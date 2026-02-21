Intervenție de zile mari FOTO. Paul Papp a scos mingea de pe linia porții în CFR - Petrolul

CFR CLUJ - PETROLUL 2-1. Paul Papp (36 de ani), fundașul ploieștenilor, a reușit o intervenție de zile mari pe finalul partidei de la Cluj.

CFR Cluj și Petrolul Ploiești s-au întâlnit în etapa #28. „Feroviarii” se află în lupta pentru accederea în play-off, în timp ce „găzarii” se află la doar trei puncte distanță de locurile de baraj.

Paul Papp, intervenție de zile mari în CFR - Petrolul

În minutul 79, când scorul era 1-1, la o lovitură liberă de la mare distanță executată de CFR-iști, Papp a reușit să își salveze echipa, după ce a respins un balon chiar de pe linia porții.

Tot Papp reușise să restabilească egalitatea pe tabelă în minutul 71, atunci când l-a învins pe Mihai Popa, după o pasă primită de la Rareș Pop.

CFR a majorat diferența peste doar două minute, prin golul lui Lorenzo Biliboc.

Clujenii s-au impus cu 2-1 în duelul de pe teren propriu și au ajuns la nouă victorii la rând în campionat, fiind pe locul 5 în Liga 1.

CFR Cluj - Petrolul Ploiești, echipele de start:

CFR Cluj : M. Popa - Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, D. Djokovic, A. Păun - Biliboc, A. Aliev, Korenica

: M. Popa - Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, D. Djokovic, A. Păun - Biliboc, A. Aliev, Korenica Rezerve: O. Vâlceanu, Kun, Braun, Huja, Masic, Keita, Fica, Deac, Kamara, Șfaiț, Zahovic, Slimani

O. Vâlceanu, Kun, Braun, Huja, Masic, Keita, Fica, Deac, Kamara, Șfaiț, Zahovic, Slimani Antrenor: Daniel Pancu

Petrolul : Bălbărău - Roche, Papp, Prce - Ricardinho, Dulca, Jyry, Dumitrescu - Boțogan, Chică-Roșă, V. Gheorghe

: Bălbărău - Roche, Papp, Prce - Ricardinho, Dulca, Jyry, Dumitrescu - Boțogan, Chică-Roșă, V. Gheorghe Rezerve: Krell - Rodrigues, Ignat, Soares, Mateiu, Boateng, Hanca, Dongmo, Grozav, Hermann, R. Pop, D. Paraschiv

Krell - Rodrigues, Ignat, Soares, Mateiu, Boateng, Hanca, Dongmo, Grozav, Hermann, R. Pop, D. Paraschiv Antrenor: Eugen Neagoe

