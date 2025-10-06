Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
LeBron James (40 de ani), starul lui Los Angeles Lakers, pregătește un anunț pe care l-a descris drept „decizia deciziilor”. Foto: Imago
Baschet

Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!

alt-text Publicat: 06.10.2025, ora 23:19
alt-text Actualizat: 07.10.2025, ora 18:07
  • LeBron James (40 de ani), starul lui Los Angeles Lakers, pregătește un anunț pe care l-a descris drept „decizia deciziilor”.
Florinel Coman, negocieri cu FCSB!  Detalii de la discuțiile cu Becali: „Vreau să joc, nea Gigi” 
Citește și
Florinel Coman, negocieri cu FCSB! Detalii de la discuțiile cu Becali: „Vreau să joc, nea Gigi”
Citește mai mult
Florinel Coman, negocieri cu FCSB!  Detalii de la discuțiile cu Becali: „Vreau să joc, nea Gigi” 

Luni, 6 septembrie Știre inițială

LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!

„Regele” baschetului american a zguduit întreaga lume a baschetului cu o postare pe contul său de Twitter.

Într-un clip de 10 secunde, intitulat „A doua decizie”, James a anunțat că urmează un mare anunț despre viitorul carierei sale.

În acest moment există două scenarii speculate de presa din SUA: retragerea sau revenirea la Cleveland Cavaliers.

Marea veste va fi dată marți, de la ora 19:00, ora României. Deși nu e clar că anunțul va fi despre cariera sa, titlul e o trimitere directă un moment similar din 2010, numit „Decizia”, când James a anunțat că va pleca de la Cleveland Cavaliers la Miami Heat. Un anunț care a zguduit baschetul mondial.

Revenire la Cleveland?

Stephen A. Smith, renumitul jurnalist ESPN, a sugerat că James ar putea reveni acasă, la prima echipă pentru care a evoluat în NBA.

„Am văzut-o pe Cleveland și sunt un mare fan al lui Donovan Mitchell. E cu adevărat special, nu? Dar lipsa unui ajutor în post-sezon a fost evidentă.

Și apoi m-am gândit la Los Angeles. Cred că a devenit clar pentru toată lumea că vremea și Hollywood sunt singurele motive pentru care LeBron mai e acolo. Pentru că n-o să câștige niciun titlu acolo. Nu se va întâmpla. LeBron a ajuns într-un punct în care e normal să se întrebe: de ce nu te întorci să-ți închei cariera la Cleveland?”, a explicat Smith.

În urmă cu 3 luni, James a fost surprins purtând o șapcă albă cu mesajul „Bine ai venit acasă!”. Imediat s-a speculat că ar fi vorba de o revenire la Cleveland. La acea vreme, „Regele” a replicat simplu: „E doar o șapcă”.

LeBron se află n ultimul an de contract cu Los Angeles, unde va încasa 52 de milioane de dolari. Un mare impediment pentru un trade la Cleveland în acest moment.

Se retrage LeBron James?

Pe 30 decembrie, James va împlini 41 de ani, unul dintre cei mai longevivi jucători din istoria NBA.

Cvadruplu campion și cvadruplu MVP, „Regele” a câștigat tot ce se putea câștiga în baschetul nord-american și deține mai multe recorduri. Cel mai important fiind pentru cele mai multe puncte reușite, capitol la care a depășit în martie 2025 borna de 50.000.

Sezonul trecut și-a îndeplinit și cel mai mare vis, să joace alături de fiul său cel mare, Bronny (21 de ani), la Lakers.

Întrebat dacă ar vrea să evolueze și alături de Bryce (18 ani), LeBron a ezitat să dea un răspuns clar: „Vedem ce se întâmplă anul acesta, anul viitor, el are propriul drum, iar eu îl am pe al meu. Nu știu dacă se potrivesc, dar vom vedea”.

Bryce va evolua pentru Arizona Wildcats în NCAA, campionatul colegiilor.

3 medalii de aur
și un bronz are LeBron James la Jocurile Olimpice alături de naționala Statelor Unite

A vorbit despre retragere în urmă cu o săptămână

Totuși, întrebat săptămâna trecută dacă se gândește la retragere, James a respins ideea: „E destul de mișto să știu câte mile am în picioare și să fiu încă la nivel înalt. Pentru mine, vârsta e doar un număr, dar e și realitatea.

Te uiți înapoi și vezi că nu au fost mulți jucători care au ajuns la vârsta mea, mai ales în cel de-al 23-lea an în NBA, și care să poată juca la un astfel de nivel. Încerc să prețuiesc totul și să dau jocului cât de mult pot și să inspir pe cine pot”.

Lebron James a debutat în NBA în 2003 și a evoluat pentru Cleveland Cavaliers, Miami Heat și Los Angeles Lakers. Printre cele mai mari performanțe se numără:

  • 4 titluri NBA (2012, 2013, 2016, 2020);
  • 4 trofee de MVP al finalei NBA (2012, 2013, 2016, 2020);
  • 4 trofee de MVP (2009, 2010, 2012, 2013);
  • Cupa NBA (2023);
  • MVP-ul Cupei NBA (2023);
  • 21 de prezențe în All-Star Game (2005-2025);
  • 3 trofee de MVP în All-Star Game (2006, 2008, 2018);
  • primul jucător cu peste 50.000 de puncte în NBA;
  • primul jucător cu peste 40.000 de puncte în sezonul regulat.

Citește și

„Suntem vânați”  Conducătorul de la U Craiova, atac la Istvan Kovacs : „Infatuare și aroganță”
Superliga
21:01
„Suntem vânați” Conducătorul de la U Craiova, atac la Istvan Kovacs: „Infatuare și aroganță”
Citește mai mult
„Suntem vânați”  Conducătorul de la U Craiova, atac la Istvan Kovacs : „Infatuare și aroganță”
MM critică FRF Oficialul de la FCSB, revoltat din cauza amicalului cu Moldova: „Începe să se strice rău de tot” + Ce spune Nicolescu
Superliga
20:55
MM critică FRF Oficialul de la FCSB, revoltat din cauza amicalului cu Moldova: „Începe să se strice rău de tot” + Ce spune Nicolescu
Citește mai mult
MM critică FRF Oficialul de la FCSB, revoltat din cauza amicalului cu Moldova: „Începe să se strice rău de tot” + Ce spune Nicolescu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
LeBron James Cleveland Cavaliers NBA los angeles lakers retragere
Știrile zilei din sport
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
Baschet
06.10
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
Citește mai mult
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin:  „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Campionate
06.10
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin: „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Citește mai mult
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin:  „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
Superliga
09:13
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
Citește mai mult
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Diverse
11:23
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Citește mai mult
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:30
Man reîncărcat Vine un alt Dennis la națională: de la cel schimbat la pauză la numărul 1 la PSV. „De clasă mondială!” » A fost ales în echipa etapei
Man reîncărcat Vine un alt Dennis la națională: de la cel schimbat la pauză la numărul 1 la PSV. „De clasă mondială!”  » A fost ales în echipa etapei
16:25
Când nu va mai fi nevoie de regula U21 Andrei Vochin, consilierul lui Burleanu, dialog amplu cu GOLAZO.ro despre subiectul care enervează cluburile
Când nu va mai fi nevoie de regula U21 Andrei Vochin, consilierul lui Burleanu, dialog amplu cu GOLAZO.ro despre subiectul care enervează cluburile
17:19
Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!” » Ce s-a întâmplat
Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!” » Ce s-a întâmplat
16:57
Moldova, încurcată de ploi Unde se va antrena adversara României, înaintea duelului de joi
Moldova, încurcată de ploi  Unde se va antrena adversara României, înaintea duelului de joi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Top stiri din sport
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Rugby
10:27
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Citește mai mult
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Superliga
09:57
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Citește mai mult
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Superliga
06.10
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Citește mai mult
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma
Superliga
09:35
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma
Citește mai mult
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 26 rapid 17 Universitatea Craiova 40 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share