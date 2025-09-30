CFR i-a scăzut mai mult cota Zouma a jucat zece minute la Cluj, dar nu mai e superstoperul de la Chelsea  
Kurt Zouma, la debutul cu CFR, 1-1 contra UTA
Superliga

Theodor Jumătate
Publicat: 30.09.2025, ora 21:49
Actualizat: 30.09.2025, ora 21:49
  • Kurt Zouma, 30 de ani, cel care impresiona cândva la Chelsea, încearcă să-și revină la CFR Cluj, însă e dificil de estimat când va putea fi titular și juca un meci complet la vișinii. Cota sa a scăzut și după transferul în Liga 1. 

Pe 4 septembrie, după semnarea contractului cu CFR, Kurt Zouma a fost prezentat drept un mare transfer la Cluj.

Dar stoperul în vârstă de 30 de ani nu mai este același jucător care cucerea titluri în Premier (2015, 2017) și Liga Campionilor (2021) cu Chelsea sau Conference League (2023) cu West Ham.

Zouma, numai 10 minute într-o lună la CFR Cluj

Vișiniii riscă, pentru că francezul a suferit mai multe accidentări grave la genunchi. Ar putea fi încă un star eșuat în Liga 1.

A trecut aproape o lună și a prins doar zece minute, spre sfârșitul partidei cu UTA Arad (1-1), pe 21 septembrie.

Zouma, la prima apariție pe stadionul lui CFR Foto: Facebook Zouma, la prima apariție pe stadionul lui CFR Foto: Facebook
Zouma, la prima apariție pe stadionul lui CFR Foto: Facebook

Cristi Balaj, președintele lui CFR, a anunțat înaintea derbyului că „Zouma și Slimani arată mai bine. Ambii sunt apți”.

Totuși, niciunul nu a fost folosit luni seară de Andrea Mandorlini. Antrenorul i-a ținut pe bancă tot meciul cu U Cluj (2-2).

E dificil de estimat când va putea fi Zouma titular și când va rezista un meci complet la noua echipă.

Cota lui Zouma continuă să scadă și la CFR. În iunie 2024, valora 25 de milioane. Acum: 8

De când a sosit la CFR, Transfermarkt a făcut ultima actualizare a cotei sale.

Pe 25 septembrie, site-ul de analiză financiară i-a redus valoarea de piață, estimată acum la 8 milioane de euro.

2 milioane
este suma cu care a fost micșorată cota lui Kurt Zouma

În vară, pe 27 iunie, francezul era deja în cădere. Ajunsese la 10 milioane, după ce a retrogradat cu Al-Orobah din prima ligă saudită.

În 2024, pierduse 13 milioane în perioada iunie-decembrie: de la 25 la 12 milioane.

35 de milioane
a fost maximum atins de Zouma, potrivit Transfermarkt, în decembrie 2019 și decembrie 2020. Juca la Chelsea

