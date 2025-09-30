Au trecut aproape patru luni de la decesul fiului de doi ani al fostului fotbalist Ionel Ganea (52 de ani), care a survenit pe 6 iunie, la o lună după accidentul rutier în care a fost implicat tatăl său.

Publicația GOLAZO.ro a solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș informații privind situația dosarului deschis în urma tragediei.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș a răspuns solicitării site-ului GOLAZO.ro, clarificând stadiul anchetei în dosarul în care este implicat fostul fotbalist Ionel Ganea și măsurile dispuse până în prezent.

Detalii de ultimă oră din dosarul deschis lui Ionel Ganea pentru ucidere din culpă

„Organele de cercetare penală din cadrul Poliției municipiului Făgăraș - Biroul Rutier efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. 1 și 2 Cod penal, fiind dispusă și efectuarea unei expertize de către L.I.E.C. Brașov“, se arată în comunicatul semnat de prim-procuror Șandru Romana.

Răspunsul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș referitor la dosarul lui Ionel Ganea

Ce pedeapsă riscă Ionel Ganea

În cazul lui Ionel Ganea, cercetat pentru ucidere din culpă, pedeapsa prevăzută de art. 192 Cod Penal variază în funcție de circumstanțe.

Forma simplă a infracțiunii prevede 1–5 ani închisoare, în timp ce forma agravată, care poate include încălcarea gravă a regulilor de siguranță rutieră sau nerespectarea obligațiilor privind transportul minorilor, poate atrage 2–7 ani închisoare.

Avocatul Adrian Cuculis a explicat însă că, ținând cont de circumstanțe, faptul că victima era chiar copilul șoferului, pedeapsa ar putea fi una minimă, cu suspendare.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, niciuna dintre persoanele implicate în accident nu are deocamdată calitatea de suspect în cauză.

În ce constă expertiza L.I.E.C. Brașov

Specialiștii consultați de GOLAZO.ro precizează că astfel de expertize se efectuează în mod specific pentru accidentele de circulație în care există victime.

În cadrul expertizei efectuate de L.I.E.C. Brașov sunt analizate autovehiculele identificate de polițiști la fața locului în momentul producerii accidentului, inclusiv mașina staționată implicată în coliziune.

Ce spune președintele Victimelor Accidentelor de Circulație

Contactat de GOLAZO.ro, președintele Asociației Victimelor Accidentelor de Circulație (AVAC), Cătălin Codescu, a subliniat că expertiza realizată de L.I.E.C. Brașov este un instrument esențial în ancheta penală.

„Expertiza L.I.E.C. este o combinație între o expertiză tehnică și una criminalistică privind împrejurările producerii accidentului.

Partea criminalistică se referă la eventualele pete de sânge descoperite în interiorul autovehiculului, care pot confirma că sunt ale victimei”, a explicat președintele AVAC, Cătălin Codescu, pentru GOLAZO.ro.

Aspectele analizate de specialiști

Determinarea vitezei și traiectoriei vehiculului implicat în accident, pe baza deformărilor mașinii, urmelor de frânare și a eventualelor date înregistrate de calculatorul de bord;

implicat în accident, pe baza deformărilor mașinii, urmelor de frânare și a eventualelor date înregistrate de calculatorul de bord; Poziția și semnalizarea vehiculului staționat , pentru a stabili dacă acesta a fost oprit în condiții regulamentare și dacă putea fi observat la timp de șofer;

, pentru a stabili dacă acesta a fost oprit în condiții regulamentare și dacă putea fi observat la timp de șofer; Posibilitatea evitării coliziunii , prin analiza distanței de reacție, a vizibilității, a stării carosabilului și a altor factori care ar fi putut influența modul în care s-a produs accidentul;

, prin analiza distanței de reacție, a vizibilității, a stării carosabilului și a altor factori care ar fi putut influența modul în care s-a produs accidentul; Mecanismul producerii leziunilor suferite de copil , inclusiv corelarea cu lipsa sistemului de siguranță obligatoriu (scaun auto omologat pentru copii sub 3 ani);

, inclusiv corelarea cu lipsa sistemului de siguranță obligatoriu (scaun auto omologat pentru copii sub 3 ani); Contribuția fiecărei părți la accident, pentru a stabili dacă șoferul vehiculului în mișcare sau cel al mașinii staționate și-au respectat obligațiile legale privind siguranța rutieră.

Rezultatele acestei expertize vor fi incluse în dosarul penal și vor sta la baza deciziei procurorilor privind vinovăția și urmările legale ale accidentului.

Detalii despre accident

La data de 9 mai, Ionel Ganea, care locuiește în satul Gura Văii, a fost implicat într-un accident rutier grav pe DJ 104C, între localitățile Hurez (comuna Beclean) și municipiul Făgăraș.

Dacia Duster, condusă de fostul internațional, a intrat în coliziune frontală cu spatele unui autoturismului staționat pe marginea drumului.

În urma impactului, fiul lui Ionel Ganea, Alexandru, aflat pe locul din dreapta față fără a fi asigurat corespunzător, a suferit un politraumatism cerebral grav.

Copilul a fost resuscitat la Spitalul din Făgăraș, apoi transportat în stare critică, cu un elicopter SMURD, la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș, unde a fost supus de urgență unei intervenții chirurgicale realizate de echipa de neurochirurgie.

Medicii au anunțat încă de la internare un prognostic rezervat. Alexandru a fost menținut în comă indusă, însă, la patru săptămâni după accident, organismul său a cedat.

Cine este Ionel Ganea

Ionel Ganea, născut pe 10 august 1973 în Făgăraș, e un ex-atacant cunoscut pentru stilul său combativ. Și-a început cariera în 1992, la ICIM Brașov, iar în 1994 a debutat în Divizia A la FC Brașov.

A evoluat apoi la echipe precum Universitatea Craiova, Gloria Bistrița, Rapid București, Dinamo, Poli Timișoara și Sănătatea Cluj. În străinătate a jucat pentru VfB Stuttgart (Germania), Bursaspor (Turcia) și Wolverhampton Wanderers (Anglia).

Pentru echipa națională a României, Ganea a adunat 45 de selecții și 19 goluri, cel mai important fiind cel din minutul 90+2 al meciului cu Anglia, de la Euro 2000, care a adus calificarea României în sferturile de finală ale turneului. Ionel Ganea a fost și antrenor.

Ionel Ganea a fost și antrenor. El a condus Dinamo II, U Cluj, Rapid, FC Voluntari, ASA Târgu Mureș, Poli Timișoara.

