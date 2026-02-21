„Era penalty și roșu!” FOTO: Andrei Rațiu, la un pas de o accidentare horror! Chemat la VAR, arbitrul n-a fost impresionat

Fază controversată în Betis - Rayo Vallecano, cu Andrei Rațiu (27 de ani) în prim-plan. Fundașul naționalei putea fi accidentat grav, pe finalul meciului.

În partida din etapa #25 din La Liga, arbitrul a luat o decizie bizară la un fault clar comis de Valentin Gomez asupra lui Andrei Rațiu, chiar pe linia careului.

Fundașul lui Betis l-a călcat dur, cu talpa, pe Andrei Rațiu, fază la care, în mod normal, s-ar fi dictat penalty, însă „centralul” a decis să nu acorde lovitură de pedeapsă și nici cartonaș roșu, inclusiv după ce a urmărit reluările pe monitorul VAR.

Fază controversată în Betis - Rayo Vallecano, cu Andrei Rațiu în prim-plan

Inițial, ca urmare a faultului dur comis de Gomez, „centralul” partidei a decis să acorde doar cartonaș galben, fără a dicta lovitură de la 11 metri.

„Omule, pentru numele lui Dumnezeu, e penalty clar!”, a exclamat Inigo Perez după ce a văzut reluarea pe un mini-ecran.

„Centralul” a fost chemat să revadă faza la monitorul VAR. Analiza a durat aproximativ 5 minute, motiv pentru care partida s-a prelungit mult, ajungând la 14 minute suplimentare.

După ce revăzut faza și a analizat acțiunea, Juan Martinez Munuera a decis să păstreze decizia inițială, de a acorda fault și să nu indice punctul cu var. Astfel, jocul s-a reluat fără a exista sancțiuni drastice.

Fundașul echipei naționale a României, Andrei Rațiu, a avut mare noroc la această fază, deoarece, ca urmare a faultului lui Gomez, acesta ar fi putut suferi o accidentare gravă.

Verdictul specialistului: „Ar fi trebuit să fie penalty și cartonaș roșu”

Iturralde González, fostul mare arbitru spaniol, a comentat faza:

„În opinia mea, având în vedere modul în care a fost jucată mingea, sunt mai înclinat să acord cartonaș roșu decât galben. Și, de asemenea, pe baza imaginilor pe care le-am văzut, jucătorul lui Rayo se afla pe linia careului, așa că ar fi trebuit să fie penalty.

Consider acțiunea ca fiind una de forță excesivă”, a spus Iturralde González, conform as.com.

