CFR Cluj, apel umanitar Clubul din Gruia cere donații de sânge pentru un fost junior. Băiețelul de 12 ani a fost lovit de o mașină
Eduard Balogh foto: Facebook/CFR Cluj
Diverse

CFR Cluj, apel umanitar Clubul din Gruia cere donații de sânge pentru un fost junior. Băiețelul de 12 ani a fost lovit de o mașină

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.10.2025, ora 19:23
alt-text Actualizat: 07.10.2025, ora 19:24
  • CFR Cluj a făcut un apel umanitar către suporteri.
  • Ardelenii cer publicului să doneze sânge pentru un fost junior al echipei, care a fost implicat într-un grav accident rutier, fiind în prezent la ATI.

Eduard Balogh, un fost junior al CFR-ului, în vârstă de 12 ani, a fost lovit de o mașină la începutul lunii, în timp ce se afla pe trotuar.

Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!” » Ce s-a întâmplat
Citește și
Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!” » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!” » Ce s-a întâmplat

CFR Cluj, apel umanitar pentru Eduard Balogh

În prezent, copilul se află la Terapie Intensivă după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar CFR Cluj cere ajutor din partea publicului.

„Clubul CFR 1907 Cluj se alătură apelului umanitar pentru Eduard Balogh, fost junior al Academiei noastre, care se află în prezent internat la secția de terapie intensivă neurochirurgie pediatrică, ATI Neurochirurgie, în urma unui grav accident.

Eduard are nevoie urgentă de sânge, iar fiecare picătură poate face diferența în lupta sa pentru viață. Oricine poate dona, indiferent de grupa sanguină, însă la momentul donării, trebuie menționat numele său, Eduard Balogh.

Eduard, suntem alături de tine!”, a transmis CFR Cluj pe rețelele de socializare.

Eduard a fost lovit de o mașină

În ziua accidentului, IPJ Cluj a venit cu mai multe detalii.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, un bărbat de 34 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, care conducea un autoturism pe strada Avram Iancu înspre Piața Cipariu, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând pe sensul opus de mers, ulterior acroșând un minor de 12 ani care se afla pe trotuar”, a anunțat IPJ Cluj în ziua producerii accidentului, potrivit fanatik.ro.

Citește și

Ce păcăleală! VIDEO. LeBron James NU se retrage » „Regele” a făcut anunțul mult așteptat de fanii NBA
Baschet
18:13
Ce păcăleală! VIDEO. LeBron James NU se retrage » „Regele” a făcut anunțul mult așteptat de fanii NBA
Citește mai mult
Ce păcăleală! VIDEO. LeBron James NU se retrage » „Regele” a făcut anunțul mult așteptat de fanii NBA
Yamal, apt pentru „El Clasico” Starul Barcelonei ar putea reveni și mai devreme
Campionate
17:44
Yamal, apt pentru „El Clasico” Starul Barcelonei ar putea reveni și mai devreme
Citește mai mult
Yamal, apt pentru „El Clasico” Starul Barcelonei ar putea reveni și mai devreme

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
CFR Cluj junior donare de sange eduard balogh
Știrile zilei din sport
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
Stranieri
08:48
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev » Ce l-a împiedicat să plece
Citește mai mult
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri
Baschet
00:16
LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri
Citește mai mult
LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri
Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune
Nationala
07.10
Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune
Citește mai mult
Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Superliga
07.10
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Citește mai mult
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:35
Au sfidat codul roșu Tricolorii s-au antrenat în ploaie: „Voi nu faceți ca noi!”
Au sfidat codul roșu Tricolorii s-au antrenat în ploaie: „Voi nu faceți ca noi!”
08:48
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev » Ce l-a împiedicat să plece
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
22:00
Sponsorul Ligii 1 vrea One Tower Patronul firmei care sponsorizează Liga 1 și o treime dintre echipe, ofertă colosală pentru o clădire din București
Sponsorul Ligii 1 vrea One Tower Patronul firmei care sponsorizează Liga 1 și o treime dintre echipe, ofertă colosală pentru o clădire din București
23:20
Angelescu a răbufnit în direct Președintele de la Rapid i-a dat replica lui Andrei Nicolescu: „Vii și încerci să faci pe deșteptul”
Angelescu a răbufnit în direct Președintele de la Rapid i-a dat replica lui  Andrei Nicolescu : „Vii și încerci să faci pe deșteptul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Top stiri din sport
Cârțu, atac la Istvan Kovacs Oficialul de la U Craiova a răbufnit: „Când arbitrezi Liverpool nu faci d-astea! Noi suntem săraci?”
Superliga
07.10
Cârțu, atac la Istvan Kovacs Oficialul de la U Craiova a răbufnit: „Când arbitrezi Liverpool nu faci d-astea! Noi suntem săraci?”
Citește mai mult
Cârțu, atac la Istvan Kovacs Oficialul de la U Craiova a răbufnit: „Când arbitrezi Liverpool nu faci d-astea! Noi suntem săraci?”
Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată”
Superliga
07.10
Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată”
Citește mai mult
Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată”
Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland
Nationala
07.10
Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland
Citește mai mult
Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe
Formula 1
07.10
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe
Citește mai mult
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 28 rapid 17 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share