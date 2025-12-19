Interzis la transferuri Două echipe din Liga 1, sancționate de FIFA din cauza datoriilor
Decizie FIFA FOTO: IMAGO
Superliga

Interzis la transferuri Două echipe din Liga 1, sancționate de FIFA din cauza datoriilor

Gabriel Neagu
Publicat: 19.12.2025, ora 18:43
  • CFR Cluj și Petrolul Ploiești au primit interdicție la transferuri, din cauza unor datorii neachitate.
  • Oficialii ardelenilor au recunoscut că echipa se află într-o situație financiară delicată.

Cele două echipe traversează perioade complicate din punct de vedere financiar, iar FIFA nu a ezitat să le sancționeze.

Două echipe din Liga 1 au primit interdicție la transferuri

CFR Cluj figurează cu interdicție la transferuri încă de pe data de 15 decembrie, în timp ce Petrolul a fost sancționată pe 18 decembrie, conform portalului FIFA.

Forul mondial a decis ca „lupii” să nu mai poată opera pe piața de transferuri pentru următoarele trei perioade. Astfel, Petrolul va putea achiziționa jucători de abia în iarna anului 2027.

Sancțiunea încasată de ardeleni este una mult mai strictă: clubul de pe „Dr. Constantin Rădulescu” nu va putea înregistra noi jucători până când va achita datoriile.

CFR Cluj riscă să intre în insolvență

Președintele „feroviarilor” a explicat motivul pentru care FIFA a recurs la această sancțiune aspră.

Avem o restanță față de un impresar, în valoare de 35.000 de euro. Vom achita în timp util, astfel încât să dispară această interdicție”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit gsp.ro.

Cea mai importantă sursă este vânzarea de jucători. Dacă îi dăm pe cei mai buni, nu știu dacă putem să aducem fotbaliști în locul lor, la fel de buni. Există pericolul insolvenței, dar noi sperăm să evităm. Iuliu Mureșan, președinte CFR Cluj

Președintele echipei nu neagă varianta dezastruoasă în care echipa nu va primi licența competițională pentru sezonul 2026-2027.

„De-asta muncesc și de-asta am fost chemat din nou la echipă, să îmbunătățim niște lucruri. Facem asta și vedeți că rezultatele sunt semnificativ mai bune. Fără bani nu poți să faci.

Am avut și niște momente de cumpănă, dar am trecut cu bine. Dacă nu luăm licența, e o problemă foarte mare.

Am dat o sumă de bani și ne-am eșalonat. Financiar nu stă prea bine clubul. Căutăm în fiecare zi variante”, a spus Iuliu Mureșan, conform digisport.ro.

Februarie 2015 - Mai 2017
este perioada în care CFR Cluj s-a mai aflat în insolvență

Salvarea „feroviarilor” ar putea fi vânzarea lui Louis Munteanu, întrucât suma ar fi îndeajuns pentru a restabili situația financiară a clubului:

„Dacă îl transferăm pe Louis Munteanu la o sumă corespunzătoare, ar fi de ajuns.

Am putea să ne oprim la el sau mai dăm încă un jucător maximum, dar nu mai mulți, pentru a ieși din necazul ăsta financiar”.

Petrolul are probleme financiare grave

Vicepreședintele „lupilor” a făcut apel la calm din partea fanilor, întrucât clubul ar face progrese pentru a stinge datoria:

Avem o datorie de circa 15.000 euro de pe urma rezilierii cu Fabricio Baiano. I-am achitat deja două tranșe, a mai rămas ultima, dar nu e nimic alarmant.

De fapt, am făcut deja plata în urmă cu două zile, urmează să fie confirmată, așa încât lucrurile sunt, practic, închise”, a spus Cristian Fogarassy, arată gsp.ro.

Clubul de pe „Ilie Oană” ar avea probleme financiare grave.

8.000.000 de euro
ar fi datoria înregistrată de Petrolul Ploiești, conform Eurosport

FIFA CFR Cluj petrolul ploiesti transfer datorii
