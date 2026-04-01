Djokovic, spectator de lux VIDEO. Novak, aplaudat la scenă deschisă înainte de Bosnia - Italia » Cum a fost surprins la loviturile de departajare

Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) a fost spectator de lux la duelul Bosnia – Italia (1-1, 4-1 d.pen.) din finala barajului pentru CM 2026.

Accidentat la umăr, fostul lider mondial s-a retras atât de la Mastersul de la Miami, cât și de la cel din Monte Carlo.

Aflat în vacanță, Djokovic a fost invitat de Federația de Fotbal din Bosnia să susțină naționala antrenată de Sergej Barbarez (54 de ani) din tribunele stadionului din Zenica.

Alături de tenismenul sârb, printre invitați s-a mai aflat președintele Aleksander Ceferin (58 de ani).

Cei doi au fost întâmpinați de Vico Zeljkovic, președintele Federației din Bosnia.

Înaintea partidei, oficialul i-a acordat lui Djokovic un tricou cu numărul 1, pentru cel mai bun jucător din toate timpurile, notează telegraf.rs.

Când a ajuns în tribune, Nole a fost aplaudat la scenă deschisă de spectatorii prezenți în arenă.

Novak Djokovic getting applauded by the Bosnia fans before their match against Italy.



Not since before the war has an athlete from Serbia got this reception in Zenica.pic.twitter.com/UWwyGdN7Mt — Sam Street (@samstreetwrites) March 31, 2026

Djokovic, martor la istorie

Bun prieten cu veteranul Bosniei, Edin Dzeko (40 de ani), Djokovic le-a purtat noroc gazdelor, care s-au impus la loviturile de departajare, scor 4-1, după 1-1 în timpul regulamentar.

⚽️ La reacción de Novak Djokovic al penal que dejó a Italia FUERA del Mundial.



😳 IMPERDIBLE.pic.twitter.com/KYgQO9b929 https://t.co/PcvTU12Psq — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 1, 2026

Gruparea antrenată de Sergej Barbarez s-a calificat la Campionatul Mondial după o pauză de 12 ani și, doar pentru a doua oară în istorie.

Grupa Bosniei la CM 2026

După victoriile de la baraj cu Țara Galilor și Italia, Bosnia a fost repartizată în Grupa B la CM 2026, alături de Canada, Elveția și Qatar.

Naționala antrenată de Sergej Barbarez urmează să dispute cele trei meciuri din grupă în Canada și Statele Unite

cu Canada, pe 12 iunie, la Toronto

cu Elveția, pe 18 iunie, la Los Angeles

cu Qatar, pe 24 iunie, la Seattle

În 2014, la singura participare de până acum la CM, Bosnia era eliminată încă din faza grupelor, după ce bifa două înfrângeri (1-2 cu Argentina și 0-1 cu Nigeria), respectiv o victorie (3-1 cu Iran).

