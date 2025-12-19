La un pas de Liga 1! Un jurnalist italian face un anunț neașteptat despre George Pușcaș » Cu ce echipă ar negocia

George Pușcaș (29 de ani), internațional român și fost atacant în Serie A, ar fi aproape să semneze cu Dinamo.

Ioan Andone (65 de ani), fostul antrenor și jucător al „câinilor”, privește cu prudență această variantă.

După despărțirea de Bodrumspor din această vară, George Pușcaș nu și-a mai găsit un angajament, chiar dacă a fost dorit de Edi Iordănescu la Legia Varșovia.

La acel moment, presa din Polonia a scris că pretențiile sale salariale erau mult peste ceea ce putea oferi clubul, astfel că transferul a picat.

George Pușcaș, vești din presa italiană: „E la un pas distanță”

Faimosul jurnalist italian Nicolo Schira a oferit informații despre posibila destinație a atacantului, care are în palmares 23 de meciuri în Serie A și 154 de apariții în Serie B.

„George Pușcaș este la un pas de Dinamo București”, a notat italianul, pe rețelele de socializare.

Kopic a declarat că Pușcaș se află pe lista lui Dinamo, așa cum a fost și în vară, după ce acesta a părăsit-o pe Bodrum, conform sport.ro.

Pușcaș e un fotbalist bun. Am mai discutat despre el și în vară sau în iarnă. E pe lista noastră de jucători. Avem nevoie de jucători pe anumite poziții. Încă nu am informații clare despre discuțiile cu jucătorii. Zeljko Kopic

Ioan Andone: „Poate Dinamo îl pune pe picioare. L-ar putea folosi puțin în play-off ”

Ioan Andone, unul dintre simbolurile lui Dinamo, a analizat posibilul transfer al lui George Pușcaș la formația alb-roșă, care în prezent se bazează pe postul de atacant pe Alexandru Pop, Stipe Perica și Luca Bărbulescu, iar ocazional pe Alexandru Musi și Mamadou Karamoko.

„El nu a mai venit la echipa națională. În Turcia nu a mai jucat, a stat din vară. De regulă, din vară nu stă nimeni șase luni. Mă mir că nu și-a găsit echipă, ținând cont că toată lumea caută variante de atacant central. Ca soluție, poate fi o opțiune bună pentru Dinamo. Poate Dinamo îl repune pe picioare, ajunge din nou la echipa națională, apoi urmează un alt transfer, poate în străinătate.

Totuși, nu știu dacă Dinamo poate să-i îndeplinească cererile. Când era afară, cred că obținea zeci bune de mii de euro, nu îi știu salariul exact. Ca soluție de joc, da, dar e dificil să-l încadrezi”, a declarat Andone, conform gsp.ro.

Campionatul începe pe 16 ianuarie, iar el nu are echipă de șase luni. Îi trebuie o lună-două de antrenamente. Probabil că pentru a ajunge la o capacitate bună are nevoie de aproximativ două luni. Practic, l-ai putea folosi doar foarte puțin în play-off. Ioan Andone

La Bodrumspor, George Pușcaș a reușit să înscrie 11 goluri în 38 de meciuri. Cu toate acestea, echipa a retrogradat în liga secundă la finalul stagiunii, mulți jucători fiind nevoiți să plece, inclusiv atacantul român.

Ultimul meci oficial jucat de Pușcaș s-a disputat pe 1 iunie, 0-4 împotriva celor de la Fenerbahce. Din acel moment, Pușcaș nu a mai jucat niciun minut, fiind fără echipă încă din vară.

11 goluri a marcat Pușcaș în cele 46 de partide jucate pentru echipa națională a României

Ultima apariție a lui George Pușcaș în tricoul echipei naționale a avut loc pe 12 octombrie 2024, în meciul câștigat cu 3-0 împotriva Ciprului în Nations League.

