Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

alt-text Publicat: 01.09.2025, ora 10:55
  • Două faze de neînțeles în CFR-FCSB, din perspectiva arbitrajului VAR
  • Ovidiu Hațegan n-a intervenit la două faze clare
  • Când însuși șeful VAR închide ochii la două faze de penalty, atunci arbitrajul din România trebuie declarat mort

Arbitrajul video a fost introdus pentru a remedia erorile evidente produse de arbitrul de centru. Iar în CFR - FCSB chiar a fost nevoie de VAR, fiindcă prestația lui Colțescu a fost atât de slabă, încât și legat la ochi dacă oficia tot ar fi nimerit câteva decizii bune.

În camera VAR a fost Ovidiu Hațegan, nimeni altul decât șeful arbitrajului VAR din România. Care nu intervine la două faze clare de penalty în repriza a doua. În ambele trebuia dictat penalty pentru FCSB:

  • Min. 80: Alibec e tras de tricou 
  • Min. 82: Păun blochează cu brațul stâng depărtat de corp o minge șutată spre poartă de Șut

Amândouă sunt erori evidente comise de central. Dar Hațegan n-a intervenit. Și întrebarea e de ce.

Când șeful arbitrilor VAR se compromite într-o asemenea măsură, speranța că sistemul VAR e funcțional și util în fotbalul românesc e practic spulberată.

Mingea trimisă de Șut e deviată cu mâna de Păun FOTO Captură video Prima Sport 1 Mingea trimisă de Șut e deviată cu mâna de Păun FOTO Captură video Prima Sport 1
Mingea trimisă de Șut e deviată cu mâna de Păun FOTO Captură video Prima Sport 1

VAR ajută oamenii, dar oamenii continuă să fie viciați

România trebuie să introducă VAR la VAR, fiindcă, după ani la rând în care arbitrii au fost doar unelte în mâinile patronilor de club și ai șefilor FRF și LPF, arbitrajul românesc nu mai știe să fie onest și echidistant.

VAR e, de fapt, un sistem menit să ajute oamenii, atâta doar că oamenii continuă să fie viciați. Arbitrajul românesc se va face bine doar când VAR va fi 100% automatizat, cu roboți care să ia deciziile.

Oamenii sunt problema în arbitrajul nostru, nu imaginile, nu monitoarele, nu softul, nu pixeli, nu cameramanii sau operatorii, așa cum greșit a lăsat să se înțeleagă Vassaras de multe ori.

Când două faze atât de clare, cu imagini din unghiuri diferite, arată penalty, iar cel din camera VAR trece mai departe, deși vede ce a văzut o țară întreagă, atunci realizezi că sistemul acționează după alte reguli, nu după cele guvernate de corectitudine.

Momentul în care Alibec este tras de tricou FOTO Captură video Prima Sport 1 Momentul în care Alibec este tras de tricou FOTO Captură video Prima Sport 1
Momentul în care Alibec este tras de tricou FOTO Captură video Prima Sport 1

România trebuie să introducă VAR la VAR

Așa se întâmplă când arbitrajul interferează cu alte lucruri, care ar trebui ținute departe.

Când ești preocupat ba de intrarea în PSD, ba de alegeri parlamentare, ba să faci orice ca să-i blochezi și denigrezi cariera lui Istvan Kovacs, doar pentru că e rival cu tine și te-a depășit la UEFA, atunci nu mai vezi ce trebuie văzut și nu mai faci diferența dintre decizie corectă și viciere de rezultat.

Ce e cu adevărat grav nu e că a refuzat două penalty-uri FCSB-ului, echipă care până la urmă a marcat și meciul s-a terminat 2-2.

Grav e că Hațegan a compromis sistemul VAR. Când tocmai cel pus să aibă grijă de VAR e cel care îi pătează imagine, atunci concluzia e una singură: România trebuie să introducă VAR la VAR. Dar nu condus de oameni, fiindcă arbitrajul românesc a reușit, ca un blestem, să-i compromită pe toți.

CFR Cluj Ovidiu Hategan liga 1 arbitraj fcsb var
