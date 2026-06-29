Trei dintr-un foc la CFR Cluj Ricardo Cadu a anunțat sosirea a trei jucători  + Ce spune despre Anderson Ceara

Ricardo Cadu (44 de ani), directorul sportiv de la CFR Cluj, a anunțat că trei jucători urmează să ajungă în Gruia.

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În această vară, după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid, mai mulți jucători au părăsit și ei echipa, astfel că CFR Cluj a început să se reorienteze și să transfere noi jucători.

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Trei jucători vor ajunge zilele viitoare la CFR Cluj

Ricardo Cadu a anunțat că miercuri, 1 iulie, în cantonamentul echipei din Slovenia vor ajunge trei jucători noi.

Este vorba despre un mijlocaș central și doi fundași centrali. În plus, el a fost întrebat și despre un posibil interes pentru Anderson Ceara, fotbalist care a fost aproape să ajungă la FCSB, dar transferul nu s-a mai realizat din cauza stării medicale a jucătorului.

„Am închis deja cu trei jucători și urmează să ajungă în cantonament în cursul zilei de miercuri. Doi fundași centrali și un mijlocaș central.

Nu am semnat oficial, dar suntem înțeleși. Mai sunt variante, să vedem ce va fi. Deocamdată, ne-am înțeles cu cei trei.

Despre Anderson Ceara nu știu nimic. Este un fotbalist foarte bun, dar, până acum, nu a semnat cu CFR. Legat de jucătorul de la Mondial, da, este din naționala din Iordaniei, dar până acum nu am închis cu el”, a declarat Ricardo Cadu, potrivit digisport.ro.

CFR Cluj, cantonament în Slovenia

Pe durata stagiului de pregătire din Slovenia, CFR va disputa patru meciuri amicale:

NK Aluminij (câștigătoarea Cupei Sloveniei), pe 2 iulie

Olimpija Ljubljana (formație din prima ligă a Sloveniei), pe 4 iulie

FC Noah (vicecampioana Armeniei și câștigătoarea Cupei Armeniei), pe 7 iulie

Karpaty Lviv (formație din prima ligă a Ucrainei), pe 9 iulie

CFR Cluj va juca și în turul al doilea preliminar din Conference League, acolo unde va da peste învingătoarea din „dubla” dintre Alashkert (Armenia) și Yelimay Semey (Kazahstan).

Manșa tur va avea loc în deplasare, pe 23 iulie, în timp ce returul va avea loc în Gruia, pe 30 iulie.

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