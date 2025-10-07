Yamal, apt pentru „El Clasico” Starul Barcelonei ar putea reveni și mai devreme

Lamine Yamal (18 ani) va putea juca în meciul Barcelonei cu Real Madrid din cadrul etapei #10 din La Liga.

În ciuda problemelor la zona inghinală apărute în meciul cu PSG, scor 1-2, starul Barcelonei ar putea reveni pe teren chiar de săptămâna viitoare.

După ce a ieșit șchiopătând în partida cu PSG de pe 1 octombrie, pierdută de catalani, scor 1-2, Barcelona anunțase că perioada de recuperare a starului de 18 ani urma să fie de 2-3 săptămâni.

Lamine Yamal, apt pentru „El Clasico”

Decarul Barcelonei va putea juca în meciul Barcelonei cu Real Madrid, din etapa 10 din La Liga, în ciuda problemelor cu care s-a confruntat în zona inghinală, potrivit marca.com.

„El Clasico” se va disputa duminică, 26 octombrie, pe „Santiago Bernabeu”.

Dacă recuperarea decurge conform planului, atunci Lamine Yamal ar putea juca și în meciul cu Girona din campionat, care se va juca sâmbăta viitoare, pe 18 octombrie.

Conform sursei citate, chiar dacă se va reface pentru partida cu Girona, jucătorul de 18 ani va evolua doar câteva minute, pentru a se obișnui din nou cu ritmul jocului.

Barcelona are probleme și cu alți jucători:

Gavi lipsește până în februarie 2026

Ter Stegen lipsește până în decembrie 2025

Fermin Lopez ar urma să revină aproape de jumătatea lunii octombrie

Raphinha, indisponibil încă 2 săptămâni

Joan Garcia este accidentat între 4 și 6 săptămâni

2 goluri și 4 pase decisive a reușit Lamine Yamal în 5 meciuri jucate în acest sezon

Real Madrid vrea revanșa în fața Barcelonei

Sezonul trecut, „galacticii” au pierdut toate confruntările directe în fața marii rivale, Barcelona.

Echipa antrenată de Xabi Alonso își dorește să câștige „El Clasico” și pentru că s-ar putea distanța la 5 puncte de clubul catalan în clasamentul La Liga.

Meciurile directe dintre cele două echipe în sezonul 2024/2025:

Real Madrid - Barcelona 0-4 (La Liga)

Real Madrid - Barcelona 2-5 (Supercupa Spaniei)

Barcelona - Real Madrid 2-2, 3-2 după prelungiri (Finala Cupei Spaniei)

Barcelona - Real Madrid 4-3

