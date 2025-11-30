Louis, la mare căutare Încă o echipă dintr-un campionat de top e pe urmele lui Munteanu: „Asemenea oportunități apar foarte rar”
Louis Munteanu FOTO: SportPictures
Louis, la mare căutare Încă o echipă dintr-un campionat de top e pe urmele lui Munteanu: „Asemenea oportunități apar foarte rar”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 30.11.2025, ora 12:42
alt-text Actualizat: 30.11.2025, ora 12:42
  • Presa din Franța susține că Louis Munteanu (23 de ani) este dorit de Nantes, echipă din Ligue 1.
  • Transferul s-ar putea realiza în perioada de mercato din ianuarie.

Mai multe cluburi din Franța și-au arătat interesul pentru Louis Munteanu și în vara acestui an, însă atacantul a rămas la CFR Cluj.

Louis Munteanu, pe lista de transferuri a lui Nantes: „E o prioritate strategică”

Nantes dorește să își întărească atacul, iar Louis Munteanu ar fi una dintre țintele echipei de pe Stade de la Beaujoire.

„Un misterios atacant român ar putea veni la Nantes să concureze cu Abline și Mostafa Mohamed”, titrează publicația hommedumatch.fr, care detaliază.

FC Nantes explorează activ piața de transferuri din această iarnă, avându-l în vizor pe Louis Munteanu, un atacant român în vârstă de 23 de ani care joacă la CFR Cluj.

Acest transfer reprezintă o prioritate strategică pentru Waldemar Kita (n.r. - finanțatorul celor de la Nantes), care dorește să consolideze opțiunile ofensive sub conducerea lui Luis Castro.

Notorietatea lui Munteanu e în creştere în Europa şi a atras atenţia mai multor cluburi prestigioase, precum Genk sau Dinamo Zagreb. În vara trecută, Lyon şi alte echipe din MLS şi-au arătat interesul pentru serviciile sale.

Flexibilitatea sa tactică și capacitatea de a se adapta la diferite sisteme de joc îl fac un jucător căutat de antrenorii europeni”, notează jurnaliștii francezi.

Sursa citată menționează faptul că gruparea din Hexagon vrea să profite de problemele financiare cu care se confruntă CFR Cluj: „Anturajul lui Kita monitorizează îndeaproape situația, conștient că astfel de oportunități apar foarte rar”.

Cel mai eficient atacant al celor de la Nantes, Mohammed Mostafa, este aproape de a părăsi clubul la finalul acestui an, iar conducerea consideră că Munteanu ar fi înlocuitorul perfect: „Se aliniază perfect cu viziunea tactică a antrenorului, care urmărește un jucător cu adevărat decisiv în joc”.

  • Nantes se află pe locul 15 în Ligue 1, cu 11 puncte acumulate în 13 partide disputate.

Louis Munteanu este și pe lista lui Olympique Lyon

Wolfsburg ar fi hotărâtă să-l cumpere definitiv pe Sael Kumbedi, atacant pe care l-a împrumutat de la Lyon, iar clubul francez și-ar fi îndreptat atenția spre Munteanu.

Cele 8 milioane de euro pe care OL ar urma să le primească de la gruparea germană ar întări bugetul clubului și ar putea fi folosite pentru a finanța transferul lui Louis, informează le10sport.com.

Liubliana Nedelcu, impresar apropiat al celor de la CFR Cluj, a confirmat recent interesul francezilor pentru Louis Munteanu.

„La începutul lunii septembrie, eu am fost la Lyon și am discutat cu cei de acolo pentru transfer. Fiind timpul foarte scurt, mutarea nu s-a mai făcut, dar a rămas că discutăm din nou în iarnă.

Asta s-a întâmplat pentru că Lyon și-a vândut atacantul chiar pe finalul perioadei de mercato” a spus Liubliana Nedelcu, potrivit digisport.ro.

Clubul de pe Groupama Arena ar fi pregătit să ofere de peste două ori cota de piață a lui Louis Munteanu: „Este vorba despre 11 milioane de euro, plus procente”.

5.000.000 de euro
valorează Louis Munteanu, conform Transfermarkt

CFR Cluj transfer ligue 1 fc nantes superliga louis munteanu
fcsb CFR Cluj dinamo bucuresti rapid Universitatea Craiova petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta

