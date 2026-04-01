Înecați în datorii Raport financiar dezastruos la CFR Cluj: gaură de peste 25 de milioane de euro!

CFR Cluj a publicat bilanțul contabil pe 2025, iar datoriile clubului sunt uriașe.

Ardelenii continuă să aibă probleme financiare după ce au ratat prezența în grupele cupelor europene pentru al treilea sezon consecutiv.

Raport financiar dezastruos la CFR Cluj: gaură de peste 25 de milioane de euro!

La 31 decembrie 2025, „feroviarii” aveau datorii de peste 25 de milioane de euro. Iar suma datorată jucătorilor și angajaților s-a dublat față de anul trecut, ajungând la 2,5 milioane de euro.

CFR înregistrase în 2024 un profit de aproximativ 620.000 de euro, însă anul trecut a înregistrat o pierdere de peste 6 milioane de euro!

Veniturile au fost de 8,7 milioane de euro, însă pierderea totală a echipei lui Nelu Varga a fost de 6 milioane de euro.

9,3 milioane de euro a fost suma plătită de CFR în 2025 pentru angajați și jucători

De unde a generat CFR cele 8,7 de milioane de euro în anul 2025

SURSA SUMA (mil. euro) UEFA 2,3 Bilete 0,6 Drepturi TV 2,6 Sponsorizări 2,6 Venituri din exploatare 0,6 Vânzări jucători 0,01

Diferența a fost făcută de transferuri. Dacă în 2024 ardelenii au adus 6 milioane din vânzarea de jucători, în 2025 au încheiat cu un profit infim de 10.000 de euro.

