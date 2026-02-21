Supărare la Baia Mare Lider înainte de ultima etapă, CS Minaur ratează calificarea în sferturile EHF European League

- CS Minaur a ratat calificarea în sferturile EHF European League.
- Echipa din Baia Mare a pierdut meciul cu Motherson Mosonmagyaróvári KC SE (Ungaria), scor 26-28.
Înainte de ultima etapă, CS Minaur era prima în grupa A. Îi trebuia măcar o remiză pentru a merge în sferturi. Ar fi putut fi ajutată și din Norvegia, unde avea nevoie ca Larvik să o încurce pe Thuringer.
Meciul din Ungaria a început cum nu se putea mai rău pentru echipa antrenată de portughezul Joao Alexandre Ferreira Florencio. Motherson s-a desprins rapid la 3-0, două goluri fiind marcate în poarta goală.
A fost 6-2 după 10 minute, însă Minaur a început să spere după trei goluri înscrise la rând (6-5). Nu pentru mult timp. Motherson s-a distanțat treptat, iar tabela a arătat 13-9 la pauză.
În repriza secundă, diferența a fost chiar și de 7 goluri (24-17, 25-18). Gruparea din România a reușit să se apropie pe final, însă a fost prea târziu și gazdele s-au impus cu 28-26.
Aproximativ 300 dintre cei 1.000 de spectatori prezenți în UFM Arena din Magyarovar au venit din Baia Mare.
În celălalt meci din grupă, Thuringer s-a impus cu 34-28 în fața lui Larvik și a terminat grupa pe prima poziție, cu 8 puncte, la fel ca Motherson. CS Minaur a rămas cu 6 puncte și s-a clasat pe 3, părăsind competiția.
Rezultatele înregistrate de echipa din Baia Mare în EHF European League:
- Larvik HK – CS Minaur 26-28
- CS Minaur – Motherson 34-28
- Thuringer – CS Minaur 33-32
- CS Minaur – Thuringer 28-24
- CS Minaur – Larvik 28-31
- Motherson – CS Minaur 28-26
Clasament final Grupa A:
|Loc/Echipă
|Golaveraj
|Puncte
|1. Thuringer
|195-181
|8
|2. Motherson
|174-176
|8
|3. Minaur Baia Mare
|176-170
|6
|4. Larvik
|166-184
|2
România mai este reprezentată în competiție de Rapid București (locul 1 în grupa C) și Corona Brașov (locul 3 în grupa D).
Urmează în EHF European League:
- Sferturi de finală: 21-29 martie
- Final Four: 16-17 mai.