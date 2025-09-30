Rapid a vrut să dea lovitura  Victor Angelescu  a confirmat discuțiile pentru transfer: „Nimeni nu credea că se poate”
Albion Rrahmani FOTO: SportPictures
Superliga

Rapid a vrut să dea lovitura Victor Angelescu a confirmat discuțiile pentru transfer: „Nimeni nu credea că se poate"

Gabriel Neagu
Publicat: 30.09.2025, ora 20:44
Actualizat: 30.09.2025, ora 21:03
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, a confirmat că a purtat negocieri pentru a-l readuce pe Albion Rrahmani (25 de ani).
  • Atacantul din Kosovo are un început de sezon promițător la Sparta Praga.

Presa din Kosovo a anunțat, în luna mai, că Rapid și Sparta Praga au purtat negocieri pentru întoarcerea lui Albion Rrahmani în Giulești, iar Angelescu a explicat acum care a fost situația.

Albion Rrahmani a negociat cu Rapid

Întrebat dacă giuleștenii au încercat să îl aducă înapoi pe Albion Rrahmani, Victor Angelescu, președintele clubului, a confirmat.

„Eu, personal, mi-am dorit să încerc, pentru că nimeni, logic, nu credea că se poate. Am avut o discuție, la începutul sezonului, cu impresarul lui și cu Albion, dar nu s-a materializat și ați văzut ce a fost”, a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.

Albion Rrahmani a profitat de revenirea lui Brian Priske pe banca tehnică a celor de la Sparta Praga și a fost „revitalizat” de antrenorul danez.

„S-a schimbat antrenorul, iar acesta și l-a dorit. Agentul mi-a spus că va rămâne acolo, pentru că e un jucător-proiect pentru Sparta Praga. Antrenorul se bazează pe el și se vede, are foarte multe goluri”, a continuat președintele clubului Rapid.

8.000.000 de euro
este cota de piață a lui Albion Rrahmani, potrivit Transfermarkt

De la sosirea lui Brian Priske, kosovarul a marcat 5 goluri și a oferit o pasă decisivă, în 10 partide disputate.

Albion Rrahmani a fost golgheter la Rapid

Albion Rrahmani a fost un jucător de bază pentru clubul din Giulești.

Sosit de la FC Ballkani, pentru 1.35 milioane de euro, atacantul s-a impus rapid în primul „11” al „alb-vișiniilor”.

Kosovarul a fost cel mai bun marcator al celor de la Rapid în sezonul 2023-2024, cu 15 reușite.

Vârful născut la Podujevo este unul dintre cei mai buni marcatori din istoria Rapidului (18 goluri).

5.000.000 de euro
a încasat Rapid pentru mutarea lui Albion Rrahmani la Sparta Praga

rapid victor angelescu albion rrahmani
