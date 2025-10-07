CFR Cluj, apel umanitar Clubul din Gruia cere donații de sânge pentru un fost junior. Băiețelul de 12 ani a fost lovit de o mașină

CFR Cluj a făcut un apel umanitar către suporteri.

Ardelenii cer publicului să doneze sânge pentru un fost junior al echipei, care a fost implicat într-un grav accident rutier, fiind în prezent la ATI.

Eduard Balogh, un fost junior al CFR-ului, în vârstă de 12 ani, a fost lovit de o mașină la începutul lunii, în timp ce se afla pe trotuar.

CFR Cluj, apel umanitar pentru Eduard Balogh

În prezent, copilul se află la Terapie Intensivă după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar CFR Cluj cere ajutor din partea publicului.

„Clubul CFR 1907 Cluj se alătură apelului umanitar pentru Eduard Balogh, fost junior al Academiei noastre, care se află în prezent internat la secția de terapie intensivă neurochirurgie pediatrică, ATI Neurochirurgie, în urma unui grav accident.

Eduard are nevoie urgentă de sânge, iar fiecare picătură poate face diferența în lupta sa pentru viață. Oricine poate dona, indiferent de grupa sanguină, însă la momentul donării, trebuie menționat numele său, Eduard Balogh.

Eduard, suntem alături de tine!”, a transmis CFR Cluj pe rețelele de socializare.

Eduard a fost lovit de o mașină

În ziua accidentului, IPJ Cluj a venit cu mai multe detalii.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, un bărbat de 34 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, care conducea un autoturism pe strada Avram Iancu înspre Piața Cipariu, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând pe sensul opus de mers, ulterior acroșând un minor de 12 ani care se afla pe trotuar”, a anunțat IPJ Cluj în ziua producerii accidentului, potrivit fanatik.ro.

