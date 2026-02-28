„Pancu s-a simțit rău” Antrenorul lui CFR Cluj nu s-a prezentat la flash-interviu: „Cred că trebuie să-l înțelegem”

FARUL - CFR CLUJ 1-2. Laurențiu Rus (40 de ani), antrenorul secund al oaspeților, a vorbit despre calificarea echipei în play-off.

După ce a venit în locul lui Daniel Pancu la interviul de după meci, Rus a explicat motivele pentru care „principalul” CFR-ului nu a putut vorbi cu reporterii aflați la stadion.

FARUL - CFR CLUJ 1-2 . Laurențiu Rus, despre Daniel Pancu: „ S-a simțit rău încă din prima repriză”

După meci, Laurențiu Rus a declarat că Daniel Pancu s-a simțit rău după meci, acesta fiind motivul pentru care nu s-a prezentat la flash-interviu.

„Încă din prima repriză el nu s-a simțit foarte bine, iar acum, la final, mi-a spus să vin eu în locul lui la interviu. Probabil emoțiile, stresul și toată tensiunea din ultimele săptămâni s-au acumulat și cred că trebuie să îl înțelegem”, a declarat Laurențiu Rus, la Prima Sport.

În minutul 22 al partidei de la Ovidiu, Daniel Pancu a fost sancționat cu cartonaș galben, după o criză nervoasă în care l-a împins chiar și pe colaboratorul său, Cristian Panin.

Laurențiu Rus, despre calificarea în play-off : „E meritul tuturor din club”

La finalul meciului, acesta i-a felicitat pe toți cei din club pentru calificarea în play-off și a anunțat ce urmează pentru gruparea feroviară.

„O primă repriză perfectă în care am făcut exact ce ne-am propus. Am reușit să marcăm de două ori după două tranziții pozitive, iar ei nu și-au creat nicio ocazie.

În partea a doua, din păcate a apărut relaxarea. Am fost puțin neglijenți și ne-am făcut singuri meciul greu pe final.

Am ajuns în play-off, ne-am dorit enorm asta și cred că trebuie felicitați toți oamenii, de la cei care fac curățenie la stadion până la președintele clubului. Toată lumea are merite importante.

Ne bucurăm acum, dar o să fie ceva scurt pentru că vine un meci foarte important. Mai avem o etapă în campionat, iar apoi în play-off o să putem discuta și despre lupta la titlu”, a mai spus Rus.

