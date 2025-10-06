LeBron James (40 de ani), starul lui Los Angeles Lakers, pregătește un anunț pe care l-a descris drept „decizia deciziilor”.

LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!

„Regele” baschetului american a zguduit întreaga lume a baschetului cu o postare pe contul său de Twitter.

Într-un clip de 10 secunde, intitulat „A doua decizie”, James a anunțat că urmează un mare anunț despre viitorul carierei sale.

În acest moment există două scenarii speculate de presa din SUA: retragerea sau revenirea la Cleveland Cavaliers.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

Marea veste va fi dată marți, de la ora 19:00, ora României. Deși nu e clar că anunțul va fi despre cariera sa, titlul e o trimitere directă un moment similar din 2010, numit „Decizia”, când James a anunțat că va pleca de la Cleveland Cavaliers la Miami Heat. Un anunț care a zguduit baschetul mondial.

Revenire la Cleveland?

Stephen A. Smith, renumitul jurnalist ESPN, a sugerat că James ar putea reveni acasă, la prima echipă pentru care a evoluat în NBA.

„Am văzut-o pe Cleveland și sunt un mare fan al lui Donovan Mitchell. E cu adevărat special, nu? Dar lipsa unui ajutor în post-sezon a fost evidentă.

Și apoi m-am gândit la Los Angeles. Cred că a devenit clar pentru toată lumea că vremea și Hollywood sunt singurele motive pentru care LeBron mai e acolo. Pentru că n-o să câștige niciun titlu acolo. Nu se va întâmpla. LeBron a ajuns într-un punct în care e normal să se întrebe: de ce nu te întorci să-ți închei cariera la Cleveland?”, a explicat Smith.

În urmă cu 3 luni, James a fost surprins purtând o șapcă albă cu mesajul „Bine ai venit acasă!”. Imediat s-a speculat că ar fi vorba de o revenire la Cleveland. La acea vreme, „Regele” a replicat simplu: „E doar o șapcă”.

LeBron se află n ultimul an de contract cu Los Angeles, unde va încasa 52 de milioane de dolari. Un mare impediment pentru un trade la Cleveland în acest moment.

Se retrage LeBron James?

Pe 30 decembrie, James va împlini 41 de ani, unul dintre cei mai longevivi jucători din istoria NBA.

Cvadruplu campion și cvadruplu MVP, „Regele” a câștigat tot ce se putea câștiga în baschetul nord-american și deține mai multe recorduri. Cel mai important fiind pentru cele mai multe puncte reușite, capitol la care a depășit în martie 2025 borna de 50.000.

Sezonul trecut și-a îndeplinit și cel mai mare vis, să joace alături de fiul său cel mare, Bronny (21 de ani), la Lakers.

Întrebat dacă ar vrea să evolueze și alături de Bryce (18 ani), LeBron a ezitat să dea un răspuns clar: „Vedem ce se întâmplă anul acesta, anul viitor, el are propriul drum, iar eu îl am pe al meu. Nu știu dacă se potrivesc, dar vom vedea”.

Bryce va evolua pentru Arizona Wildcats în NCAA, campionatul colegiilor.

3 medalii de aur și un bronz are LeBron James la Jocurile Olimpice alături de naționala Statelor Unite

A vorbit despre retragere în urmă cu o săptămână

Totuși, întrebat săptămâna trecută dacă se gândește la retragere, James a respins ideea: „E destul de mișto să știu câte mile am în picioare și să fiu încă la nivel înalt. Pentru mine, vârsta e doar un număr, dar e și realitatea.

Te uiți înapoi și vezi că nu au fost mulți jucători care au ajuns la vârsta mea, mai ales în cel de-al 23-lea an în NBA, și care să poată juca la un astfel de nivel. Încerc să prețuiesc totul și să dau jocului cât de mult pot și să inspir pe cine pot”.

Lebron James a debutat în NBA în 2003 și a evoluat pentru Cleveland Cavaliers, Miami Heat și Los Angeles Lakers. Printre cele mai mari performanțe se numără:

4 titluri NBA (2012, 2013, 2016, 2020);

4 trofee de MVP al finalei NBA (2012, 2013, 2016, 2020);

4 trofee de MVP (2009, 2010, 2012, 2013);

Cupa NBA (2023);

MVP-ul Cupei NBA (2023);

21 de prezențe în All-Star Game (2005-2025);

3 trofee de MVP în All-Star Game (2006, 2008, 2018);

primul jucător cu peste 50.000 de puncte în NBA;

primul jucător cu peste 40.000 de puncte în sezonul regulat.

