Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!" » Ce s-a întâmplat
Leroy Sane. Foto: Instagram, @leroysane
Campionate

Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!" » Ce s-a întâmplat

Ionuț Cojocaru
Publicat: 07.10.2025, ora 17:19
alt-text Actualizat: 07.10.2025, ora 17:19
  • Leroy Sane (29 de ani), jucătorul german al echipei Galatasaray, a fost implicat într-un incident la Oktoberfest, în Munchen.
  • Sane a fost implicat într-o altercație fizică cu un participant la festival, în cortul dedicat vinului, după ce a fost provocat și insultat.

Fotbalistul s-ar fi simțit provocat de câțiva fani ai lui Bayern, care l-au luat în râs pentru transferul său de la Munchen la Istanbul și i-ar fi strigat inclusiv „Galata e de rahat”

Leroy Sane, conflict cu fanii la Oktoberfest: „Am fost provocat. Ar fi trebuit să reacționez mai calm”

„Am fost provocat și insultat personal pe o perioadă lungă de timp, inclusiv clubul meu, Galatasaray, a fost jignit.

În atmosfera tensionată, am fost împins și s-a ajuns la o scurtă altercație.

Ar fi trebuit să reacționez mai calm și să ignor provocările”, a declarat Sane, conform bild.de

Christine da Silva, purtătoare de cuvânt a grupului Kuffler, care gestionează cortul de vin de la Wiesn, a declarat pentru că incidentul a fost minor și că personalul de securitate a intervenit și a rezolvat situația fără a fi nevoie de poliție.

9 meciuri
a jucat Leroy Sane pentru Galatsaray, în sezonul 2025-2026, în care a reușit să marcheze un gol și să ofere trei pase de gol

Fotbalistul a plecat de la Bayern după cinci ani, timp în care a adunat 223 de meciuri, în care a înscris 61 de goluri și a oferit 56 de pase decisive, după ce anterior evoluase la Manchester City.

Ce este Oktoberfest

Oktoberfest este unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, desfășurat anual la Munchen, între 19 septembrie și 4 octombrie, atrăgând milioane de vizitatori pe Theresienwiese, un teren de 42 de hectare din apropierea centrului orașului.

Evenimentul a fost inaugurat pe 12 octombrie 1810 pentru a sărbători căsătoria prințului moștenitor Ludwig al Bavariei cu prințesa Theresa de Saxonia-Hildburghausen.

Festivalul este cunoscut pentru atmosfera sa, berea bavareză servită în halbe de 1 litru, muzica tradițională, dansurile populare și costumele specifice Bavariei.

Vizitatorii se pot bucura de preparate tradiționale precum cârnați bratwurst, pui rotisat și covrigi.

