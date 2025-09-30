Vor un câștigător de UCL CFR Cluj ar negocia aducerea unui alt ex-star de la Chelsea
Hakim Ziyech. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Vor un câștigător de UCL CFR Cluj ar negocia aducerea unui alt ex-star de la Chelsea

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.09.2025, ora 22:32
alt-text Actualizat: 30.09.2025, ora 22:32
  • După ce l-a transferat pe fostul jucător de la Chelsea, Kurt Zouma (30 de ani), CFR Cluj ar purta negocieri pentru a aduce un alt fost jucător al londonezilor.
  • De data aceasta este vorba de mijlocașul ofensiv Hakim Ziyech (32 de ani), liber de contract după despărțirea de Al-Duhail din Qatar.

Silvestre a avut un rol esențial și în aducerea celorlalte vedete sosite în această toamnă la Cluj, precum Kurt Zouma, Islam Slimani și Marcus Coco.

CFR Cluj ar negocia cu Hakim Zyiech, fostul coleg al lui Kurt Zouma la Chelsea

Ioan Varga, finanțatorul clujenilor, ar lucra împreună cu Mikael Silvestre, fost fundaș central la Manchester United și apropiat al său, pentru a convinge fotbalistul marocan să semneze cu CFR, conform prosport.ro.

Conform sursei citate, Ziyech ar fi cerut câteva zile pentru a analiza oferta CFR Cluj împreună cu familia, înainte de a lua o decizie.

4,5 milioane de euro
este cota de piață a fotbalistului, conform transfermarkt.com. Cea mai înaltă cotă atinsă a fost în 2019, când atingea 50 de milioane

Hakim Ziyech are un palmares important. A evoluat pentru Ajax, echipă cu care a câștigat titlul în 2018 și 2020, iar în 2020 Chelsea plătea 40 de milioane de euro pentru transferul său.

Pentru formația din Anglia a bifat 107 meciuri, în care a marcat 14 goluri și a oferit 13 pase de gol, și a fost unul dintre jucătorii care a cucerit Champions League în sezonul 2020-2021, alături de Kurt Zouma.

Înainte să ajungă în Qatar, Ziyech a jucat două sezoane pentru Galatasaray, unde a adunat 34 de partide și 8 goluri, reușind să câștige de două ori titlul în Turcia.

La nivel internațional, mijlocașul marocan a adunat 65 de selecții și 25 de goluri pentru naționala Marocului și a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei la Cupa Mondială 2022, deși a marcat un singur gol, în victoria cu Canada (2-1), în grupe.

Atunci, Marocul a ajuns în semifinale și a disputat finala mică, pe care a pierdut-o cu 2-1 în fața Croației.

