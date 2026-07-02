CFR Cluj nu stă pe loc  Ardelenii au anunțat transferul unui mijlocaș care a evoluat în 16-imile Conference League în sezonul trecut
Foto: Facebook/CFR Cluj
Superliga

CFR Cluj nu stă pe loc Ardelenii au anunțat transferul unui mijlocaș care a evoluat în 16-imile Conference League în sezonul trecut

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 20:19
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 20:19
  • CFR Cluj a anunțat, joi, transferul mijlocașului bosniac Igor Savic (25 de ani), fotbalist care s-a despărțit recent de Zrinjski Mostar.
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După ce mai mulți jucători au plecat vara aceasta din Gruia, echipa antrenată de Antonio Folha începe să aducă înlocuitori, cu câteva săptămâni înainte de startul noului sezon.

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CFR Cluj l-a transferat pe Igor Savic

„Dobrodošao (n.r. Bine ai venit), Igor Savic!

Un nou mijlocaș defensiv în Gruia! CFRiști, faceți cunoștință cu Igor Savic care, începând de astăzi, va îmbrăca tricoul echipei noastre.

În vârstă de 25 de ani și măsurând 1,95 m, Igor Savic și-a început cariera în Bosnia și Herțegovina, țara natală, la Zrinjski Mostar.

De-a lungul carierei a mai evoluat și la NK GOSK Gabela, dar și în străinătate, la Torpedo Moscova și la Zulte Waregem. În 2024, Igor a revenit la Zrinjski Mostar, echipă alături de care a câștigat în total 6 trofee interne: două titluri de campion, două Cupe și două Supercupe ale Bosniei și Herțegovinei.

În sezonul precedent, alături de Zrinjski, a evoluat și în UEFA Conference League, unde formația sa a reușit calificarea în fazele eliminatorii, fiind învinsă chiar de Crystal Palace, câștigătoarea competiției.

Bine ai venit în familia CFR Cluj, Igor! Îți dorim mult succes și cât mai multe realizări alături de echipa noastră!”, a notat CFR Cluj pe Facebook.

Igor Savic a venit în Gruia din postura de jucător liber de contract, după ce înțelegerea sa cu Zrinjski a expirat vara aceasta.

Mijlocașul defensiv bosniac a oferit și o primă reacție după ce a semnat cu noua sa echipă: „Salutare, CFRiști! Sunt fericit să mă alătur acestui club mare. O să dau tot ce pot pentru a ne atinge obiectivele în acest sezon. Hai CFR!”.

600.000 de euro
este cota de piață a lui Igor Savic, conform Transfermarkt

Savic a bifat și o selecție pentru naționala Bosniei, într-un amical cu SUA disputat în 2021, atunci când a fost integralist.

În ultimul sezon, în tricoul celor de la Zrinjski, Igor Savic a jucat 45 de meciuri, în care a marcat un gol și a oferit 2 pase decisive.

Ricardo Cadu: „Am închis deja cu trei jucători”

În urmă cu câteva zile, Ricardo Cadu, directorul sportiv de la CFR Cluj, a anunțat că trei jucători urmează să fie transferați.

„Am închis deja cu trei jucători și urmează să ajungă în cantonament în cursul zilei de miercuri. Doi fundași centrali și un mijlocaș central.

Nu am semnat oficial, dar suntem înțeleși. Mai sunt variante, să vedem ce va fi. Deocamdată, ne-am înțeles cu cei trei.

Legat de jucătorul de la Mondial, da, este din naționala din Iordaniei, dar până acum nu am închis cu el”, a declarat oficialul clubului, potrivit digisport.ro.

CFR Cluj, cantonament în Slovenia

Pe durata stagiului de pregătire din Slovenia, CFR va disputa patru meciuri amicale:

  • NK Aluminij (câștigătoarea Cupei Sloveniei), pe 2 iulie
  • Olimpija Ljubljana (formație din prima ligă a Sloveniei), pe 4 iulie
  • FC Noah (vicecampioana Armeniei și câștigătoarea Cupei Armeniei), pe 7 iulie
  • Karpaty Lviv (formație din prima ligă a Ucrainei), pe 9 iulie

CFR Cluj va juca și în turul al doilea preliminar din Conference League, acolo unde va da peste învingătoarea din „dubla” dintre Alashkert (Armenia) și Yelimay Semey (Kazahstan).

Manșa tur va avea loc în deplasare, pe 23 iulie, în timp ce returul va avea loc în Gruia, pe 30 iulie.

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