Djokovic, spectator de lux VIDEO. Novak, aplaudat la scenă deschisă înainte de Bosnia - Italia » Cum a fost surprins la loviturile de departajare

- Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) a fost spectator de lux la duelul Bosnia – Italia (1-1, 4-1 d.pen.) din finala barajului pentru CM 2026.
Accidentat la umăr, fostul lider mondial s-a retras atât de la Mastersul de la Miami, cât și de la cel din Monte Carlo.
Aflat în vacanță, Djokovic a fost invitat de Federația de Fotbal din Bosnia să susțină naționala antrenată de Sergej Barbarez (54 de ani) din tribunele stadionului din Zenica.
Novak Djokovic, spectator de lux la Bosnia - Italia
Alături de tenismenul sârb, printre invitați s-a mai aflat președintele Aleksander Ceferin (58 de ani).
Cei doi au fost întâmpinați de Vico Zeljkovic, președintele Federației din Bosnia.
Înaintea partidei, oficialul i-a acordat lui Djokovic un tricou cu numărul 1, pentru cel mai bun jucător din toate timpurile, notează telegraf.rs.
Când a ajuns în tribune, Nole a fost aplaudat la scenă deschisă de spectatorii prezenți în arenă.
Djokovic, martor la istorie
Bun prieten cu veteranul Bosniei, Edin Dzeko (40 de ani), Djokovic le-a purtat noroc gazdelor, care s-au impus la loviturile de departajare, scor 4-1, după 1-1 în timpul regulamentar.
Gruparea antrenată de Sergej Barbarez s-a calificat la Campionatul Mondial după o pauză de 12 ani și, doar pentru a doua oară în istorie.
Grupa Bosniei la CM 2026
După victoriile de la baraj cu Țara Galilor și Italia, Bosnia a fost repartizată în Grupa B la CM 2026, alături de Canada, Elveția și Qatar.
Naționala antrenată de Sergej Barbarez urmează să dispute cele trei meciuri din grupă în Canada și Statele Unite
- cu Canada, pe 12 iunie, la Toronto
- cu Elveția, pe 18 iunie, la Los Angeles
- cu Qatar, pe 24 iunie, la Seattle
În 2014, la singura participare de până acum la CM, Bosnia era eliminată încă din faza grupelor, după ce bifa două înfrângeri (1-2 cu Argentina și 0-1 cu Nigeria), respectiv o victorie (3-1 cu Iran).