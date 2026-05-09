Manevră de 3,2 milioane de euro CFR Cluj șterge o datorie și o transformă în capital social » Investitor surpriză în Gruia 
alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 16:14
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 16:15
  • CFR Cluj a stins o datorie de 3,2 milioane de euro prin conversia în acțiuni a unei creanțe de 16 milioane de lei deținute de Marian Băgăcean.
  • Suma a fost transformată în capital social și ștearsă din evidența datoriilor clubului, potrivit unei hotărârii publicate în Monitorul Oficial.

Mișcările importante din ultimele luni de la CFR Cluj sunt confirmate de hotărârea adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor clubului la 22 decembrie 2025 și publicată vineri, 8 mai, în Monitorul Oficial.

Actul scoate la iveală o realitate mai puțin cunoscută publicului larg: deși Ioan Varga este perceput de ani buni drept omul care conduce CFR Cluj, documentele oficiale arată că Marian Băgăcean este cel care deține controlul legal asupra clubului.

În hotărârea AGEA, Băgăcean este menționat explicit ca „acționar majoritar”, iar în aceeași zi a convertit în acțiuni o creanță de 16 milioane de lei, circa 3,2 milioane de euro, pe care o avea asupra clubului.

Tot el figurează în continuare ca director al societății, cu mandat până la 30 iunie 2027, și a fost mandatat să semneze documentele și să efectueze formalitățile de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Cu alte cuvinte, deși Ioan Varga rămâne imaginea publică a clubului și unul dintre oamenii asociați cel mai puternic cu performanțele CFR-ului din ultimii ani, actele oficiale arată că Marian Băgăcean este omul care controlează clubul din punct de vedere legal și administrativ.

Cum a ajuns Băgăcean să-și consolideze poziția

Cea mai importantă decizie adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor clubului la 22 decembrie 2025 a fost majorarea capitalului social al clubului cu 16 milioane de lei (3,2 milioane de euro), de la 133.283.300 lei (26.656.660 de euro) la 149.283.300 lei (29.856.660 de euro).

Creșterea nu s-a făcut prin aducere de bani noi în club, ci printr-un mecanism contabil și juridic: conversia unei datorii.

Mai exact, cei 16 milioane de lei (3,2 milioane de euro) reprezintă o creanță certă, lichidă și exigibilă, așa cu se arată în document, pe care Marian Vasile Băgăcean o avea asupra clubului CFR Cluj. În loc ca această sumă să fie returnată în bani, ea a fost transformată în acțiuni.

Operațiunea s-a făcut prin emiterea a 160 de milioane de acțiuni noi, cu valoarea nominală de 10 bani fiecare, care i-au fost atribuite lui Marian Băgăcean.

Prin această mișcare, CFR Cluj a redus din gradul de îndatorare, dar cu toate astea clubul din Gruia se confruntă cu datorii uriașe. Potrivit bilanțului contabil publicat la 31 decembrie 2025, CFR Cluj înregistra datorii totale de peste 25 de milioane de euro.

Cine conduce CFR Cluj din punct de vedere administrativ

În aceeași zi, 22 decembrie 2025, în care s-a ținut Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor clubului CFR Cluj, au fost numiți administratori cu mandate până la 22 decembrie 2029:

  • Ioan Varga;
  • Ștefan Gadola;
  • Răzvan-Constantin-Robert Teișanu.

Datele apar în platforma Termene.ro și conturează noua structură de conducere a societății.

Astfel, în actele oficiale Marian Băgăcean rămâne acționarul majoritar și directorul clubului, în timp ce Ioan Varga, Ștefan Gadola și Răzvan Teișanu formează conducerea administrativă a CFR Cluj.

O apariție surprinzătoare: Răzvan Teișanu

Cel mai puțin cunoscut nume din noua structură este Răzvan Teișanu, un fost consilier local în Arad, care are mai multe legături de business cu Ioan Varga.

Potrivit datelor Termene.ro, cei doi sunt parteneri în companii precum Aktiv Impuls Trading SRL și Windmills Green Tech SRL, unde Ioan Varga deține 70%, iar Teișanu 10%.

Cei doi au fost implicați în aceeași structură de acționariat în compania Formin SA, firmă din Caransebeș care a obținut licențe pentru exploatarea nămolului terapeutic de la Techirghiol.

Cine este Marian Băgăcean

Marian Băgăcean a intrat în atenția publicului fotbalistic în 2017, când a devenit acționar majoritar la CFR Cluj, club pe care Arpad Paszkany tocmai îl băgase în insolvență.

La acel moment, omul de afaceri clujean, cunoscut ca auditor și consultant financiar, a preluat 62% din acțiunile clubului, într-o tranzacție estimată la circa 4,5 milioane de lei (aproximativ 1 milion de euro).

„Nici vorbă ca Paszkany să fie în spatele viramentului meu”, declara Marian Băgăcean, pentru actualdecluj.ro.

Cum a intrat în fotbal

Băgăcean nu era o figură cunoscută în fotbal sau în afaceri de anvergură la nivel național. Era descris mai degrabă ca un om de business discret, activ în zona de contabilitate, audit și consultanță financiară.

În acel moment, el controla sau era asociat în mai multe firme din Cluj, precum ART Consult SRL, Smartcons MRU și Mastercont MRU, toate din zona serviciilor financiare.

Rolul său la CFR Cluj

Intrarea sa la CFR Cluj a fost legată de un plan de restructurare financiară a clubului, care se afla într-o perioadă complicată, cu probleme de insolvență.

În schimbul preluării pachetului majoritar de acțiuni, Băgăcean s-a angajat să susțină clubul financiar, inclusiv pentru ieșirea din insolvență.

Ulterior, CFR Cluj a reușit să își stabilizeze situația și să revină în competițiile europene, iar numele lui Băgăcean a rămas asociat în acte ca investitor și acționar majoritar.

