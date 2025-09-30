Anchetat pentru ucidere din culpă Detalii de ultimă oră din dosarul deschis fostului internațional Ionel Ganea +4 foto
Ionel Ganea este
Diverse

Anchetat pentru ucidere din culpă Detalii de ultimă oră din dosarul deschis fostului internațional Ionel Ganea

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 30.09.2025, ora 21:02
alt-text Actualizat: 30.09.2025, ora 21:08
  • Au trecut aproape patru luni de la decesul fiului de doi ani al fostului fotbalist Ionel Ganea (52 de ani), care a survenit pe 6 iunie, la o lună după accidentul rutier în care a fost implicat tatăl său.
  • Publicația GOLAZO.ro a solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș informații privind situația dosarului deschis în urma tragediei.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș a răspuns solicitării site-ului GOLAZO.ro, clarificând stadiul anchetei în dosarul în care este implicat fostul fotbalist Ionel Ganea și măsurile dispuse până în prezent.

„Te faci că nu mă cunoști sau ce?” Detalii din procesul pierdut de Ionel Ganea cu Poliția Rutieră
Citește și
„Te faci că nu mă cunoști sau ce?” Detalii din procesul pierdut de Ionel Ganea cu Poliția Rutieră
Citește mai mult
„Te faci că nu mă cunoști sau ce?” Detalii din procesul pierdut de Ionel Ganea cu Poliția Rutieră

Detalii de ultimă oră din dosarul deschis lui Ionel Ganea pentru ucidere din culpă

„Organele de cercetare penală din cadrul Poliției municipiului Făgăraș - Biroul Rutier efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. 1 și 2 Cod penal, fiind dispusă și efectuarea unei expertize de către L.I.E.C. Brașov“, se arată în comunicatul semnat de prim-procuror Șandru Romana.

Răspunsul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș referitor la dosarul lui Ionel Ganea Răspunsul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș referitor la dosarul lui Ionel Ganea
Răspunsul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș referitor la dosarul lui Ionel Ganea

Ce pedeapsă riscă Ionel Ganea

În cazul lui Ionel Ganea, cercetat pentru ucidere din culpă, pedeapsa prevăzută de art. 192 Cod Penal variază în funcție de circumstanțe.

Forma simplă a infracțiunii prevede 1–5 ani închisoare, în timp ce forma agravată, care poate include încălcarea gravă a regulilor de siguranță rutieră sau nerespectarea obligațiilor privind transportul minorilor, poate atrage 2–7 ani închisoare.

Avocatul Adrian Cuculis a explicat însă că, ținând cont de circumstanțe, faptul că victima era chiar copilul șoferului, pedeapsa ar putea fi una minimă, cu suspendare.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, niciuna dintre persoanele implicate în accident nu are deocamdată calitatea de suspect în cauză.

În ce constă expertiza L.I.E.C. Brașov

Specialiștii consultați de GOLAZO.ro precizează că astfel de expertize se efectuează în mod specific pentru accidentele de circulație în care există victime.

În cadrul expertizei efectuate de L.I.E.C. Brașov sunt analizate autovehiculele identificate de polițiști la fața locului în momentul producerii accidentului, inclusiv mașina staționată implicată în coliziune.

Ce spune președintele Victimelor Accidentelor de Circulație

Contactat de GOLAZO.ro, președintele Asociației Victimelor Accidentelor de Circulație (AVAC), Cătălin Codescu, a subliniat că expertiza realizată de L.I.E.C. Brașov este un instrument esențial în ancheta penală.

„Expertiza L.I.E.C. este o combinație între o expertiză tehnică și una criminalistică privind împrejurările producerii accidentului.

Partea criminalistică se referă la eventualele pete de sânge descoperite în interiorul autovehiculului, care pot confirma că sunt ale victimei”, a explicat președintele AVAC, Cătălin Codescu, pentru GOLAZO.ro.

Aspectele analizate de specialiști

  • Determinarea vitezei și traiectoriei vehiculului implicat în accident, pe baza deformărilor mașinii, urmelor de frânare și a eventualelor date înregistrate de calculatorul de bord;
  • Poziția și semnalizarea vehiculului staționat, pentru a stabili dacă acesta a fost oprit în condiții regulamentare și dacă putea fi observat la timp de șofer;
  • Posibilitatea evitării coliziunii, prin analiza distanței de reacție, a vizibilității, a stării carosabilului și a altor factori care ar fi putut influența modul în care s-a produs accidentul;
  • Mecanismul producerii leziunilor suferite de copil, inclusiv corelarea cu lipsa sistemului de siguranță obligatoriu (scaun auto omologat pentru copii sub 3 ani);
  • Contribuția fiecărei părți la accident, pentru a stabili dacă șoferul vehiculului în mișcare sau cel al mașinii staționate și-au respectat obligațiile legale privind siguranța rutieră.

Rezultatele acestei expertize vor fi incluse în dosarul penal și vor sta la baza deciziei procurorilor privind vinovăția și urmările legale ale accidentului.

Detalii despre accident

La data de 9 mai, Ionel Ganea, care locuiește în satul Gura Văii, a fost implicat într-un accident rutier grav pe DJ 104C, între localitățile Hurez (comuna Beclean) și municipiul Făgăraș.

Dacia Duster, condusă de fostul internațional, a intrat în coliziune frontală cu spatele unui autoturismului staționat pe marginea drumului.

Galerie foto (4 imagini)

Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav Ionel Ganea a provocat un accident rutier grav
+4 Foto
labels.photo-gallery

În urma impactului, fiul lui Ionel Ganea, Alexandru, aflat pe locul din dreapta față fără a fi asigurat corespunzător, a suferit un politraumatism cerebral grav.

Copilul a fost resuscitat la Spitalul din Făgăraș, apoi transportat în stare critică, cu un elicopter SMURD, la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș, unde a fost supus de urgență unei intervenții chirurgicale realizate de echipa de neurochirurgie.

Medicii au anunțat încă de la internare un prognostic rezervat. Alexandru a fost menținut în comă indusă, însă, la patru săptămâni după accident, organismul său a cedat.

Cine este Ionel Ganea

Ionel Ganea, născut pe 10 august 1973 în Făgăraș, e un ex-atacant cunoscut pentru stilul său combativ. Și-a început cariera în 1992, la ICIM Brașov, iar în 1994 a debutat în Divizia A la FC Brașov.

A evoluat apoi la echipe precum Universitatea Craiova, Gloria Bistrița, Rapid București, Dinamo, Poli Timișoara și Sănătatea Cluj. În străinătate a jucat pentru VfB Stuttgart (Germania), Bursaspor (Turcia) și Wolverhampton Wanderers (Anglia).

Pentru echipa națională a României, Ganea a adunat 45 de selecții și 19 goluri, cel mai important fiind cel din minutul 90+2 al meciului cu Anglia, de la Euro 2000, care a adus calificarea României în sferturile de finală ale turneului. Ionel Ganea a fost și antrenor.

Ionel Ganea a fost și antrenor. El a condus Dinamo II, U Cluj, Rapid, FC Voluntari, ASA Târgu Mureș, Poli Timișoara.

Citește și

Noul stadion din România  prinde contur Stadiul lucrărilor: au fost montate gradenele, scaunele și acoperișul
Liga 2
18:47
Noul stadion din România prinde contur Stadiul lucrărilor: au fost montate gradenele, scaunele și acoperișul
Citește mai mult
Noul stadion din România  prinde contur Stadiul lucrărilor: au fost montate gradenele, scaunele și acoperișul
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003
Superliga
09:00
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003
Citește mai mult
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ionel Ganea accident rutier deces
Știrile zilei din sport
Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație
Diverse
15:31
Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație
Citește mai mult
Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique:  „Sper să nu vină cu bagheta magică”
Campionate
15:00
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique: „Sper să nu vină cu bagheta magică”
Citește mai mult
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique:  „Sper să nu vină cu bagheta magică”
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo
Special
09:45
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo
Citește mai mult
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo
Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău
Special
13:36
Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău
Citește mai mult
Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:56
„Maximum 30 de zile” CNI, anunț important despre stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
16:35
Dan Udrea Opriți vănătoarea din Liga 1!
Dan Udrea Opriți vănătoarea din Liga 1!
16:58
Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează”
Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează”
16:10
Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din Europa League
Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din  Europa League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Top stiri din sport
Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League
Europa League
12:41
Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League
Citește mai mult
Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! UPDATE: Proces suspendat
Diverse
13:26
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! UPDATE: Proces suspendat
Citește mai mult
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! UPDATE: Proces suspendat
„Dinamo a făcut un efort pentru el” Florin Bratu, nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu în alb-roșu: „Un fotbalist special”
Superliga
14:11
„Dinamo a făcut un efort pentru el” Florin Bratu, nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu în alb-roșu: „Un fotbalist special”
Citește mai mult
„Dinamo a făcut un efort pentru el” Florin Bratu, nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu în alb-roșu: „Un fotbalist special”
 FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental
Europa League
12:14
FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental
Citește mai mult
 FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 22 rapid 20 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
01.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share