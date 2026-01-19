FCSB, cât Dinamo și Rapid la un loc Prima etapă din 2026 confirmă cine domină topul audiențelor TV: meciul campioanei, mult peste cele ale rivalelor

Liga 1 s-a reluat după 3 săptămâni și jumătate de pauză, iar vineri, sâmbătă și duminică a programat meciuri în prime-time

FC Argeș - FCSB e lider detașat în topul audienței TV, meci care a avut tot atâția telespectatori câți au adunat la un loc Rapd - Metaloglobus și Dinamo - U Cluj

Ce program de duminică a avut rating și cotă de piață uriașe, în rândurile de mai jos

Campionatul intern de fotbal a revenit după o pauză de iarnă care a durat mai puțin de 4 săptămâni. Într-o perioadă în care vremea deosebit de rece de afară mărește consumul de TV, Liga 1 a programat în weekend-ul trecut meciuri chiar în prime-time.

Și în cele 3 zile au evoluat chiar formațiile care au cel mai mare bazin de suporteri: FCSB, Rapid, Dinamo.

Conform datelor de monitorizare, meciul în care a fost implicată campioana en-titre a fost, de departe, partida care a suscitat cel mai mare interes. FC Argeș - FCSB s-a jucat vineri, de la 20:00 și atât ratingul, cât și cota de piață (share) au fost fie cu mult peste cele de la Dinamo - U Cluj, de duminică seara, fie mai mult de dublu față de Rapid - Metaloglobus, disputat sâmbătă.

Audiențele granzilor din prima etapă de Liga 1 în 2026

MECI RATING COTA DE PIAȚĂ FC Argeș - FCSB 1-0 4,8% 13,6% Rapid - Metaloglobus 1-0 2% 6,2% Dinamo - U Cluj 1-0 2,8% 8%

FOTO. FC Argeș - FCSB 1-0

Datele sunt pentru publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național. Monitorizarea e valabilă, cumulat, pentru cele două posturi de sport care au transmis jocurile. De exemplu, Dinamo - U Cluj: rating 2% pe Digi Sport și 0,8% pe Prima Sport.

Întreg weekend-ul trecut a fost dominat, așa cum se întâmplă practic zi de zi, de Pro TV. Totuși, a existat un program, duminică seara, care a spart tiparele. E vorba despre știrile despre vreme, din cadrul Știrilor Pro TV.

Buletinul meteo a durat 5 minute, a fost chiar înainte de ora 20:00 și a înregistrat cifre colosale: aproape 12% rating și un share de 34%. Ceea ce înseamnă că dintre televizoarele deschise în România în acel moment, mai mult de unul din trei era pe Pro TV!

Și sâmbătă, tot Vremea de la Pro a fost lider, dar cu cifre mult mai mici: 7% rating și 23% share, în vreme ce vineri, primul loc a fost ocupat de Știrile Pro TV: 9,8% rating și 33% cotă de piață.

Thriller-ul de la San Sebastian, de 8 ori sub FCSB

Duminică seara, cele două televiziuni care dețin drepturile TV pentru campionatul intern au difuzat un super meci din Spania: Sociedad - Barcelona. A fost un adevărat thriller, 2-1 pentru gazde, cu Barcelona având 5 bare și goluri anulate după intervenția VAR.

Meciul a început la ora 22:00 și doar primele 20 de minute s-au suprapus peste finalul din Dinamo - U Cluj. Audiența confruntării din La Liga a fost de peste 4,5 ori sub cea de la duelul Cîrjan - Chipciu și de 8 ori mai mică decât a meciului FC Argeș - FCSB.

VIDEO. Golul înscris de Karamoko în Dinamo - U Cluj 1-0

