CFR Cluj are din nou interdicție Formația din Gruia riscă să rateze trei ferestre de transferuri: „Este o datorie de care nu am știut” » Despre ce sumă e vorba

Ioan Varga, principalul finanțator al CFR Cluj, a vorbit despre noua problemă administrativă apărută la club.

Formația din Gruia figurează din nou cu o interdicție privind înregistrarea de jucători.

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Sancțiunea ar fi fost impusă de FIFA pentru următoarele trei perioade de transferuri, din cauza unei datorii de 29.000 de euro către un fost fotbalist al clubului.

CFR Cluj riscă trei ferestre fără transferuri: „Este o datorie de care nu am știut”

Varga susține că nu știa despre această sumă și a afirmat că plata va fi făcută imediat.

„Este o datorie apărută acum, nu am știut de ea, dar se rezolvă. Nu este nicio problemă, noi rezolvăm totul.

Sunt 29.000 de euro, îi rezolvăm imediat, nu stăm în banii ăia, imediat plătim”, a spus Varga, potrivit gsp.ro.

Înainte ca noua măsură să intre în vigoare, CFR Cluj a reușit să înregistreze patru dintre fotbaliștii aduși în această vară:

Renato Pantalon

Yuval Sade

Andre Moreira

Bruno Costa

19,05 milioane de euro este valoarea lotului celor de la CFR Cluj. Cei mai bine cotați jucători sunt Meriton Korenica și Andrei Cordea, ambii evaluați la 3 milioane de euro, urmați de Marian Huja și Lorenzo Biliboc, cotați la câte 1,5 milioane de euro

CFR i-a mai adus în această vară pe mijlocașul defensiv Igor Savic și pe atacantul Stefan Drazic, însă cei doi nu fuseseră încă înregistrați la momentul apariției noii probleme.

În prima etapă a sezonului, pierdută de ardeleni cu 1-2 în fața Oțelului Galați, antrenorul Antonio Folha nu s-a putut baza pe niciunul dintre jucătorii transferați în această vară.

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