Supărare la Baia Mare Lider înainte de ultima etapă, CS Minaur ratează calificarea în sferturile EHF European League

CS Minaur a ratat calificarea în sferturile EHF European League.

Echipa din Baia Mare a pierdut meciul cu Motherson Mosonmagyaróvári KC SE (Ungaria), scor 26-28.

Înainte de ultima etapă, CS Minaur era prima în grupa A. Îi trebuia măcar o remiză pentru a merge în sferturi. Ar fi putut fi ajutată și din Norvegia, unde avea nevoie ca Larvik să o încurce pe Thuringer.

Meciul din Ungaria a început cum nu se putea mai rău pentru echipa antrenată de portughezul Joao Alexandre Ferreira Florencio. Motherson s-a desprins rapid la 3-0, două goluri fiind marcate în poarta goală.

A fost 6-2 după 10 minute, însă Minaur a început să spere după trei goluri înscrise la rând (6-5). Nu pentru mult timp. Motherson s-a distanțat treptat, iar tabela a arătat 13-9 la pauză.

În repriza secundă, diferența a fost chiar și de 7 goluri (24-17, 25-18). Gruparea din România a reușit să se apropie pe final, însă a fost prea târziu și gazdele s-au impus cu 28-26.

Aproximativ 300 dintre cei 1.000 de spectatori prezenți în UFM Arena din Magyarovar au venit din Baia Mare.

În celălalt meci din grupă, Thuringer s-a impus cu 34-28 în fața lui Larvik și a terminat grupa pe prima poziție, cu 8 puncte, la fel ca Motherson. CS Minaur a rămas cu 6 puncte și s-a clasat pe 3, părăsind competiția.

Rezultatele înregistrate de echipa din Baia Mare în EHF European League:

Larvik HK – CS Minaur 26-28

CS Minaur – Motherson 34-28

Thuringer – CS Minaur 33-32

CS Minaur – Thuringer 28-24

CS Minaur – Larvik 28-31

Motherson – CS Minaur 28-26

Clasament final Grupa A:

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. Thuringer 195-181 8 2. Motherson 174-176 8 3. Minaur Baia Mare 176-170 6 4. Larvik 166-184 2

România mai este reprezentată în competiție de Rapid București (locul 1 în grupa C) și Corona Brașov (locul 3 în grupa D).

Urmează în EHF European League:

Sferturi de finală: 21-29 martie

Final Four: 16-17 mai.

