spus, poate și pe părțile laterale ceva... O să vedem”.

La finalul cantonamentului programat între 3 și 12 ianuarie, Rapid va disputa și două amicale:

10 ianuarie - Wisla Plock

11 ianuarie - CSKA 1948 Sofia

VIDEO: Daniel Paraschiv și Costel Gâlcă, declarații din Antalya

Cei 28 de jucători pe care Costel Gâlcă îi are la dispoziție:

Portari: Marian Aioani, Adrian Briciu

Marian Aioani, Adrian Briciu Fundași: Christopher Braun, Cristi Manea, Răzvan Onea, Leo Bolgado, Cristian Ignat, Lars Kramer, Denis Ciobotariu, Alexandru Pașcanu, Andrei Borza, Robert Bădescu

Christopher Braun, Cristi Manea, Răzvan Onea, Leo Bolgado, Cristian Ignat, Lars Kramer, Denis Ciobotariu, Alexandru Pașcanu, Andrei Borza, Robert Bădescu Mijlocași: Jakub Hromada, Cătălin Vulturar, Rareș Pop, Tobias Christensen, Luka Gojkovic, Constantin Grameni, Gabriel Gheorghe, Claudiu Micovschi, Sebastian Banu, Andrei Șucu

Jakub Hromada, Cătălin Vulturar, Rareș Pop, Tobias Christensen, Luka Gojkovic, Constantin Grameni, Gabriel Gheorghe, Claudiu Micovschi, Sebastian Banu, Andrei Șucu Atacanți: Elvir Koljic, Claudiu Petrila, Timotej Jambor, Alexandru Dobre, Drilon Hazrollaj

